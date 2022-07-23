4 dấu hiệu "tố cáo" người đàn ông đang ngoại tình lâu năm, điều thứ 2 vợ tinh ý lắm mới nhận ra

Phụ nữ yêu 23/07/2022 20:38

So với người đàn ông mới ngoại tình thì đàn ông vụng trộm lâu năm lại “cao tay” hơn nhiều.

Có một kiểu đàn ông ngoại tình khôn ngoan một cách tàn nhẫn. Trong rất nhiều năm, họ “chung thủy” với nhân tình nhưng lại hóa thân tài tình thành người chồng chỉ một lòng với vợ con. Đến khi phát hiện, nỗi đau bị phản bội của người vợ gấp bội phần khi biết hóa ra chồng đã lừa dối mình trong nhiều năm.

Vậy đâu là dấu hiệu nhận biết được người đàn ông ngoại tình lâu năm? So với người đàn ông mới ngoại tình thì đàn ông vụng trộm lâu năm lại “cao tay” hơn nhiều.

Thường thì những người chồng ngoại tình lâu năm thường có giờ giấc cố định dành cho nhân tình. Họ đã qua một thời gian đủ dài sắp xếp thời gian ổn thỏa cho bồ và vợ để không bị phát hiện. Có thể nói kiểu đàn ông này đã quá chuyên nghiệp trong việc lừa dối vợ để ra ngoài với nhân tình.

Người chồng thế này sẽ có một “lịch” công tác hay lý do nào đó cố định để che giấu việc ngoại tình thường xuyên. Đặc biệt, sau mỗi lần trở về nhà họ đều có quà cho vợ, càng hỏi han, quan tâm đến vợ nhiều hơn. Đây cũng là lý do mà nhiều bà vợ không dễ phát hiện và xem đây là một “lịch trình” quá quen thuộc của chồng.

Thường xuyên nhầm lẫn sở thích, thói quen của vợ

Dù là người chồng phản bội vợ lâu năm thì vẫn không tránh được những lúc nhầm lẫn giữa vợ và bồ. Hai người phụ nữ là hai cá thể khác nhau, với những sở thích, thói quen không thể tương đồng. Và dù ở bên ai, đàn ông phản bội cũng đều phải nhập vào đầu mọi thứ thuộc về hai người phụ nữ này. Dù có khôn ngoan thế nào thì vẫn có lúc họ bị nhầm lẫn.

4 dấu hiệu 'tố cáo' người đàn ông đang ngoại tình lâu năm, điều thứ 2 vợ tinh ý lắm mới nhận ra - Ảnh 1
Hãy thử quan sát xem chồng có từng nhầm lẫn một thói quen, sở thích nào của bạn? - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử quan sát xem chồng có từng nhầm lẫn một thói quen, sở thích nào của bạn? Sự nhầm lẫn này có thường xuyên không? Nếu có thì đừng chủ quan nhé.

Thờ ơ chăn gối thành thói quen

Chuyện chăn gối là nhu cầu không thể thiếu trong hôn nhân. Đàn ông không thể chung thủy trong hôn nhân nếu họ thiếu nhu cầu về việc gần gũi. Nếu có thì chỉ vì một lý do là họ đã có một người phụ nữ khác để giải tỏa nhưng vì điều gì đó mà họ không chọn ly hôn vợ.

Nếu chuyện chăn gối của bạn và chồng đã lạnh nhạt trong nhiều năm nhưng chồng vẫn không thể hiện thái độ bất mãn thì đừng vội mừng.

Dù vợ có tỏ ra không quan tâm thì chồng cũng chẳng để ý

Thật lòng, người đàn ông ngoại tình lâu năm thường không quá để ý đến những quan tâm, chăm sóc của vợ. Vì họ vẫn còn bồ hết lòng săn sóc. Vì thế, có những lúc họ cũng tỏ ra bình thản vì đủ đầy mà chán chê. Nếu vợ có chăm sóc chồng, bày tỏ cảm xúc nhiều hơn thì chồng cũng không quá cảm kích, rung động.

Kỳ thực, đáng sợ nhất không phải là kiểu đàn ông thay bồ như thay áo, mà là người có nhân tình cố định suốt nhiều năm. Một là vì họ che giấu quá khéo, lừa dối quá kỹ. Và hai là chắc chắn họ có tình cảm chân thành với bồ, mối quan hệ này vững vàng đến mức có thể khiến vợ cảm thấy bất lực khi phát hiện.

Liệu bạn có phải là người phụ nữ hấp dẫn khiến đàn ông không thể ngừng chú ý?

Liệu bạn có phải là người phụ nữ hấp dẫn khiến đàn ông không thể ngừng chú ý?

Phụ nữ muốn thu hút đàn ông phải tôi luyện cá tính nội hàm của mình trước. Tâm sinh tướng, phong thái tạo nên sức hấp dẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện gia đình phụ nữ phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này