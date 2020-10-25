Phụ nữ lấy chồng vô tâm khổ một, vớ phải kiểu người này bất hạnh gấp trăm lần

Phụ nữ yêu 25/10/2020 05:00

Người phụ nữ lấy chồng vô tâm chỉ khổ một, còn trao thân gửi phận cho những kiểu người này bất hạnh gấp trăm lần mà không có cách nào thoát ra được.

Dưới đây là những điều đàn ông làm khổ vợ suốt đời suốt kiếp, phụ nữ khôn ngoan nên biết để tự bảo vệ bản thân một đời bình an.

Cờ bạc, nhậu nhẹt bê tha

Lấy chồng vô tâm không đáng sợ bằng vớ phải kiểu người cờ bạc, nhậu nhẹt bê tha. Vì chồng vô tâm, họ chỉ hành hạ bạn về mặt tinh thần. Còn chồng ham chơi, cờ bạc sẽ khiến bạn khốn khổ cả về vật chất. Họ không chỉ mang đến nhiều bất hạnh mà còn khiến cuộc đời của bạn chìm  trong nợ nần.

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Phụ nữ lấy chồng kiểu này sẽ bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Lấy phải kiểu chồng ham chơi này, phụ nữ sẽ phải gồng mình mạnh mẽ. Có nhiều người còn gánh trên vai món nợ vô cùng lớn chỉ vì chồng gây họa khắp nơi. 

Xem trọng thiên hạ hơn vợ

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Người xem trọng thiên hạ thường làm khổ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tệ nhất là xem trọng thiên hạ hơn vợ. Kiểu đàn ông tồi tệ này sẽ khiến vợ con chịu nhiều thiệt thòi. Họ mải mê làm hài lòng người khác, còn vợ con ở nhà thì lại không quan tâm. Hoặc ở ngoài niềm nở, vui vẻ với người khác nhưng về nhà lại mặt nặng mày nhẹ với vợ con. Nếu lấy phải kiểu chồng này, đàn bà bất hạnh cả đời không thoát ra được.

Không có chí tiến thủ

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Người không có ý chí thường không mang lại hạnh phúc cho ai - Ảnh minh họa: Internet

Người không có chí tiến thủ thường không mang lại hạnh phúc cho ai. Họ sẽ khiến cuộc sống của bạn gặp nhiều khó khăn về tiền bạc. Thậm chí còn phải gồng mình gánh vác mọi chuyện nặng nhẹ trong nhà vì chồng nhút nhát, không có chính kiến. Họ không có khả năng giải quyết chuyện gì trọn vẹn nên mọi gánh nặng đều đổ hết lên vai của bạn.

Có tính đàn bà

Đàn ông “mặc váy” vô cùng nguy hiểm. Họ có tính nhớ dai, thù lâu và hay càm ràm về một vấn đề nào đó. Ai làm chuyện có lỗi với họ, họ sẽ nhớ cả đời không quên. Ai đối xử không tốt với họ, họ sẽ nhắc đi nhắc lại suốt đời và không dễ dàng tha thứ cho ai.

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Đàn ông mặc váy rất khó chiều lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu phụ nữ lấy chồng vớ phải kiểu người này nên chuẩn bị tinh thần cho cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vì sống bên họ, bạn sẽ chỉ muốn giải thoát cho mình chứ chẳng còn muốn chịu đựng hay nhẫn nhịn.

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Từ khóa:   chồng vô tâm đàn ông tệ phụ nữ bất hạnh

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