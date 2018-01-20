Phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy hủy kết bạn facebook với chồng ngay lập tức

Phụ nữ yêu 20/01/2018 12:37

Sinh ra là phụ nữ đã khổ, vậy nên bạn đừng tự rước khổ vào mình bằng việc kết bạn facebook với chồng.

Là vợ, bạn có thể yêu chồng mình ‘đến chết’, nhưng đừng là bạn bè trên facebook với anh ấy. Cả hai đã gặp nhau mỗi ngay, đã cùng nằm ngủ bên nhau mỗi đêm, đã quyết dành cả cuộc đời phía trước cho nhau thì bạn đâu cần dùng facebook để kiểm soát những giây phút đời tư của anh ấy. Phụ nữ muốn hạnh phúc, tự do tận hưởng cuộc sống tuyệt đối không nên kết bạn trên facebook với chồng. 

Vậy nên, để tránh gặp phải những sai lầm không đáng có các cặp đôi hãy hủy kết bạn trên facebook với bạn đời ngay lập tức. Càng do dự, chần chừ bạn càng khiến mối quan hệ thêm áp lực, mệt mỏi.

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Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ chớ dại kết bạn facebook với chồng - Ảnh minh họa: Internet 

Sau đây là những lợi ích của việc không ‘làm bạn ảo’ với bạn đời, được các chuyên gia tâm lý chia sẻ:

Tránh ghen tuông mù quáng

Khi chồng đăng bức ảnh anh ấy chụp cùng các cô gái xinh đẹp khác, bạn bè anh ấy vào bình luận khen những cô nàng kia xinh đẹp, là vợ, liệu bạn có buồn tủi và lo mất chồng. Dẫu thực tế, bạn đều quen biết những cô đồng nghiệp của chồng trong ảnh, thế nhưng tâm lý chiếm hữu, trái tim ghen tuông sẽ khiến bạn phải khổ sở vô cùng.

Vậy nên, tốt nhất bạn đừng dại làm bạn trên facebook với chồng, nếu không những nghi kỵ chất chứa sẽ khiến mối quan hệ rạn nứt lúc nào không hay.

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Việc lo ngại có người luôn nhòm ngó, phán xét từng dòng trạng thái của mình khiến mối quan hệ vợ chồng ngột ngạt, không thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tự do thể hiện chính mình

Trang cá nhân là của riêng mỗi người, vậy nên họ có quyền thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình. Tuy nhiên, chẳng ai có thể thoải mái thể hiện chính mình nếu luôn cảm giác có người dò xét, theo dõi nhất cử nhất động.

Ngoài bạn đời, phụ nữ càng không nên ‘liên quan’ đến trang cá nhân của những thành viên trong gia đình chồng, họ hàng nội ngoại.

Không vô thức kiểm soát nhau qua mạng xã hội

Dù chẳng có ý định săm soi, theo dõi đối phương nhưng những hoạt động mới nhất anh ấy đăng lên trang cá nhân đều được cập nhật trên ‘dòng thời gian’ của bạn. Chính những bất ngờ, phỏng đoán từ những thông tin ấy sẽ khiến bạn nảy sinh nghi ngờ, suy nghĩ khác về chồng.

Tốt nhất, cả hai không nên kiểm soát nhau qua mạng xã hội, càng không nên cãi nhau trên facebook kẻo ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay’.

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Thay vì trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, vợ chồng hãy dành nhiều thời gian để nhìn sâu vào mắt nhau khi giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Tăng sự gắn kết

Những tưởng biết tường tận về nhau, bên nhau 24/24 mới làm cho sự gắn kết gia đình trọn vẹn nhất nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Những người có khoảng trống trong nhau trong ngày sẽ có tâm lý nhớ nhung, mong chờ giây phút được gặp lại nhau hơn so với những người mãi vô tình chạm mặt nhau trên mạng xã hội cả ngày.

Phụ nữ đừng tự làm khổ mình bằng việc kết bạn facebook với chồng, hãy cho nhau không gian sống riêng tư, hãy tôn trọng vùng trời độc lập ấy để cuộc sống hôn nhân luôn thi vị, hấp dẫn.

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Thay vì đánh ghen người thứ ba để hả lòng hả dạ, phụ nữ hãy bình tĩnh để nhìn lại mối quan hệ giữa mình và bạn đời để giải quyết dứt điểm.

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