Cứ CẤM chồng làm những điều này trong nhà, phụ nữ sẽ gánh hậu quả ê chề

Đàn ông luôn trọng sĩ diện. Ở nhà họ muốn được vợ con tôn trọng. Bên ngoài, họ muốn được mọi người nể phục. Vì vậy phụ nữ đừng bao giờ cấm cản chồng làm những điều này để hôn nhân hạnh phúc , tình cảm vợ chồng thêm gắn bó.

Trong hôn nhân, vợ chồng phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhau, như vậy mới mong bền vững. Phụ nữ khôn khéo nên biết giữ thể diện cho chồng dù ở bất cứ nơi đâu. Đó cũng là cách giữ chồng khôn ngoan nhất chứ không phải những chiêu trò quá cao siêu.

Người đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ nói câu “anh đừng nói nữa hoặc ý kiến của anh không có ích gì cả”. Bởi câu nói này dù vô tình hay cố ý đều làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã đụng chạm đến lòng tự trọng của mình.

Dạy con

Đàn ông bận rộn, đa phần việc nuôi dạy con thuộc về phụ nữ. Tuy nhiên phụ nữ đừng nghĩ mình có thể quyết định mọi việc mà không lắng nghe ý kiến của chồng.

Phụ nữ phải tôn trọng ý kiến của chồng trong việc dạy con - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà tinh tế sẽ biết tạo điều kiện để chồng và con tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Đồng thời, họ sẽ tiếp thu ý kiến của chồng về chuyện dạy con chứ không bác bỏ thẳng thừng.

Phụ giúp gia đình của anh ấy

Đàn ông có trách nhiệm lo cho cha mẹ của mình, bạn đừng cấm đoán anh ấy làm việc này. Trái lại, bạn phải ủng hộ chồng nhiều hơn để anh ấy cảm thấy vui vẻ, được tôn trọng.

Đàn bà khôn ngoan đừng cấm chồng phụng dưỡng cha mẹ của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn rất xem trọng gia đình của mình. Vì vậy phụ nữ nên biết dung hòa mối quan hệ với gia đình chồng sao cho khéo léo nhất. Đừng vì cái tôi của mình mà đánh mất hòa khí trong gia đình.

Chuyện chăn gối vợ chồng

Phụ nữ đừng “cấm vận" chồng chỉ để trừng phạt anh ấy vì một lỗi gì đó. Bởi đàn ông xem trọng tình dục. Nếu vợ không cho chồng thỏa mãn nhu cầu, chắc chắn anh ấy sẽ tìm đến những người khác.

Đàn bà dại mới cấm chuyện giường chiếu với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy khôn khéo hâm nóng tình cảm qua chuyện chăn gối. Đặc biệt, hãy tỏ ra hưởng ứng khi chồng có nhu cầu. Nếu mệt, bạn có thể từ chối bằng cách khéo léo để anh ấy không bị tổn thương.