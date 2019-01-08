3 thứ đàn bà càng để tâm lòng càng đau thắt, ai sớm buông bỏ sẽ an yên cả đời

Đừng giải thích, đừng ra sức biện minh, cũng đừng gân cổ lên cãi nhau với miệng đời làm gì. Tất nhiên, bạn càng không nên chôn giấu những điều tiêu cực ấy trong lòng. Sinh ra là đàn bà đã phải chịu lắm thua thiệt, vậy thì hà cớ gì bạn lại tự làm khổ mình vì người dưng nước lã. Hãy cứ sống thật tốt, tử tế và vui vẻ rồi cuộc sống an yên, hạnh phúc sẽ tự ập xuống đầu bạn mà thôi.

Miệng là miệng của thiên hạ, họ muốn nói gì là việc của họ, bạn đừng để tâm làm gì cho nặng lòng. Bởi lẽ, đàn bà càng ghi nhớ những lời không hay về mình, cứ canh cánh nỗi lo sợ bị người khác hiểu lầm thì cũng chẳng thể giải quyết được gì. Bạn đâu thể tìm gặp từng người để giải thích rằng mình không như họ nghĩ, cũng đâu thể khiến người ta tin vào những gì bạn nói trong khi người ta chỉ tin những gì người ta muốn tin.

Không “vạch áo cho người xem lưng” mới là bí quyết quan trọng nhất để vun vén nên một gia đình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Lời chồng nói xấu vợ

Nếu những lời không hay của người lạ khiến đàn bà đau một thì lời chồng nói xấu mình khiến họ đau mười. Bởi lẽ, với đàn bà chồng không chỉ là người cùng đứng tên trong tờ giấy hôn thú mà còn là người họ dốc lòng yêu thương, nguyện hi sinh tất thảy để mong sao đối phương hạnh phúc, gia đình yên ổn.

Khi nghe được những điều không hay chồng nói về mình, đàn bà dù hiền lành, ngây ngô đến mấy cũng chạnh lòng, xót xa cho chính mình. Thế nhưng đàn bà ơi, ngay sau đấy bạn hãy xốc lại tinh thần và bỏ qua thiếu sót ấy của chồng. Hoặc thẳng thắn hơn, hãy nói với bạn đời về những thương tổn mình vô tình gánh chịu vì những lời tán chuyện vô thưởng vô phạt của anh ấy. Có như thế, chồng bạn mới biết đâu là điểm dừng trong những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Rằng không “vạch áo cho người xem lưng” mới là bí quyết quan trọng nhất để vun vén nên một gia đình hạnh phúc.

Đàn ông có thể thích ngắm nhìn đàn bà xinh đẹp, hẹn hò với đàn bà thông minh nhưng chỉ nguyện cả đời yêu thương đàn bà khôn ngoan nhân hậu - Ảnh minh họa: Internet

Lời chê bai về ngoại hình

Là đàn bà, ai cũng mong mình được sinh ra với khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, bốc lửa. Thế nhưng, đâu ai được quyền quyết định nơi mình sinh ra, bố mẹ mình là ai. Tất cả đã được số phận an bài, thế nên, thay vì than phiền về vẻ ngoài của mình đàn bà hãy nỗ lực không ngừng để khiến bản thân trở nên duyên dáng, xinh đẹp hơn mỗi ngày. Để dẫu không thể trở thành hoa hậu, người mẫu thì bạn vẫn luôn yêu thương chính mình, hài lòng với vẻ ngoài cha mẹ ban cho.

Đừng quá để tâm đến những dè bỉu về ngoại hình, bởi đàn ông có thể thích ngắm nhìn đàn bà xinh đẹp, hẹn hò với đàn bà thông minh nhưng chỉ nguyện cả đời yêu thương đàn bà khôn ngoan nhân hậu mà thôi.