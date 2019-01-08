Chỉ đàn bà dại dột, kém cỏi mới dùng 4 cách này để giữ chồng

Phụ nữ yêu 08/01/2019 16:30

Đây là 4 việc tưởng khôn mà dại, đàn bà hãy bỏ ngay kẻo chồng chán ngán mà ra ngoài cặp bồ, chẳng thèm đoái hoài vợ con.

Chỉ đàn bà dại mới dùng 4 cách này để giữ chồng, bởi lẽ đàn ông dù yêu đến mấy cũng phải phát điên trước người vợ như thế.

Chỉ đàn bà dại dột, kém cỏi mới dùng 4 cách này để giữ chồng - Ảnh 1
‘Khủng bố’ điện thoại là sai lầm tai hại khi giữ chồng, đàn bà chớ dại phạm phải kẻo càng đẩy chồng về tay nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

“Khủng bố” tin nhắn, điện thoại

Dù là người yêu hay vợ chồng thì cả đàn ông lẫn đàn bà đều có cuộc sống riêng, không gian riêng. Thế nên, thay vì bám lấy chồng như sam, bắt anh ấy đi đâu cũng phải đưa mình theo cùng vợ hãy cho chàng được “tự do” với các mối quan hệ của mình.

Việc nhắn tin, gọi điện liên tục chỉ để điều tra xem chồng đang đi đâu, với ai, làm gì sẽ khiến bạn trở nên phiền toái, đáng ghét trong mắt bạn đời. Hơn cả, đàn ông rất xem trọng sĩ diện. Nếu bị vợ làm cho mất mặt trước bạn bè thì dù yêu đến mấy tình cảm ấy cũng có thể cạn khô, họ sẽ dần trở nên vô tình vô nghĩa vì sai lầm tai hại này của vợ.

Chỉ đàn bà dại dột, kém cỏi mới dùng 4 cách này để giữ chồng - Ảnh 2
Việc lén lút lục ví, đăng nhập facebook hay xem trộm điện thoại sẽ khiến chồng trở nên đề phòng, nghi kỵ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Xâm phạm đời tư

Đừng nhân danh tình yêu để bắt đàn ông phải cung cấp cho bạn tất cả những thông tin cá nhân, xâm phạm bí mật thư tín của họ. Bởi lẽ, ai cũng có bí mật, cũng có những niềm riêng cần được tôn trọng. Việc lén lút lục ví, đăng nhập facebook hay xem trộm điện thoại sẽ khiến chồng trở nên đề phòng, nghi kỵ vợ.

Dẫu chẳng làm điều gì có lỗi, dẫu vẫn nhất nhất chung tình nhưng hành vi này của bạn sẽ khiến chồng dù đàng hoàng đến mấy cũng thấy chán ngán mà tìm đến đàn bà khác để giải khuây.

Chỉ đàn bà dại dột, kém cỏi mới dùng 4 cách này để giữ chồng - Ảnh 3
Việc đi kể xấu chồng với thiên hạ, trên mạng xã hội có thể khiến bạn hả hê nhất thời nhưng sẽ hối hận cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Công khai nói xấu chồng

Là đàn bà, đừng bao giờ để xảy ra tình trạng “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay”. Hôn nhân không đơn giản như bạn tưởng, nó là cả một hành trình sẻ chia, thấu hiểu và chấp nhận. Chỉ khi chung sống hòa bình với thói hư tật xấu của nhau, khi chấp nhận con người thật của đối phương bạn mới mong hạnh phúc, an yên trong mái ấm của mình.

Việc đi kể xấu chồng với thiên hạ, trên mạng xã hội có thể khiến bạn hả hê nhất thời nhưng sẽ hối hận cả đời. Đàn ông sĩ diện là thế, liệu họ có đủ bao dung để tha thứ cho người vợ thiếu suy nghĩ, bôi xấu chồng hay không?

Chỉ đàn bà dại dột, kém cỏi mới dùng 4 cách này để giữ chồng - Ảnh 4
....dù có khiến chồng quan về thì cả đời bạn cũng không còn có được tình yêu vẹn tròn của chồng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Dùng con cái để níu kéo

Nếu chồng đã không còn yêu mình, đã đem lòng yêu thương người khác thì đàn bà đừng dại mang con cái ra níu giữ. Đàn ông có thể cạn tình với vợ nhưng sẽ không bao giờ dứt tình với con mình. Dẫu họ phản bội vợ nhưng sẽ luôn sống trách nhiệm với con, dù cho hai bạn có ly hôn chăng nữa.

Mang con ra níu kéo chồng là khổ nhục kế. Nó khiến bạn trở nên đáng thương, tội nghiệp vô cùng. Bởi lẽ, dù có khiến chồng quan về thì cả đời bạn cũng không còn có được tình yêu vẹn tròn của chồng nữa. 

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