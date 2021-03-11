4 câu nói 'thường tình' nhưng lại chứng tỏ chồng 'hết yêu', phụ nữ khôn ngoan không cần níu kéo mối quan hệ

Sau một khoảng thời gian bên nhau, anh ấy đã không còn muốn chiều chuộng và lắng nghe bạn nữa. Đây có lẽ là thời điểm anh ấy đang nhớ đến thời kì độc thân hoàng kim của mình - khi có thể tự do làm những điều mình thích và không bị ai quấy rầy.

Là phụ nữ, bạn luôn muốn được người đàn ông của mình quan tâm và yêu thương vào những lúc tâm trạng suy sụp hay đang gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu đối phương cảm thấy mệt mỏi và không muốn lắng nghe bạn, họ lạnh lùng bảo bạn đừng quấy rầy họ nữa và bỏ đi, đây chính là dấu hiệu người ấy không còn kiên nhẫn cũng như không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này.

Một người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không ngại chia sẻ mọi việc với bạn và không giấu bạn bất kì điều gì. Nếu bạn đủ quan trọng với đối phương, anh ấy sẽ chủ động cho bạn biết về tất cả những gì anh ấy làm và suy nghĩ.

Hãy nhìn nhận lại mối quan hệ của cả hai khi bạn liên tục phải đón nhận lời nói ấy của đối phương. Bởi khi yêu, ai cũng muốn được chia sẻ cùng nhau mọi điều trong cuộc sống. Nếu họ xem sự chia sẻ như một điều gì đó làm phiền đến họ, có lẽ đây chính là lúc họ không còn mặn nồng với chuyện tình cảm này nữa.

Khi người đàn ông nói "Đây là việc của anh, em không cần quan tâm", nghĩa là họ không muốn bạn biết về cuộc sống hay các bí mật riêng tư của họ. Điều này cực kì nguy hiểm trong mối quan hệ yêu đương.

Đối phương không muốn bạn xen vào cuộc sống của họ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn cố chấp liên tục hỏi han và tìm hiểu, anh ấy sẽ càng thêm bực tức và dần dần, mối quan hệ sẽ bị đẩy ra xa, dễ dàng đi đến bờ vực tan vỡ. Thay vào đó, phụ nữ khôn ngoan nên chọn giữ im lặng và xem cách anh ấy sẽ giải quyết mối quan hệ này như thế nào, nếu vẫn không thay đổi, có lẽ bạn nên bước ra sớm khỏi quan hệ này để tránh đau khổ về sau.

"Em phiền phức quá"

Câu nói này quả thật dễ dàng khiến chị em phụ nữ tổn thương. Đây được xem như là một trong những câu nói chứng tỏ đối phương đã hết yêu bạn vì khi người đàn ông yêu, họ sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ người phụ nữ của mình bằng tất cả những gì họ có.

Nếu người đàn ông yêu bạn, họ sẽ cố gắng đồng hành cùng bạn vượt qua những khó khăn, vất vả trong cuộc sống này. Anh ấy tin rằng là một người đàn ông, anh ấy phải có nhiệm vụ che chở và bảo vệ người phụ nữ của mình khỏi những khó khăn đấy.

Đối phương luôn cảm thấy bạn phiền phức, rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói trên nếu được lặp đi lặp lại trong các cuộc trò chuyện của cả hai thì có lẽ bạn nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế, sau đó, cả hai nên dành thời gian thẳng thắn cùng nhau xem còn muốn tiếp tục mối quan hệ này hay không.

"Chúng ta không còn hợp nhau nữa rồi"

Lúc mới yêu, anh ấy luôn nghĩ rằng cả hai là dành cho nhau, phù hợp với nhau tất cả từ tính cách, sở thích cho đến thói quen hàng ngày. Tuy nhiên, thời gian dần qua khi cả hai đã đi bên nhau thật lâu, những cảm xúc và suy nghĩ ban đầu của đối phương không còn vẹn nguyên nữa.

Khi nhận ra đã hết yêu, anh ấy cũng sẽ không còn kiên nhẫn dành cho bạn bất kì điều gì từ thời gian cho đến trò chuyện hàng ngày. Đây cũng là khi anh ấy bắt đầu trở lại theo đuổi những niềm vui riêng của bản thân và chỉ muốn dành thời gian cho bạn bè, không còn muốn bên cạnh và che chở cho bạn nữa.

Khi nhận ra đã hết yêu, anh ấy cũng sẽ không còn kiên nhẫn dành cho bạn bất kì điều gì từ thời gian cho đến trò chuyện hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Dù đau lòng và còn yêu bao nhiêu, nếu đối phương đã nói "Chúng ta không còn hợp nhau nữa rồi", phụ nữ đừng nên cố chấp níu giữ mối quan hệ này để tránh tổn thương, đau buồn.

Những lời nói, lời hứa của đàn ông chỉ có hiệu lực khi họ còn yêu bạn và khi anh ta muốn có bạn. Một khi đàn ông hết yêu, họ sẵn sàng buông những lời cay đắng khiến cho đối phương tự động rời đi khỏi mối quan hệ này. Dù còn yêu, phụ nữ hãy tỉnh táo bước đi và đừng níu kéo một mối quan hệ mà cả hai không còn hạnh phúc.