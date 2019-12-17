Đặc điểm của đàn ông ích kỷ chỉ yêu bản thân, phụ nữ lấy nhầm nát cả một đời

Đây là những đặc điểm của người đàn ông ích kỷ, chỉ yêu bản thân mà không có khả năng lo cho người khác, phụ nữ lấy nhầm xem như nát cả một đời hoa.
- Phụ nữ hy sinh, đàn ông nể 1, làm được những điều này mới khiến chồng nể đến 10
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Người phụ nữ lấy chồng nên khôn ngoan, lựa chọn kỹ càng. Đặc biệt, hãy tránh xa những kiểu đàn ông ích kỷ này để không khổ sở, tự mình chôn vùi hạnh phúc.
Không ghi nhận công sức của người khác
Kiểu người kiêu ngạo, không lắng nghe ý kiến của ai thường sẽ không bao giờ thành công. Họ sống ích kỷ, chỉ muốn bản thân là nhất và ít khi công nhận ưu điểm của người khác.
Nếu lấy phải kiểu đàn ông này, phụ nữ sẽ vô cùng mệt mỏi. Dù có tận tụy, hy sinh bao nhiêu, công sức của bạn cũng bị anh ấy phủi bỏ. Thậm chí, họ còn xem điều đó là chuyện bình thường và không thèm để tâm đến.
Chỉ biết cảm xúc của mình
Người chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của mình thường sẽ làm khổ phụ nữ. Bởi họ chỉ biết bản thân vui buồn ra sao, còn việc người khác nghĩ gì, họ chẳng quan tâm. Sống với người như thế này, bạn sẽ không được quan tâm, thậm chí có chồng cũng như không.
Trốn tránh trách nhiệm
Đây là kiểu đàn ông không nên lấy. Kiểu người hèn nhát, luôn dùng người khác làm bia đỡ đạn cho mình không phải là đàn ông tốt. Người dám làm nhưng không dám chịu trách nhiệm sẽ khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Bởi cuộc đời của họ ngoài việc đổ lỗi cho người khác sẽ không có can đảm làm việc gì lớn lao.
Đàn ông không có khả năng chịu trách nhiệm sẽ rất khó để xây dựng gia đình ấm êm. Đặc biệt họ sẽ chẳng bao giờ thành công trong bất cứ việc gì.
Luôn ưu tiên bản thân
Đàn ông khi độc thân chỉ suy nghĩ cho mình là điều bình thường. Nhưng khi đã có vợ có con mà vẫn giữ tính cách này thì không phải là người chồng, người cha tốt. Người xem trọng bản thân, luôn xem mình là trung tâm sẽ không có kỹ năng chăm sóc người khác.
Nói đúng hơn, họ chỉ sống trong thế giới riêng và bỏ mặc những thứ xung quanh. Chuyện gì họ cũng đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, còn quyền lợi của người khác thì chẳng quan tâm.
Xem mình là tài giỏi nhất
Người tự cao tự đại thường có lối sống ích kỷ. Họ có xu hướng yêu bản thân mình nhiều hơn là quan tâm đến những người xung quanh. Kiểu người này sẽ không xem ai ra gì, kể cả người vợ tào khang một lòng tận tụy.