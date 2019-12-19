Đàn ông ấp úng trước những câu hỏi này, phụ nữ dù yêu đến mấy cũng hãy chia tay ngay

Câu thứ nhất: Khi nào anh định cưới em?

Không trả lời được những câu này, đích thị là kiểu đàn ông không nên lấy , phụ nữ nên cân nhắc lại mối quan hệ của mình.

Khi đàn ông yêu thật lòng , họ luôn sẵn sàng cho bạn một danh phận. Họ sợ bạn thiệt thòi nên luôn nghĩ cho những tháng năm thanh xuân bạn đã đánh đổi vì họ. Còn đàn ông không yêu thật lòng, họ sẽ không bao giờ có ý định cưới bạn.

Đàn ông không có ý định cưới bạn, đừng qua lại làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy hỏi câu này trước khi quyết định kết hôn. Bởi khi vui chơi chưa đủ, đàn ông sẽ không thể nào trở thành người chồng, người cha tốt. Họ sẽ không thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của mình mà cứ thích vui chơi bên ngoài.

Câu thứ ba: Sau này chúng ta sẽ như thế nào?

Không có kế hoạch cho tương lai, chắc chắn anh ấy không yêu bạn thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có kế hoạch cho tương lai, đồng nghĩa với anh ấy chỉ vui đùa với bạn. Hoặc bạn không phải là đối tượng để anh ấy tính đến chuyện tương lai sau này. Thế nên hãy dùng lý trí của mình để suy xét, tránh trao thân gửi phận nhầm người.

Câu thứ tư: Anh có sẵn sàng giúp em làm việc nhà không?

Phụ nữ khôn ngoan hãy rạch ròi mọi chuyện trước khi cưới - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thẳng thắn, rõ ràng trong việc phân chia việc nhà. Bạn không thể nào ôm đồm hết mọi việc. Trong xã hội hiện đại, phụ nữ cũng phải đi làm như đàn ông. Vì vậy việc nhà phải san sẻ, chia đều cho nhau. Nếu anh ấy nói “việc nhà là của phụ nữ”, bạn nên suy nghĩ về mối quan hệ của mình.

Câu thứ năm: Anh có hài lòng với công việc của em không?

Đàn ông thường muốn phụ nữ ở nhà nội trợ, chăm lo nhà cửa. Họ không muốn vợ đi làm để rồi bỏ bê chồng con. Vì vậy phụ nữ hãy hỏi trước câu này.

Nếu anh ấy bất mãn về công việc và muốn bạn bỏ việc ở nhà nội trợ, bạn nên nói lời chia tay. Bởi kiểu đàn ông này bảo thủ, gia trưởng sẽ làm khổ bạn sau này. Cuộc sống không có tiền lại bị chồng xem thường quả thật là địa ngục.

Người không ủng hộ sự nghiệp của bạn, đừng nên qua lại - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan hãy hỏi câu này khi đã quen nhau một thời gian. Nếu không được cứ chấm dứt ngay, đừng lãng phí tâm sức với người không tốt.