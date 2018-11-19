Phụ nữ khôn ngoan, an yên cả đời không bao giờ nói 4 lời này

Phụ nữ hơn nhau đôi khi là ở cái miệng, biết nói lời hay ý đẹp, biết chọn lời có lợi cho bình yên, hạnh phúc của mình. Phụ nữ khôn ngoan, có một đời an yên không bao giờ nói 4 lời này.

Lời vô nghĩa Phụ nữ thường là người dễ nghĩ lung tung. Đôi khi chỉ vì nghĩ quá nhiều lại đâm ra không giải quyết được chuyện gì, càng nghĩ càng quẩn quanh không tìm được lối thoát. Và chính vì cảm xúc tiêu cực quá nhiều, dễ khiến họ nói những lời khó nghe, vô nghĩa. Đây có thể chỉ là một cách thức giải tỏa, đến khi tâm trạng bình ổn, lại không nhớ được mình đã nói gì. Lời tốt lành mấy người nhớ lâu, nhưng lời khó nghe lại khiến người khác nhờ hoài - Ảnh minh họa: Internet Nhưng thật sự thì những lời vô nghĩa, đầy tiêu cực vốn không hề hay ho với người khác. Khi bạn đang có tâm trạng xấu, mọi lời nói đều đủ sức truyền tiêu cực đến người khác. Lời tốt lành mấy người nhớ lâu, nhưng lời khó nghe lại khiến người khác nhờ hoài. Và điều bạn nhận lại khi khiến người khác không vui hay thậm chí là đau lòng chính là sẽ dần không ai muốn bên bạn nữa.

Lời ngông cuồng Lẽ thường tình, nhiều khi quá xuất sắc lại vô tình khiến người khác tổn thương. Người càng ưu tú mà phẩm chất không biết giữ gìn thì mọi thứ càng không như mong muốn. Duyên tốt khó giữ, thành tựu lớn mấy cũng tiêu tan, vì không ai muốn công nhận, xem trọng. Vì vậy, lời ngông cuồng chỉ càng khiến người xuất sắc tự hạ thấp chính mình, người chưa có gì lại càng không thể có được gì khác. Phụ nữ ở đời nhất định đừng vì lời ngông cuồng không xem trọng ai mà đánh mất phúc khí mình có. Lời nói nhất định phải từ tâm can tốt lành mà ra, từ chính thiện lương mà nói. Bản thân dù ưu tú mấy cũng đừng để người khác bị xem thường hay tổn thương chỉ vì vài lời ra vẻ của mình.

Bản thân dù ưu tú mấy cũng đừng để người khác xem thường hay tổn thương chỉ vì vài lời ra vẻ của mình - Ảnh minh họa: Internet Lời dư thừa về thiên hạ Phụ nữ khôn ngoan không nói chuyện chẳng liên quan tới mình, dù là chuyện tốt hay xấu của người khác cũng không tốn một câu bình phẩm. Vì họ hiểu lời nói có thể mang đến duyên nợ cho chính mình, duyên tốt hay nợ xấu cũng từ lời lẽ biết giữ gìn. Hơn hết, phụ nữ cả ngày chỉ biết nói chuyện của người khác thường không có mục tiêu trong cuộc sống, không tập trung vào cuộc đời mình. Thế thì hậu quả hay tổn thương cũng chỉ họ phải gánh. Phụ nữ khôn ngoan không nói chuyện chẳng liên quan tới mình - Ảnh minh họa: Internet Lời phàn nàn Cuộc đời mỗi con người quá ngắn ngủi để dành thời gian phàn nàn vô ích. Chuyện không như mong muốn, phàn nàn cũng không thể tốt hơn. Chuyện chưa thể như ý mình, phàn nàn càng khiến tân chùn lòng mệt. Con người đến cùng đều chỉ là cá thể nhỏ bé trước vũ trụ, xoay chuyển thế nào cũng đều không thoát khỏi chuyện khó đoán. Cuộc đời mỗi con người để quá ngắn ngủi để dành thời gian phàn nàn vô ích - Ảnh minh họa: Internet Nhân sinh mỏng manh, dễ đến cũng dễ đi, phận người chính là sinh tử chẳng biết ngày mai. Thế thì cớ gì lãng phí thời gian chỉ để phàn nàn chuyện không như ý. Lời oán hận, lời trách hờn, cả lời không vui đều chỉ làm mình mất cơ hội tìm kiếm thêm niềm vui ở đời. Phàn nàn một ngày làm gì, khi ta đã có thể cố gắng thêm một ngày. Trách giận một người làm gì, khi ta có thể tìm được một người thấu hiểu mình hơn. Thay vì vậy, hãy cố gắng nỗ lực từng phút từng giây, vì biết đâu ta sẽ gặp được người cần phải gặp, hạnh phúc được niềm vui thật xứng đáng. Mỗi giây mỗi phút trong đời chúng ta đều có cơ hội như thế, nếu ta trân trọng, nếu ta biết lựa chọn cách đối mặt và tiếp tục.

Một người đàn bà khôn ngoan... Đàn bà khôn ngoan luôn biết đúng giá trị của sự im lặng. Họ biết dùng sự im lặng như thứ vũ khí để bảo vệ mình, để rạch đúng ranh giới với đàn ông...

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