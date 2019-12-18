Không phải nghèo, đây mới là thất bại lớn nhất khiến đàn ông khó lòng gượng dậy

Phụ nữ yêu 18/12/2019 11:21

Người đàn ông thất bại nhất là khi không mang lại hạnh phúc cho vợ, không có trách nhiệm với gia đình và xem trọng người ngoài hơn vợ con ở nhà.

Đàn ông thường nghĩ muốn được người đời nể phục thì phải kiếm được nhiều tiền. Vì vậy họ mải mê theo đuổi vinh hoa phú quý để rồi vô tình đánh mất đi những điều quý giá nhất. Xét cho cùng, đàn ông thất bại nhất khi làm những điều này.

Hơn thua, đôi co với vợ ở chỗ đông người

Ở chỗ đông người, đàn ông lên mặt dạy dỗ vợ sẽ khiến mọi người cười chê. Việc hơn thua, so đo với phụ nữ vốn là điều nhục nhã nhất của đàn ông. Hơn nữa, điều này dễ khiến hôn nhân đổ vỡ, vì vợ thấy bản thân không được chồng tôn trọng.

dan ong that bai 1
Đàn ông thất bại khi hơn thua với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ơi, hơn thua với ai cũng được nhưng đừng tính toán với vợ. Thắng ai cũng được, thắng vợ có ý nghĩa gì đâu.

Thay lòng đổi dạ

dan ong that bai 2
Đàn ông ngoại tình là một trong những nỗi nhục lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ đàn ông ngoại tình là để chứng minh bản lĩnh. Chuyện phản bội nghĩa vợ chồng giống như dấn thân vào bùn lầy dơ bẩn dù có gội rửa sạch sẽ cũng không thể nào khử đi mùi hôi. 

Vô tâm với vợ

Người đàn ông vô tâm sẽ khiến đàn bà chết tâm. Mà khi đàn bà đã không còn muốn tận tâm vì gia đình, hôn nhân sẽ không còn hạnh phúc. Thế nên đàn ông ơi, đừng chỉ mải mê làm hài lòng người dưng mà không quan tâm đến người thân của mình.

dan ong that bai 3
Đàn ông vô tâm khiến đàn bà chết tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ phụ nữ luôn bao dung và sợ hôn nhân đổ vỡ nên sẽ không dám buông bỏ. Phụ nữ ngộ lắm, khi yêu, họ bất chấp ở lại bên bạn, dù có đắng cay tủi nhục bao nhiêu. Nhưng khi lòng dạ đã nguội lạnh, họ chẳng thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Vì vậy đừng quá xem nhẹ lòng dạ đàn bà.

Để vợ rơi vào vòng tay người khác

dan ong that bai 4
Để vợ ngoại tình xem như là thất bại lớn nhất cuộc đời đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thất bại lớn nhất của đàn ông là để vợ rơi vào vòng tay kẻ khác. Khi không được chồng quan tâm, phụ nữ dễ ngã lòng, tìm sự yêu thương của người khác. Vì vậy hãy yêu thương vợ nhiều hơn. Đừng mải mê kiếm tiền mà bỏ mặc vợ vì đến lúc nào đó, bạn sẽ không còn thấy cô ấy ở trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy nữa.

Cứ CẤM chồng làm những điều này trong nhà, phụ nữ sẽ gánh hậu quả ê chề

Cứ CẤM chồng làm những điều này trong nhà, phụ nữ sẽ gánh hậu quả ê chề

Trong hôn nhân, đàn bà khôn ngoan đừng ra lệnh cho chồng phải làm việc này, không được làm việc kia mà để chồng thoải mái thể hiện vai trò trụ cột của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm đàn ông ngoại tình nỗi nhục của đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này