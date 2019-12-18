Dù xinh đẹp giỏi giang, phụ nữ mắc phải những sai lầm này sẽ khiến bản thân chết tâm trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 18/12/2019 16:19

Có những sai lầm của phụ nữ trong hôn nhân khiến họ đánh mất bản thân, đau khổ vì bị đàn ông đối xử tệ bạc nhưng vẫn không thể nào ly hôn.

Xinh đẹp, giỏi giang chưa hẳn đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bởi vì những sai lầm ngớ ngẩn này mà phụ nữ chết dần chết mòn trong mối quan hệ của mình.

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Những sai lầm của phụ nữ trong hôn nhân khiến bản thân chết tâm - Ảnh minh họa: Internet

Có những kỳ vọng vượt quá thực tế

Muốn hạnh phúc, phụ nữ trong hôn nhân đừng quá mơ mộng hoặc kỳ vọng quá nhiều vào người đàn ông bên cạnh. Bạn không kỳ vọng nhiều sẽ không phải thất vọng. Thế nên hãy cứ sống với thực tế, mệt mỏi một chút nhưng sẽ không khiến bạn cảm thấy hụt hẫng.

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Phụ nữ càng kỳ vọng càng thất vọng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người có yêu cầu quá cao trong hôn nhân. Ví dụ họ luôn hướng tới cuộc sống giàu có như người này người kia. Họ muốn chồng phải lãng mạn, tặng quà vào những ngày quan trọng, thậm chí còn tô vẽ cho chồng mình hình tượng như “nam thần”.

Sau đó, cuộc sống cơm áo gạo tiền đã khiến họ cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Suy cho cùng phụ nữ sống càng thực tế sẽ càng hạnh phúc. Càng mơ mộng hão huyền càng chuốc lấy đắng cay.

Đòi hỏi sự tận tâm của chồng

Đây là một trong những sai lầm của phụ nữ trong hôn nhân. Đàn bà càng đòi hỏi sự tận tâm của đàn ông càng chết tâm vạn lần. Thay vì đợi chờ chồng quan tâm, bạn hãy biết yêu thương chính mình. Không được chồng cưng chiều, hãy tìm niềm vui trong những việc khác.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng trông chờ vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không được chồng đưa đi mua sắm, hãy hẹn bạn bè cùng đi. Nếu chồng không về ăn cơm cùng vợ, hãy ăn trước rồi đi ngủ với con.

Nếu không được chồng nhắn tin hỏi han quan tâm, hãy nhắn tin cho người thân, bạn bè. Có rất nhiều điều giúp phụ nữ hạnh phúc, không đơn giản chỉ có đàn ông.

Phụ nữ đừng ngồi không chờ đợi chồng yêu thương, hãy tự biết tạo hạnh phúc cho mình. Đừng mắc những sai lầm ngớ ngẩn khiến bản thân chết dần chết mòn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Biết kiếm tiền nhưng không biết chăm lo gia đình

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Phụ nữ đừng vì tiền mà bỏ mặc giá trị cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ giỏi giang thường mắc sai lầm là mải mê với công việc. Ở bên ngoài xã hội, họ có địa vị, biết kiếm tiền nên dần quên hẳn việc phải vun vén gia đình. Sai lầm này khiến đàn ông chán vợ, bản thân bạn cũng cảm thấy cô đơn vì không được chồng quan tâm. Do đó, những người phụ nữ quá thông minh thường không thể có được hạnh phúc trọn vẹn.

Phụ nữ muốn hạnh phúc và giàu có đừng ĐẮC TỘI với những người này

Phụ nữ muốn hạnh phúc và giàu có đừng ĐẮC TỘI với những người này

Người phụ nữ muốn hạnh phúc, giàu có, sống một đời bình yên thanh thản, tuyệt đối đừng làm chuyện có lỗi với những người này.

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