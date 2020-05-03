Phụ nữ muốn thoát cảnh sống khổ tâm, phải ‘buộc’ vào thân 4 thứ này cả đời

Phụ nữ yêu 03/05/2020 05:29

Người phụ nữ khổ tâm là vì “đeo” vào người quá nhiều thứ không cần thiết, mà quên không giữ lại những gì đặc biệt quan trọng với mình.

Nếu không muốn trở thành người phụ nữ khổ tâm, bạn nhất định phải “buộc” vào thân 4 thứ này cả đời.

Suy nghĩ bản thân quý giá

Phụ nữ muốn sống hạnh phúc thì phải luôn có suy nghĩ bản thân quý giá. Sinh mệnh của bạn là do cha mẹ mang đến. Họ từng mong ngóng, chở che, đặt hy vọng và yêu thương vào bạn. Vì quý giá với họ nên bạn không được phép hạ thấp chính mình. Ai cũng có thể xem thường bạn, riêng bạn phải tự yêu thương và trân trọng bản thân.

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Phụ nữ muốn sống hạnh phúc thì phải luôn có suy nghĩ bản thân quý giá - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn luôn có suy nghĩ bản thân quý giá, bạn sẽ không để bất kì ai tổn thương đến mình. Bạn sẽ biết giao mình cho người xứng đáng, bạn sẽ biết đâu là người tệ bạc để không có quyền điều khiển cuộc sống của bạn.

Phụ nữ ở đời chắc chắn sẽ gặp nhiều việc, nhiều người không tốt. Nhưng phụ nữ hơn nhau ở chỗ ai biết quý trọng bản thân hơn. Sẽ không ai có thể chở che được bạn, nếu bạn không biết tự bảo vệ chính mình. Sẽ rất nhiều người muốn tổn thương bạn, nhưng chỉ có duy nhất chính bạn biết quý trọng mình.

Đời phụ nữ chỉ nên sống vì hai chữ “tình thân”

Trong đời phụ nữ, ngoài cha mẹ, thì còn chồng con. Con là máu thịt không thể rời, là tài sản quý giá nhất. Phụ nữ có thể mất nhiều thứ, nhưng nhất định không thể mất con.

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Vì đời phụ nữ chỉ nên sống vì hai chữ “tình thân” - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng chung thủy, quý trọng bạn, thì anh ấy cũng là người thân bạn phải giữ bên mình cả đời. Nhưng nếu chồng phản bội, xem thường bạn thì cứ rời đi, đừng hy sinh cho người chỉ xem bạn là dưng lạ.

Vì đời phụ nữ chỉ nên sống vì hai chữ “tình thân”. Nơi đâu cho bạn hơi ấm gia đình, nơi đó mới xứng đáng để bạn dừng chân. Người nào xem bạn là tình thân, thì dù có dốc cả đời vì họ cũng không tiếc.

Tiền ít hay nhiều cũng phải có của riêng mình

Kỳ thực, phụ nữ có tiền thì đời sẽ ắt bình yên. Phụ nữ có tiền của riêng mình thì dám yêu cũng dám bỏ. Không sợ bản thân thiếu nghị lực, cũng không để ai xem thường. Tiền với phụ nữ, vừa là cảm giác an toàn, vừa cho phụ nữ giá trị. Vì thế, phụ nữ muốn sống hạnh phúc, thì phải biết làm bạn với đồng tiền, đừng để ai nuôi mình. Kiếm tiền thì cực thân nhưng mà an lòng.

Lòng tin và sự lạc quan

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Không ai cho bạn lòng tin thì bạn phải tin vào chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Không ai cho bạn lòng tin thì bạn phải tin vào chính mình. Sống không ngạo mạn, nhưng phải kiêu hãnh, phải có tự tin. Người đàn bà quyến rũ không hẳn là đàn bà đẹp, mà là vì họ tự tin vào bản thân. Dù phụ nữ bao nhiêu tuổi, bước đến chặng đường nào của cuộc đời, cũng hãy giữ đúng giá trị và tin vào bản thân.

Cuộc sống không dễ dàng, người xấu cũng rất nhiều. Nhưng đừng đánh mất đi đôi mắt lạc quan và tâm hồn rộng mở. Lòng dạ có thể bị tổn thương, đôi mắt từng phải thấy những điều không hay, nhưng lòng tin vào sự lương thiện, vào cái đẹp của cuộc đời thì đừng lụi tàn. Sự lạc quan không giúp cuộc sống bớt khó khăn với bạn hơn, nhưng sẽ giúp bạn sống dễ chịu hơn. Thay vì chỉ nhìn vào những gì không vui, hãy tập xoay chuyển góc nhìn. Có một cái nhìn nhẹ nhàng hơn, bạn cũng sẽ thấy thoải mái, bình yên hơn.

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