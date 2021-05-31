Phụ nữ cương nhu đúng lúc nắm được cả thể xác và trái tin đàn ông

Phụ nữ yêu 31/05/2021 06:19

Phụ nữ khôn ngoan biết vận dụng sự dịu dàng vốn có của mình đế biến nó thành sức mạnh nắm giữ cả trái tim và thể xác người đàn ông.

Vợ chồng đừng nghĩ đến chuyện hơn thua. Ví dụ như phải kiếm tiền hơn chồng để được chồng tôn trọng. Hoặc phải giỏi giang, biết nhiều hơn chồng để nắm “kèo trên”. Người phụ nữ khôn ngoan nên biết một điều, bạn càng tỏ ra mạnh mẽ, đàn ông càng dễ chán.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan nên biết nhịn - Ảnh minh họa: Internet

Không phải lúc nào đàn ông cũng ngoại tình vì vợ xấu xí. Có nhiều trường hợp, nhân tình còn xấu hơn vợ. Điều mà đàn ông cần là một người phụ nữ biết cảm thông và nhẫn nhịn. Nhịn ở đây không phải là bạn thua. 

Có câu “một điều nhịn, chín điều lành”, biết nhịn đúng lúc sẽ giúp bạn tiến thêm nhiều bước trong cuộc hôn nhân của mình. Chẳng hạn khi xảy ra cãi vã ở nơi đông người, bạn chỉ cần nhịn chồng một câu, mọi việc sẽ êm đẹp.

phu nu khon ngoan 2
Nhịn sẽ giúp bạn giữ được lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Trong nhà, chỉ cần nhịn chồng một việc, bạn sẽ giữ được không khí ấm áp trong gia đình. Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chỉ cần bạn nhịn một lời sẽ hóa giải được những hiềm khích của cả hai. Đồng thời cũng giúp chồng thoải mái, nhẹ nhàng khi đứng giữa mối quan hệ này.

Người đàn bà bản lĩnh không phải ở chỗ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Cũng không phải sắc nước hương trời khiến bao người ngoái nhìn. Mà là sự nhẫn nhịn đúng lúc để giữ vững mối quan hệ của mình.

phu nu khon ngoan 3
Đàn bà đừng hơn thua với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhịn không phải thua thiệt, nhịn không phải hạ thấp giá trị của bản thân, mà nhịn để cho đối phương biết vấn đề này không quá lớn. Nếu cả hai chịu nhẹ giọng, dùng thái độ đúng mực để nói với nhau, chắc chắn vấn đề sẽ giải quyết được. 

phu nu khon ngoan 4
Muốn bình yên hãy nhẫn nhịn - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng nếu đã chấp nhận làm mẹ, làm vợ, bạn phải học chữ nhịn. Người biết nhịn đúng lúc sẽ có được hạnh phúc như mình mong muốn. Người biết hạ cái tôi của mình xuống sẽ giữ được mối quan hệ dài lâu. Thế nên phụ nữ trong hôn nhân hãy mềm mỏng một chút để vợ chồng có thể ở bên nhau đời đời kiếp kiếp.

3 thứ đàn bà khôn không bao giờ nhắc đến, đàn bà dại suốt ngày khoe lên mạng, có ngày mất như chơi

3 thứ đàn bà khôn không bao giờ nhắc đến, đàn bà dại suốt ngày khoe lên mạng, có ngày mất như chơi

Phụ nữ khôn ngoan chẳng bao giờ phải đem những thứ thuộc về mình khoe lên mạng xã hội để rồi phải canh chừng mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu phụ nữ thông minh Cách làm vợ thông minh cách đàn bà thông minh giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 37 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này