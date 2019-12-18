Không phải nghèo, đây mới là thất bại lớn nhất khiến đàn ông khó lòng gượng dậy

Người đàn ông thất bại nhất là khi không mang lại hạnh phúc cho vợ, không có trách nhiệm với gia đình và xem trọng người ngoài hơn vợ con ở nhà.

Đàn ông thường nghĩ muốn được người đời nể phục thì phải kiếm được nhiều tiền. Vì vậy họ mải mê theo đuổi vinh hoa phú quý để rồi vô tình đánh mất đi những điều quý giá nhất. Xét cho cùng, đàn ông thất bại nhất khi làm những điều này. Hơn thua, đôi co với vợ ở chỗ đông người

Ở chỗ đông người, đàn ông lên mặt dạy dỗ vợ sẽ khiến mọi người cười chê. Việc hơn thua, so đo với phụ nữ vốn là điều nhục nhã nhất của đàn ông. Hơn nữa, điều này dễ khiến hôn nhân đổ vỡ, vì vợ thấy bản thân không được chồng tôn trọng. Đàn ông thất bại khi hơn thua với vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ơi, hơn thua với ai cũng được nhưng đừng tính toán với vợ. Thắng ai cũng được, thắng vợ có ý nghĩa gì đâu.

Thay lòng đổi dạ Đàn ông ngoại tình là một trong những nỗi nhục lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet Đừng nghĩ đàn ông ngoại tình là để chứng minh bản lĩnh. Chuyện phản bội nghĩa vợ chồng giống như dấn thân vào bùn lầy dơ bẩn dù có gội rửa sạch sẽ cũng không thể nào khử đi mùi hôi. Vô tâm với vợ Người đàn ông vô tâm sẽ khiến đàn bà chết tâm. Mà khi đàn bà đã không còn muốn tận tâm vì gia đình, hôn nhân sẽ không còn hạnh phúc. Thế nên đàn ông ơi, đừng chỉ mải mê làm hài lòng người dưng mà không quan tâm đến người thân của mình. Đàn ông vô tâm khiến đàn bà chết tâm - Ảnh minh họa: Internet Đừng nghĩ phụ nữ luôn bao dung và sợ hôn nhân đổ vỡ nên sẽ không dám buông bỏ. Phụ nữ ngộ lắm, khi yêu, họ bất chấp ở lại bên bạn, dù có đắng cay tủi nhục bao nhiêu. Nhưng khi lòng dạ đã nguội lạnh, họ chẳng thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Vì vậy đừng quá xem nhẹ lòng dạ đàn bà. Để vợ rơi vào vòng tay người khác Để vợ ngoại tình xem như là thất bại lớn nhất cuộc đời đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Thất bại lớn nhất của đàn ông là để vợ rơi vào vòng tay kẻ khác. Khi không được chồng quan tâm, phụ nữ dễ ngã lòng, tìm sự yêu thương của người khác. Vì vậy hãy yêu thương vợ nhiều hơn. Đừng mải mê kiếm tiền mà bỏ mặc vợ vì đến lúc nào đó, bạn sẽ không còn thấy cô ấy ở trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy nữa.

Cứ CẤM chồng làm những điều này trong nhà, phụ nữ sẽ gánh hậu quả ê chề Trong hôn nhân, đàn bà khôn ngoan đừng ra lệnh cho chồng phải làm việc này, không được làm việc kia mà để chồng thoải mái thể hiện vai trò trụ cột của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-ngheo-day-moi-la-that-bai-lon-nhat-khien-dan-ong-kho-long-guong-day-346690.html