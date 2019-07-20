Phụ nữ chán chồng quá rồi nhưng không thể bỏ chồng, hãy làm những điều này để xoa dịu tâm hồn đang cô đơn của mình chứ đừng sa vào con đường ngoại tình.

Thà ngày càng xinh đẹp còn hơn trở thành người đàn bà lăng loàn, phản bội chồng. Phụ nữ lấy chồng ai rồi cũng có lúc chán, nhưng đừng vì những cảm xúc nhất thời mà cả đời mang tiếng. Đừng đứng núi này trông núi nọ, chưa chấm dứt với người này mà đã tìm đến người khác. Làm vậy tội người đến sau, có lỗi với người đến trước.

Đàn bà đừng vì chán chồng mà đi ngoại tình. Bởi lẽ con đường đó đi thì dễ về thì khó khăn trăm bề. Vì vậy đừng bao giờ tìm tình cảm nơi người đàn ông khác chỉ vì chán hôn nhân của mình. Mà hãy nỗ lực làm việc, kiếm tiền để mua sắm, tìm niềm vui nơi mỹ phẩm, trang sức để bản thân xinh đẹp hơn.

Dành thời gian cho con

Con cái là món quà quý giá có thể xoa dịu những nỗi đau mà bạn đang phải đeo mang. Chán chồng rồi thì hãy tìm niềm vui bên con cái. Cố gắng làm việc để cho con học trong môi trường tốt nhất.

Dành thời gian cho con là niềm vui lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Ngày rảnh rỗi thì cùng con đi xem phim, ăn uống hoặc đi du lịch. Làm vậy tâm hồn của bạn sẽ trở nên dễ chịu hơn. Dù hôn nhân có u ám đến mấy cũng đừng ngoại tình mà hãy tìm niềm vui khác để thay thế. Chồng không thể mang lại hạnh phúc cho bạn thì tìm đến bên con cái. Cuộc đời phụ nữ chỉ cần sống vì con là đủ.

Làm đẹp

Phụ nữ đừng nói không biết làm đẹp, đừng mở miệng nói không có tiền mua mỹ phẩm. Bởi làm đẹp là trách nhiệm và nghĩa vụ bạn nhất định phải làm được. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải đặt bản thân lên hàng đầu.

Phụ nữ dù có chuyện gì xảy ra cũng phải thật xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chán chồng quá thì hãy chăm sóc bản thân. Khi nhìn thấy mình thật xinh đẹp, những nỗi buồn của bạn sẽ nhanh chóng qua đi. Chỉ khi ngắm bản thân kiều diễm trong gương, mọi buồn phiền trong bạn mới tan biến. Nếu người đàn ông để lại nước mắt trên khóe mắt của bạn, chỉ có bản thân bạn mới có thể để lại niềm vui trên đôi môi của mình.