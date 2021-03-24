Những sự thật ngay cả người chồng chung thủy cũng luôn giấu vợ

Phụ nữ yêu 24/03/2021 11:24

Đây là những bí mật “sống để dạ, chết mang theo”, đàn ông chung thủy, cưng yêu vợ đến mấy cũng không hé môi nửa lời.

Ngay cả người đàn ông chung thủy, hết lòng yêu thương chiều chuộng cũng sẽ giấu vợ những bí mật thầm kín này. Chị em nên biết để trói chặt chồng không rời. 

dan ong chung thuy 1
Đây chính là bí mật đàn ông chung tình, yêu vợ thương con đến mấy cũng không tiết lộ - Ảnh minh họa: Internet 

Có quỹ đen

Đàn ông sau khi kết hôn thường đưa hết tiền cho vợ quản lý, chỉ giữ lại một ít để sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, phụ nữ đừng bao giờ nghĩ rằng chàng sẽ tình nguyện “giao nộp tất cả” cho bạn. Bởi lẽ, đàn ông nghĩ rằng họ cần giữ lại một ít tiền riêng để phòng thân, để không cần phải hỏi ý kiến vợ trước một số khoản chi tiêu.

Đây chính là bí mật đàn ông chung tình, yêu vợ thương con đến mấy cũng không tiết lộ. Thay vì khó chịu, chị em hãy “nhắm mắt làm ngơ” để chồng có thể thoải mái hơn. 

dan ong chung thuy 2
Khi chồng bạn được một người đàn ông khác khen ngợi thì anh ấy sẽ càng tự tin gấp bội - Ảnh minh họa: Internet 

Thích được khen ngợi

Điềm đạm, ít nói và luôn tỏ ra không quan tâm đến những gì người khác nói về mình nhưng thực chất đàn ông cực để tâm. Họ sẽ khá thất vọng về bản thân khi bị chê bai, trách móc và cực vui vẻ nếu được vợ khen ngợi, động viên.

Đặc biệt, khi chồng bạn được một người đàn ông khác khen ngợi về năng lực, hiệu quả công việc thì anh ấy sẽ càng tự tin gấp bội. 

dan ong chung thuy 3
Thay vì khó chịu, bạn hãy chăm sóc bản thân thật tốt, trở nên quyến rũ chết người - Ảnh minh họa: Internet  

Vẫn ngắm nhìn phụ nữ khác

Đàn ông lấy vợ, yêu vợ nhưng khi ra đường gặp những cô nàng xinh đẹp khác họ vẫn ngoái đầu nhìn theo. Đây là yếu tố hấp dẫn giới, hoàn toàn tự nhiên chứ không hề nói lên bất cứ điều gì về lòng chung thủy của đàn ông.

Thế nên, vợ đừng ngắt nhéo, chì chiết chồng khi anh ấy ngắm nhìn phụ nữ khác. Thay vì khó chịu, bạn hãy chăm sóc bản thân thật tốt, trở nên quyến rũ chết người, chồng ngày nhớ đêm mong, cả đời quyến luyến. 

dan ong chung thuy 4
Phụ nữ lấy chồng, đừng dại ghen với quá khứ của chồng - Ảnh minh họa: Internet 

Vẫn nhớ người yêu cũ

Người yêu cũ là mối tình trong quá khứ, đàn ông có thể đặt cô ấy một góc trong tim nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được. Bởi đã từng gắn bó với nhau một thời gian, rung động trước nhau nên muốn đàn ông có gia đình cắt đứt liên lạc với người yêu cũ là việc rất khó.

Phụ nữ lấy chồng, đừng dại ghen với quá khứ của chồng. Hãy tôn trọng khoảng trời riêng của anh ấy. Hãy để chồng được sống thật với cảm xúc của mình, miễn anh ấy không làm điều gì có lỗi với bạn.

3 hành động chứng minh đàn ông đã hết yêu, nếu chàng có đủ bạn nên buông bỏ, đừng dại níu kéo

3 hành động chứng minh đàn ông đã hết yêu, nếu chàng có đủ bạn nên buông bỏ, đừng dại níu kéo

Đây chính là những dấu hiệu đàn ông hết yêu rõ ràng nhất, dù có chối cãi đằng trời cũng không thoát. Chị em phải thật tỉnh táo để nhận ra.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng đàn ông thương vợ đàn ông chung tình

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này