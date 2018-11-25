4 bài học đắt giá về hôn nhân mà phụ nữ nào cũng nên biết

Phụ nữ yêu 25/11/2018 05:30

Trước khi bước vào hôn nhân, phụ nữ nên biết những bài học đắt giá về hôn nhân này. Ít ra, cũng sẽ không mắc kẹt trong khó khăn, cũng không phải khổ sở với cuộc hôn nhân thoi thóp…

Bài học đầu tiên: Không bao giờ thay đổi được đàn ông

Đàn ông là một cá thể có cá tính và nhận thức riêng biệt, kiên định. Và đương nhiên, bạn không thể thay đổi bất kì một cá thể nào, ngay cả khi họ có nói yêu bạn thế nào. Bạn chỉ có thể cố gắng hòa hợp, cải thiện tính cách của bạn đời. Và phải nhớ, anh ấy sẽ không bao giờ có thể hoàn hảo như mọi mong muốn của bạn.

Trong suy nghĩ của đàn ông, họ luôn muốn trở thành một người chồng thật vĩ đại với bạn. Nhưng khi đã kết hôn, để thay đổi được họ là điều vô phương. Và khi yêu, đừng nghĩ rằng tình yêu đủ to lớn và nhiệm màu để có thể đổi thay một người đàn ông bằng việc kết hôn hay gắn kết cả đời.

Một cuộc hôn nhân bền vững không tồn tài với hai cá thể hoàn hảo. Sự hoàn hảo trong hôn nhân chính là chấp nhận, dung hòa để vừa khít với nhau. Sự hài lòng trong hôn nhân chính là điều tiên quyết tạo nên hạnh phúc của cả hai.

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Sự hài lòng trong hôn nhân chính là điều tiên quyết tạo nên hạnh phúc của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Bài học thứ 2: Tình yêu sẽ có lúc hết thi vị

Những mãnh liệt nồng nàn thuở yêu nhau sẽ kết thúc ngay sau một năm kết hôn. Nhưng đừng vì vậy mà thất vọng về người đàn ông mình đã chọn. Đây chỉ là sự chuyển mình dĩ nhiên khi tình yêu bước vào hôn nhân. Thay vì những lãng mạn thi vị ban đầu, tình yêu sẽ mang một màu sắc thực tế và nhiều trách nhiệm hơn.

Đây cũng là lúc bạn cần làm nóng lại những hồ hở ngày trước. Chỉ là, không như lúc yêu nhau, giờ bạn cần làm nóng tình yêu bằng nhiều cách khác, nhất là trong chuyện ấy. Cần tìm hiểu nhu cầu, chia sẻ mong muốn với nhau. Bạn nên nhớ, chồng sẽ phải là đối tác hòa hợp nhất với bạn trong hôn nhân. Và bạn phải là người phụ nữ biết khơi gợi và thu hút chồng.

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Thay vì những lãng mạn thi vị ban đầu, tình yêu sẽ mang một màu sắc thực tế và nhiều trách nhiệm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bài học thứ 3: Hãy yêu mình trước đã

Không hẳn là ích kỷ và phụ nữ nên xem đây là bài học quan trọng nhất. Vì nếu không ưu tiên bài học này, bạn khó lòng giữ được hôn nhân lâu dài.

Hãy luôn quý trọng và yêu thương chính mình trước, vì phụ nữ luôn xứng đáng được như thế. Vì chỉ có tình yêu dành cho mình đủ nhiều bạn mới không lâm vào cảnh sống phụ thuộc dựa dẫm người khác, sẽ không khiến chồng có ngày chán ghét mình.

Khi phụ nữ biết coi trọng và tự tin về bản thân, họ mới có sức hút với chồng. Không những vậy, khi bạn biết yêu bản thân, bạn cũng sẽ không xiêu vẹo khổ sở một khi hôn nhân đổ vỡ. Đó sẽ là một đường lui an toàn với phụ nữ trong hôn nhân.

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Hãy luôn quý trọng và yêu thương chính mình trước, vì phụ nữ luôn xứng đáng được như thế - Ảnh minh họa: Internet

Bài học thứ 4: Tin vào từng cảm nhận và trực giác của mình.

Hãy luôn lắng nghe từng suy nghĩ, cảm nhận và tin tưởng vào bản thân. Lời khuyên răn, động viên từ người khác luôn giúp bạn không ít. Nhưng trên hết, hãy biết đâu là điều tốt nhất cho bản thân và cuộc hôn nhân của mình.

Linh cảm của phụ nữ luôn đúng, nếu bạn đủ lý trí và tin tưởng. Khi bạn cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đang có vấn đề, hãy coi trọng cảm giác này. Vì rất có thể đổ vỡ đang hình thành đâu đó.

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Linh cảm của phụ nữ luôn đúng, nếu bạn đủ lý trí và tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Và hãy nhớ, bạn có thể tin yêu chồng hết lòng, nhưng đừng quá mù quáng. Đừng bỏ qua những linh cảm không lành của mình, phải tìm cách giải quyết chúng triệt để nhất. Trên hết, đừng bao giờ chịu đựng bất cứ điều gì, bạn xứng đáng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bình đẳng.

Và khi đã là vợ chồng, hãy xây dựng niềm tin cùng nhau mỗi ngày. Mà niềm tin, trước nhất phải là từ bản thân, rồi sau đó mới có thể hòa hợp cùng chồng. 

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