Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ tha thứ cho chồng ngoại tình vì 3 lý do "chí mạng" nà

Phụ nữ yêu 24/07/2022 09:35

Đàn ông ngoại tình đến lần thứ hai thì chắc chắn đã thành thói, không còn là một phút sai lầm, một lần thiếu suy nghĩ được nữa.

“Ngựa quen đường cũ”

Đàn ông ngoại tình một lần có thể là do lỗi của họ, nhưng đàn ông phản bội bạn đến lần thứ hai thì chính là do lỗi của bạn. Kỳ thực, đàn ông đã một lần bước ra khỏi gia đình thì khó mà biết được lòng dạ sau này, huống hồ là người đã hai lần phản bội vợ con.

Đàn ông phản bội vợ một lần thì chính là lòng dạ đã dung túng cho một người phụ nữ khác, tổn thương gia đình của mình. Nếu anh ta biết sai và quay về, cũng còn cần thời gian và kiểm chứng trước cám dỗ. Đàn ông ngoại tình đến lần thứ hai thì chắc chắn đã thành thói, không còn là một phút sai lầm, một lần thiếu suy nghĩ được nữa.

Ngoại tình là sự lựa chọn của đàn ông. Người ngoại tình có trăm ngàn lý do cho sự phản bội của mình. Nhưng thật ra chỉ là vì họ đã không đủ yêu thương và trách nhiệm với vợ con. Đàn ông đã ngoại tình thì từ nhân phẩm đến lòng chung thủy đều đã rạn nứt. Và đàn bà khôn sẽ không thể chấp nhận người bạn đời như thế. Họ không cho đàn ông có cơ hội tổn thương mình lần nữa.

Không thể quên chuyện cũ

Có  những người vợ không bao giờ có thể quên hình ảnh chồng ăn nằm với người phụ nữ khác. Họ không thể quên vì đó là nỗi đau lớn, tổn thương cả tình cảm và tự trọng. Họ không thể tha thứ vì cảm thấy chồng không còn xứng đáng với những gì họ hy sinh và cho đi.

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ tha thứ cho chồng ngoại tình vì 3 lý do 'chí mạng' nà - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình đến lần thứ hai thì chắc chắn đã thành thói, không còn là một phút sai lầm, một lần thiếu suy nghĩ được nữa. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ chọn tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng cả đời cũng âm ỉ dằn vặt. Người đàn bà thông minh biết giới hạn của bản thân. Họ có thể hy sinh, đánh đổi mọi thứ vì chồng con, nhưng phản bội là giới hạn họ không bao giờ có thể vượt qua được. Họ không bi lụy, càng can đảm nắm rõ cuộc đời của mình. Họ biết rõ giá trị, giới hạn của mình vì thế sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng.

Người đàn ông phản bội vợ không còn xứng đáng

Nhiều người vợ nghĩ rằng chồng ngoại tình là vì bị dụ dỗ, phút chốc sa ngã mà loạn trí. Nhưng chẳng có người đàn ông ngoại tình nào lại không biết bản thân đang làm gì. Họ đủ nhận thức, biết đâu là giới hạn và trách nhiệm mà một người trưởng thành phải gánh vác. Giây phút đàn ông ăn nằm với người đàn bà khác thì chính là lúc họ lựa chọn trở thành một người tệ bạc với vợ con.

Người phụ nữ khôn ngoan hiểu rõ điều này và họ tin rằng người đàn ông như thế không còn xứng đáng để được tha thứ. Phụ nữ dù có bổn phận với gia đình cũng không thể đánh mất giá trị và phẩm giá của mình. Nếu có thể là người xứng đáng thì sẵn sàng móc cả ruột gan trao đi. Nhưng nếu đã là người không còn xứng đáng thì một cái buông tay tốn bao mất mát cũng đáng.

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