Đối với người phụ nữ họ yêu thật lòng, khi ân ái đàn ông sẽ làm đủ 5 điều dưới đây

Phụ nữ yêu 05/12/2022 17:45

Ôm ấp, đụng chạm, mỉm cười, ấu yếm...là những phản xạ rất tự nhiên sau khi tàn cuộc. Nó thay lời cho cảm xúc để vợ chồng vun đắp tình cảm, động viên lẫn nhau.

Ôm ấp cô ấy 

Có nhiều người đàn ông hay có thói quen ngồi dậy, làm việc sau một cuộc “yêu”. Thậm chí họ thản nhiên ra phòng khách xem tivi mà không màng tới vợ. Đã đến lúc phụ nữ nên góp ý về vấn đề này.

Người đàn ông cần ôm vợ mình trong vòng tay, vỗ nhẹ vào lưng hoặc đơn giản là luồn tay qua mái tóc của vợ sau khi “cuộc yêu” kết thúc để tăng cường cảm xúc cho cả hai. Đừng nghĩ “chuyện ấy” xong xuôi là có thể thờ ơ với nhau. Hành động ấm áp này sẽ làm tăng tình yêu của hai bên dành cho nhau và khiến những cuộc “yêu” tiếp theo trở nên nồng nàn hơn gấp bội.

Đối với người phụ nữ họ yêu thật lòng, khi ân ái đàn ông sẽ làm đủ 5 điều dưới đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để ý đến cảm xúc của vợ 

Với người phụ nữ anh ấy thật lòng yêu, anh ấy sẽ quan tâm đến từng cảm xúc, trạng thái của cô ấy khi lâm trận để “xoay sở” cho đúng ý vợ nhất.

Có khi đang “yêu”, đàn ông thấy vợ đau chỉ muốn dừng lại và muốn nghỉ luôn, vì xót. Ngược lại, với người không còn yêu, vợ có kêu đau vẫn cứ hùng hục làm tiếp cho thỏa cơn thèm của anh ta cái đã.

Giúp vợ dọn dẹp sau “cuộc chiến”

Phụ nữ chỉ muốn được ôm ấp và ngủ trong vòng tay của chồng sau quãng thời gian mất sức cho “chuyện ấy”. Tuy nhiên, khi phụ nữ rời khỏi giường để vào nhà vệ sinh, phụ nữ cần sự hỗ trợ từ chồng. Không phải là những điều quá lớn lao nhưng việc thu dọn lại giường, những “chiến lợi phẩm”, làm sạch sàn nhà là điều nên làm. Thêm vào đó, chồng cần chuẩn bị khăn tắm cho vợ, đưa cho cô ấy bộ đồ từ phía bên ngoài phòng tắm… Sự ngọt ngào này sẽ là bằng chứng giúp vợ nhận ra tình yêu và sự quan tâm của chồng.

Đối với người phụ nữ họ yêu thật lòng, khi ân ái đàn ông sẽ làm đủ 5 điều dưới đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ôm ấp, trò chuyện với vợ sau khi “cuộc vui” kết thúc

Sau khi "xong việc" cả hai đều khá mệt mỏi mà nhất là đàn ông. Nhưng anh ấy lại lăn ra ngủ luôn để mặc vợ một mình thì không chắc chắn lúc đó cảm xúc của chồng dành cho bạn đã vô cùng nhạt nhẽo rồi.

Ôm ấp, đụng chạm, mỉm cười, ấu yếm...là những phản xạ rất tự nhiên sau khi tàn cuộc. Nó thay lời cho cảm xúc để vợ chồng vun đắp tình cảm, động viên lẫn nhau.

Một người đàn ông không có gì để nói sau một “cuộc yêu” chứng tỏ anh ấy chỉ làm chuyện này để thỏa mãn ham muốn bản năng. Giao tiếp, trò chuyện sau khi “yêu” là một dấu hiệu chứng tỏ rõ ràng nhất tình yêu.

Bởi vậy, nếu anh ấy muốn lắng nghe cảm xúc của vợ, muốn tâm sự cùng vợ hay chỉ đơn giản vuốt má, hôn lên tóc hoặc nhìn âu yếm vợ cũng đủ thấy rằng cuộc "yêu" vừa kết thúc khiến anh ấy hạnh phúc thế nào và anh ấy tôn trọng yêu thương vợ biết bao….

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Từ khóa:   Chuyện ấy chuyện vợ chồng giới tính

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