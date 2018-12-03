Phụ nữ cả đời chỉ chuốc thống khổ nếu không biết những điều này sớm hơn

2. Phụ nữ ở đời không nợ ai ngoài cha mẹ mình. Lúc chưa thể làm ra tiền thì ở nhà cha mẹ đẻ, đến khi có thể biết lo biết nghĩ thì đã ở bên nhà chồng. Năm tháng sau này đều không thể ở bên cha mẹ sớm hôm. Món nợ này không chỉ là công sinh thành, nghĩa dưỡng dục mà còn là yêu thương vô điều kiện. Bạn chẳng nợ ai ngoài họ, thế nên cũng không cần phải chịu khổ chịu đau vì ai ngoài họ.

1. Phụ nữ chỉ nên sống vì hai người, là người sinh ra mình và người mình sinh ra. Họ đều vì mình mà hạnh phúc , mình cũng sẽ chỉ nên vì họ mà hạnh phúc.

4. Dù là đang yêu hay là vợ chồng, phụ nữ đều phải nhắc nhở mình nếu có lúc mất đi tất cả cũng có thể một mình làm lại từ đầu.

3. Nếu đàn ông nói yêu bạn, hãy đợi anh ta quỳ gối cầu hôn bạn đã. Nếu đàn ông nói chỉ thủy chung với mình bạn, hãy đợi đến khi răng long đầu bạc anh ta có bên bạn không. Lời nói của đàn ông, nghe thì được còn tin hay không phải đợi anh ta chứng minh. Tình yêu dù sâu hay cạn, hãy nhìn nhiều hơn là nghe.

5. Phụ nữ không nên phụ thuộc vào bất kì ai, đặc biệt là một người đàn ông, dù là tình cảm hay vật chất. Phụ thuộc chính là không có tự do. Một phụ nữ không có nổi tự do cho riêng mình chính là không có giá trị trong mắt đàn ông.

6. Nếu bạn đến với người khác vì điều gì, chắc chắn sẽ ra đi hoặc bị bỏ lại vì điều đó. Cho đi chân tình sẽ được chân tình, mưu cầu vật chất thì chân tình sẽ là thứ xa xỉ.

7. Phụ nữ có thể yêu và chờ đợi. Nhưng đừng chỉ yêu và đợi một người đàn ông còn không ý thức được bạn đã vì họ tốn bao nhiêu thời gian và nhẫn nại. Thanh xuân của phụ nữ quý giá hơn một gã không biết điều.

8. Phụ nữ nên có những đường lui an toàn cho chính mình. Muốn nghỉ việc thì phải có vài tháng tiền lương trong tài khoản. Muốn ly hôn thì ít nhất đã có tiền và chắc chắn không để mình và con chết đói sau đó. Đường lui là một sự chuẩn bị về cả vật chất và tinh thần cho mọi thăng trầm có thể xảy đến.

Đường lui là một sự chuẩn bị về cả vật chất và tinh thần cho mọi thăng trầm có thể xảy đến - Ảnh minh họa: Internet

9. Tốt nhất là đừng nên tha thứ cho kẻ ngoại tình. Hối hận ở con người khó đoán như nông sâu biển khơi. Còn thứ tha ở mình lại như trò may rủi tính bằng nước mắt và thương tổn. Đã đau một lần thì cách tốt nhất là đừng để ai có cơ hội tổn thương mình lần nữa.

10. Đàn bà ngoại tình, trăm lần đàn bà dại. Người ta đối với mình tệ thế nào chỉ mình mình biết, nhưng chỉ cần mình ngoại tình thì cả thiên hạ đều thấy mình sai. Đàn bà ngoại tình, luôn thiệt thòi dại dột nhất.

11. Phụ nữ khôn ngoan không nói hết những gì mình nghĩ, lại tỏ ra như chẳng nghĩ gì mấy những gì mình nói.

Phụ nữ khôn ngoan không nói hết những gì mình nghĩ, lại tỏ ra như chẳng nghĩ gì mấy những gì mình nói - Ảnh minh họa: Internet

12. Phụ nữ hiền lành thế nào cũng đừng để đàn ông xem mình là thứ nhất, chứ không phải là duy nhất. Thứ nhất rồi thì sẽ vô vàn thứ hai thứ ba. Nhất định phải tìm được người cả đời chỉ có mình mình.

13. Phụ nữ có thể yêu bất kì ai, nhiều hay ít cũng được, nhưng đừng bao giờ yêu đàn ông đã có gia đình. Đàn ông có vợ là cửa tử với đàn bà, một lần bước qua cả đời không thể bình yên.

14. Nếu bạn không xinh đẹp, không thông minh, cũng không biết cố gắng và nỗ lực học hỏi, rèn luyện thì đến cùng điều bạn nhận được chỉ là những thua thiệt và khổ đau.