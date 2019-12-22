Phụ nữ có hậu vận sang hay hèn thể hiện qua 3 điểm này

Dưới đây là những điểm thể hiện phụ nữ giàu sang hay nghèo khổ, cuộc sống sau này chỉ cần ngồi không hưởng phúc hay phải chịu nhiều khổ cực, thị phi bủa vây.

Thế nên phụ nữ phải khéo léo trong cách lựa chọn trang phục cho mình. Chọn trang phục trang nhã, giản dị nhưng không lỗi thời. Bên cạnh đó cũng đừng quá hở hang khiến người khác phải khó chịu mỗi khi đến gần.

Ông bà xưa quan niệm rằng người phụ nữ ăn mặc quá hở hang, phản cảm sẽ đánh động hung tinh, cản trở phú quý. Còn người ăn mặc kín đáo, lịch sự sẽ mang lại nhiều phúc khí cho bản thân cũng như gia đình.

Đàn ông thích ngắm phụ nữ ăn mặc gợi cảm, nhưng khi quá phản cảm cũng khiến họ cảm thấy không được tôn trọng. Vì vậy phụ nữ hãy biết đặc điểm đẹp nhất của bản thân, lộ đúng nơi, kín đúng chỗ sẽ giúp bạn có được thiện cảm của nhiều người. Người biết cách ăn mặc lịch sự, giản dị luôn có hậu vận rực sáng.

Cử chỉ

Người phụ nữ có phúc khí thường hành động nhỏ nhẹ, không thô lỗ. Đối xử với cha mẹ luôn biết kính trên nhường dưới. Đối xử với chồng luôn dịu dàng, đằm thắm. Với con luôn mẫu mực và nghiêm khắc có giới hạn. Còn với bạn bè, đồng nghiệp luôn cởi mở, hòa đồng. Với tiểu nhân không chấp nhất, với quân tử luôn kính cẩn.

Hành động của phụ nữ thể hiện sự giàu sang hay nghèo khổ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có điệu bộ phóng túng, luôn vội vội vàng vàng thường có vận mệnh rất bấp bênh. Tính cách nóng vội khiến họ thường đánh mất những giá trị cuộc sống. Đồng thời cũng bỏ quên những cơ hội tốt trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Còn người có mệnh tốt thường nho nhã, điềm đạm, từ tốn trong mọi chuyện. Họ làm gì cũng với phong thái ung dung, nhẹ nhàng nhưng không rề rà, chậm chạp.

Giọng nói

Giọng nói thể hiện tính cách của mỗi người. Đồng thời cũng quyết định được vận sang hèn của phụ nữ. Người có giọng phá thanh, làm chuyện gì cũng không thành. Giọng trầm thấp thường thô lỗ, không biết lễ nghĩa. Còn giọng trong trẻo thường mang lại sự hưng thịnh, vượng sắc, hồng phúc đủ đầy.

Phụ nữ nên nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người có thể thay đổi giọng nói của mình. Chỉ cần tu dưỡng tâm tính, tự động âm thanh phát ra của bạn cũng sẽ dễ nghe và dễ chịu hơn. Người phụ nữ muốn hạnh phúc chỉ cần tu tâm dưỡng tính, không sân si, không ghi hận, hậu vận ắt hẳn sẽ có rất nhiều phúc báo trời cho.