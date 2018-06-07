Phụ nữ muốn cải vận, lấy được chồng giàu sang, phú quý hãy bỏ ngay những thói quen xấu này

Là phụ nữ, ai cũng muốn sau này mình sẽ có được tấm chồng tốt để nương nhờ tấm thân, nhưng chỉ một số ít may mắn có thể thực hiện được nguyện vọng đó. Có lẽ vì bạn còn mắc nhiều sai lầm trong cuộc sống làm đánh mất cơ hội của mình. Thế nên, là phụ nữ nhất định phải loại bỏ những thói quen xấu này để có cuộc sống hạnh phúc, lấy được chồng giàu có.

Phụ nữ nhất định không được lười. Bởi khi lười, bạn sẽ đánh mất cơ hội tìm kiếm những mối quan hệ. Giới trẻ ngày nay có xu hướng mắc hội chứng “lười yêu”, có lẽ vì họ sợ tổn thương, sợ đánh mất lòng tin hoặc là ám ảnh những nỗi sợ trong quá khứ. Thế nên nhiều người vẫn chọn cuộc sống độc thân, lười yêu thương, lười tìm kiếm những mối quan hệ cho mình. Tuy nhiên, từ nay đừng cứ mãi lười biếng như vậy nữa. Hãy đứng dậy đi ra ngoài kia, giao du bạn bè học hỏi những điều mới lạ và tìm kiếm cho mình một mối quan hệ. Bởi tình yêu đích thực và cuộc sống sung túc sẽ không đến với những người lười nhác.

Kiểu phụ nữ nói năng lớn tiếng, kém duyên luôn khiến đàn ông chạy dài, không dám đến gần. Họ sợ phải lắng nghe và chịu sự tra tấn của những người ăn nói quá lớn tiếng. Điều quan trọng nhất mà một người phụ nữ nhất định phải có đó là sự duyên dáng trong đi đứng và ăn nói. Đừng quá bỗ bã, thô tục trong mắt người khác. Từ xưa đến nay, đàn ông luôn thích những cô nàng ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng. Bởi vậy, nếu không thể sửa được thói quen ăn nói lớn tiếng, bạn sẽ không bao giờ có được cuộc sống hạnh phúc.

Khẩu Phật tâm xà

Phụ nữ không nên nói xấu, chì chiết người khác - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người nguy hiểm nhất trong xã hội là ngoài miệng nói những lời ngọt ngào nhưng tâm địa lại độc ác. Là phụ nữ đừng có thói quen này, hãy sống thật với chính mình. Đừng rắp tâm hại bất cứ ai, cũng đừng sân si. Kiểu phụ nữ mà đàn ông khiếp sợ nhất là vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong là nội tâm của “rắn độc”.

Xem mình là trung tâm vũ trụ

Có nhiều người không biết tài cán đến đâu nhưng lại luôn muốn mình là duy nhất. Bạn nên nhớ trên cuộc đời này, người này giỏi sẽ có người khác giỏi hơn. Vì vậy đừng nghĩ bản thân thành công một chút đã giỏi, bắt người khác phải xem mình là trung tâm vũ trụ. Là phụ nữ nhất định phải biết khiêm tốn, đừng quá kiêu ngạo kẻo chuốc họa vào thân. Trong tình yêu, bạn đừng xem mình là trung tâm, muốn độc chiếm một mình người đó. Đây là sự chiếm hữu chứ không phải yêu đương, đàn ông chúa sợ những người phụ nữ như thế này.

Không hiểu biết, thích dựa dẫm

Phụ nữ nên biết tự làm chủ cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ thường nghĩ, là phái yếu cần gì phải giữ chức này, quyền kia, sống một cuộc đời an phận là được. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện thích dựa dẫm vào người khác. Đàn ông vô cùng ghét những cô nàng suốt ngày mè nheo, gặp một chút chuyện đã khóc lóc nhờ sự giúp đỡ. Kiểu phụ nữ mà họ cần chính là người mạnh mẽ, dám đương đầu với khó khăn. Phụ nữ nên đọc sách nhiều một chút, nạp kiến thức mới vào đầu mỗi ngày. Và điều đặc biệt là đừng dựa dẫm, sống bám bất cứ ai, kể cả chồng.