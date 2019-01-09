Phụ nữ khi còn trẻ thường dại dột làm 5 điều vì chồng con, về già mới hối hận

Lúc trẻ, đàn bà dại dột từ bỏ sự nghiệp vì chồng con thì về già sẽ hối hận tận cùng, dẫu có muốn cũng không thể thay đổi được gì - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi còn trẻ nếu cứ cố chấp làm điều này vì chồng vì con thì về già sẽ phải hối hận vì sai lầm mình đã gây nên.

Là con người, ai cũng có hoài bão, ước mơ và khát khao thăng tiến trong sự nghiệp. Phụ nữ lấy chồng càng phải xem trọng công việc, bởi đấy không chỉ là cơ hội để bạn khẳng định chính mình mà còn là cách để bản thân có được sự xem trọng của chồng, gia đình chồng.

Nếu dại dột từ bỏ sự nghiệp, ước mơ của mình chỉ để ở nhà trông con, thuận theo ý chồng thì càng về già chị em càng hối hận khôn nguôi. Bởi lẽ, chấp nhận bỏ quên tấm bằng đại học, cơ hội phát triển chỉ để ở nhà nội trợ đồng nghĩa với việc bạn đã tự tước mất quyền được làm chủ đời mình. Sống bám vào chồng, dựa dẫm vào những đồng tiền chồng làm ra thì dù có quán xuyến gia đình chu tất đến mấy bạn vẫn không có được sự trân trọng, kiêng nể từ chồng con.

Đừng chờ đến khi da nhăn, gối mỏi mới dám tiêu tiền cho mình thì đã không kịp - Ảnh minh họa: Internet

2. Bỏ bê bản thân

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ ngừng làm đẹp, đừng bỏ bê nhan sắc. Rất nhiều chị em đã dành tất cả những gì tốt nhất cho chồng cho con, họ tằn tiện với mình từng đồng nhưng với gia đình thì chẳng tiếc bất cứ thứ gì. Liệu có đáng không, khi chính bạn và chồng con đều xứng đáng được yêu thương, được chăm chút như nhau.

Bỏ bê nhan sắc chính là sai lầm tai hại khiến sự hấp dẫn ở người vợ trở về con số 0 nơi chồng. Sống với nhau càng lâu, càng nhận ra sự xuống sắc nghiêm trọng của vợ đàn ông dù yêu đến mấy cũng chán ngán, cũng thèm của lạ. Thay vào đấy, chị em hãy mua cho mình quần áo đẹp, dưỡng da đúng cách và du lịch khi muốn để mỗi ngày trôi qua đều không lãng phí. Đừng chờ đến khi da nhăn, gối mỏi mới dám tiêu tiền cho mình thì đã không kịp.

Chấp nhận ôm hết thua thiệt vào người nhưng phụ nữ quên mất rằng bạn càng hi sinh chồng con càng ỷ lại, càng vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

3. Hoang phí sức khỏe

Người xưa có câu “sức khỏe là vàng” quả không sai. Chỉ cần khỏe mạnh thì bạn muốn đi đâu, làm gì cũng dễ dàng thoải mái. Việc mải miết làm việc quần quật chốn công sở, sau đấy lại vùi đầu làm hết hàng tá việc nhà đến mệt nhoài, khi lên giường đã sức cùng lực kiệt sẽ bào mòn sức khỏe người phụ nữ đến tàn nhẫn.

Chấp nhận ôm hết thua thiệt vào người nhưng phụ nữ quên mất rằng bạn càng hi sinh chồng con càng ỷ lại, càng vô tâm và xem đấy là điều hiển nhiên họ được nhận. Chờ đến khi bạn ốm đau, bệnh tật cùng lắm chỉ nhận được một câu hỏi han “em bệnh đấy à”, “mẹ uống thuốc chưa” nhưng mệt mỏi, đớn đau chỉ mỗi bạn phải chịu.

Chờ đến khi thức tỉnh, khi nhận ra trách nhiệm báo hiếu thì bố mẹ bạn đã không còn sống được bao lâu - Ảnh minh họa: Internet

4. Không phụng dưỡng cha mẹ đẻ

Lấy chồng, sinh con phụ nữ mới hiểu lòng cha mẹ, mới biết rằng cha mẹ đã cực khổ, khó nhọc như thế nào để nuôi dạy ta nên người. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, trách nhiệm với chồng con khiến chị em gần như quên đi thời gian dành cho cha mẹ, anh chị em ruột thịt của mình.

Chờ đến khi thức tỉnh, khi nhận ra trách nhiệm báo hiếu thì bố mẹ bạn đã không còn sống được bao lâu, răng chẳng còn chắc để ăn những món ngon bạn mua, mặc quần áo đẹp bạn sắm. Lúc này, phụ nữ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Bởi lẽ, hôn nhân nào cũng có sóng gió, cũng có lúc bạn cần có người sẻ chia, tâm sự với mình những điều không vui - Ảnh minh họa: Internet

5. Từ bỏ các mối quan hệ thân thiết

Nếu đàn ông sau khi kết hôn vẫn có thời gian tụ tập bạn bè, chén thù chén tạc thì phụ nữ nào được như thế. Cô ấy phải chi ra quá nhiều thời gian cho người khác mà quên mất cuộc đời của chính mình, quên mất thời gian cho các mối quan hệ của bản thân.

Phụ nữ lấy chồng, đừng dại bỏ bê các mối quan hệ xã hội, cũng đừng “lặn mất tăm” với bạn bè thân thiết. Bởi lẽ, hôn nhân nào cũng có sóng gió, cũng có lúc bạn cần có người sẻ chia, tâm sự với mình những điều không vui. Lúc ấy, nếu có những người bạn chân tình, những mối quan hệ thân thiết bạn sẽ được nâng đỡ tâm hồn, để cuộc sống bớt đi những mệt nhoài.