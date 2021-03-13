Phụ nữ dại luôn nơm nớp lo sợ chồng ngoại tình, phụ nữ khôn ngoan chỉ để ý những điểm này

Phụ nữ yêu 13/03/2021 05:36

Đàn ông có vô vàn cách thức khác nhau để lừa dối phụ nữ. Nhưng 3 đặc điểm sau đây sẽ giúp phụ nữ khôn ngoan "đọc vị" những kiểu đàn ông dễ ngoại tình khiến họ đau khổ cả đời.

Người dễ tự ái

Những người dễ tự ái thường có xu hướng ngoại tình rất cao do cái tôi của họ lớn hơn những người xung quanh rất nhiều. Họ luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ và luôn muốn được chú ý, quan tâm và chăm sóc.

Phụ nữ nên cẩn thận khi ở cạnh một người đàn ông như thế bởi bạn sẽ không biết được rằng liệu một người phụ nữ khác quan tâm đến anh ấy thì anh ấy có xiêu lòng và làm ra chuyện lừa gạt bạn hay không.

Đó có thể chỉ là một ánh nhìn quyến rũ từ một người phụ nữ khác anh ấy gặp trong bữa tiệc tối, điều này làm anh ấy cảm thấy bản thân mình hấp dẫn và được xem trọng bởi những người phụ nữ khác. Đây chính là thời điểm đối phương sẽ dễ dàng chinh phục được cái tôi của người đàn ông đó và có nguy cơ rất cao anh ấy sẽ làm ra chuyện khiến bạn đau khổ.

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Phụ nữ không nên ở cạnh người có lòng tự ái cao để tránh đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

 

 

Luôn xem sự khác biệt của nhau là thiếu sót

Người đàn ông luôn tìm kiếm một người phụ nữ hoàn hảo cho mình thường sẽ có tỉ lệ ngoại tình rất cao. Có thể lúc mới yêu anh ấy sẽ cảm thấy những thiếu sót của cả hai sẽ là điểm bù trừ cho nhau giúp cả hai cùng nhau phát triển.

Tuy nhiên, khi tình cảm đã đi vào giai đoạn ổn định, đối phương sẽ cảm thấy sự thiếu sót đó chính là những điểm khiến bạn không phù hợp với họ và sẵn sàng bỏ rơi bạn để đi tìm nửa kia hoàn hảo cho mình.

Phụ nữ khôn ngoan không nên cố gắng níu kéo một người như thế, vì điều đó chỉ khiến bạn phải luôn cố gắng không ngừng để hoàn thiện bản thân mình trong mắt đối phương. Nhưng dù bạn có cố gắng đến đâu, họ vẫn sẽ luôn muốn rời đi để tìm cho mình một phiên bản hoàn mỹ nhất trong suy nghĩ của họ.

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Người ngoại tình luôn xem sự khác biệt là thiếu sót - Ảnh minh họa: Internet

Luôn tận tâm với tất cả phụ nữ

Những người đàn ông tận tâm thường có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ rất nhiều và thường dễ dàng chiều theo những yêu cầu từ những người phụ nữ ấy. Việc này tạo cơ hội rất cao để họ có thể ngoại tình và lừa dối người phụ nữ của mình.

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Người ngoại tình luôn tận tâm với phái nữ - Ảnh minh họa: Internet

Dù họ đối xử với những người phụ nữ khác như thế nào, để tránh đêm dài lắm mộng, người phụ nữ cũng nên nói rõ ràng với người đàn ông của mình rằng họ nên có những giới hạn nhất định khi tiếp xúc với những người phụ nữ khác. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro người đàn ông của bạn dễ dàng rơi vào lưới tình của những cô gái khác.

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Phụ nữ khôn ngoan nên nhìn mọi thứ theo nhiều khía cạnh để biết rõ mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

 

Khi gặp phải những trường hợp "đưa đẩy" dẫn đến nguy cơ ngoại tình của đàn ông, phụ nữ nên tìm hiểu cặn kẽ tình hình và xem xét lại mối quan hệ của cả hai còn có thể cứu vãn hay không nhé!

4 câu nói 'thường tình' nhưng lại chứng tỏ chồng 'hết yêu', phụ nữ khôn ngoan không cần níu kéo mối quan hệ

4 câu nói 'thường tình' nhưng lại chứng tỏ chồng 'hết yêu', phụ nữ khôn ngoan không cần níu kéo mối quan hệ

Phụ nữ yêu bằng tai còn đàn ông họ yêu bằng mắt. Dù còn yêu sâu đậm đến đâu, phụ nữ khôn ngoan cần suy nghĩ lại mối quan hệ của mình có nên chấm dứt khi đàn ông nói ra những câu sau.

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