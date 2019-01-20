Những mẹo trước khi về nhà chồng cho các nàng dâu mới

Phụ nữ yêu 20/01/2019 05:15

Trước khi về nhà chồng, các nàng dâu cũng cần chuẩn bị sẵn tinh thần để có một cuộc sống mới thuận lợi và yên ấm. Những lưu ý dưới đây sẽ có thể giúp bạn hoàn thiện bản thân mình hơn, dần chuyển từ một cô gái sang một cô con dâu đúng nghĩa.

Những câu chuyện, những tâm sự và chia sẻ của rất nhiều nàng dâu trên mạng xã hội khiến cho phái nữ trở nên hoang mang. Liệu hôn nhân có phải là thiên đường hay không? Liệu kết hôn có phải là cái kết đẹp của một cuộc tình đã đến độ chín muồi? Thực tế không hẳn vậy. Bởi sống cho bản thân mình thì dễ, sống cho người khác nữa mới thực sự khó. Bạn đã bao giờ đau đầu suy nghĩ làm thế nào để làm hài lòng gia đình chồng, xây dựng được một cuộc sống mới êm ấm và hạnh phúc hay chưa? Nếu bạn chưa nghĩ đến điều đó, có vẻ như bạn đang thờ ơ với chính tương lai của mình. Một cuộc sống mới, cùng những con người mới sẽ cần rất nhiều sự chuẩn bị. Những mẹo dưới đây sẽ giúp cho các nàng dâu mới không bị sốc khi về nhà chồng.

Làm một cô con dâu mới không hề đơn giản
Làm một cô con dâu mới không hề đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Sẵn sàng tinh thần của một nàng dâu

Có nhiều cô gái luôn nghĩ mình vẫn là tiểu thư, là công chúa được chiều chuộng và đùm bọc trong gia đình. Cho nên khi đến nhà chồng, cô ấy không thể thay đổi được thói quen và thái độ trở thành một nàng dâu đúng nghĩa. Vì vậy, điều đầu tiên bạn phải làm là hãy sẵn sàng tinh thần làm dâu. Đó là người phụ nữ của gia đình. Bạn sẽ mang thêm nhiều trách nhiệm khác trên vai. Bạn không thể nhõng nhẽo với bố mẹ, bạn không thể thích ngủ đến giờ nào cũng được, bạn cũng không thể ăn uống qua loa và chỉ nghĩ đến bản thân mình. Khi bước lên xe hoa, bạn phải xác định rằng cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều người khác nữa. Và chính thói quen của bạn cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Vì vậy, hãy tập quen dần với suy nghĩ rằng bạn sẽ là một nàng dâu, một người phụ nữ trong gia đình. Điều đó sẽ khiến bạn không quá căng thẳng và sốc khi về nhà chồng.

Hãy sẵn sàng tinh thần để trở thành một cô con dâu mới
Hãy sẵn sàng tinh thần để trở thành một cô con dâu mới - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi thói quen sinh hoạt

Khi còn trẻ, chúng ta thường quá nuông chiều bản thân. Chúng ta cho phép mình được thức rất khuya và dậy muộn. Chúng ta sẽ đi ra ngoài cùng bạn ăn uống, vui chơi khi cảm thấy chán. Chúng ta có thể hai ngày liền không đi đổ rác cũng không sao. Chúng ta xem phim bất cứ khi nào thích và nghe đủ thể loại nhạc trên đời. Nhưng khi đã là một cô con dâu, bạn nên thay đổi những thói quen sinh hoạt đó.

Đừng nuông chiều bản thân quá, đặc biệt khi bạn đã có gia đình. Hãy để cho mình đi vào một khuôn khổ, một thói quen sống khoa học hơn. Đừng để những sở thích cá nhân, những mong muốn, những thói quen của thời trẻ biến bạn thành một người phụ nữ vô trách nhiệm. Bởi vì bạn còn phải chăm sóc cho gia đình mình nữa.

Thay đổi thói quen sinh hoạt cũng là việc quan trọng khi bước về nhà chồng mà các nàng dâu nên làm
Thay đổi thói quen sinh hoạt cũng là việc quan trọng khi bước về nhà chồng mà các nàng dâu nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Học cách cư xử đúng mực

Cách cư xử là một trong những điểm trừ thường thấy của các nàng dâu mới. Một phần bởi xã hội đổi thay, quan niệm của con người cũng khác. Thế nhưng, khi đã về nhà chồng, nhập gia thì tùy tục, bạn không thể ứng xử mà không có phép tắc, không có trên dưới được.

Một lời nói, một cách xưng hô, một giọng điệu hay đơn giản là cách cười thôi, bạn cũng cần phải học. Có thể gia đình nhà chồng của bạn không quá khắt khe trong việc thực hiện lễ nghi, nhưng nếu là người chuẩn mực, bạn sẽ nhận được nhiều tình yêu thương hơn, sự tôn trọng nhiều hơn.

Học cách cư xử đúng mực để được yêu thương nhiều hơn
Học cách cư xử đúng mực để được yêu thương nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thật khó để một nàng dâu mới có thể học được tất cả những thứ trên trước khi về nhà chồng. Tuy nhiên, nếu không thể chuẩn mực ngay từ đầu, hãy bắt đầu bằng việc có một thái độ cầu thị đối với người nhà chồng. Chính thái độ cầu thị, chính sự tôn trọng mọi người sẽ là bước đi quan trọng, là điểm cộng rất lớn của bạn đối với gia đình nhà chồng. Vì đã đến lúc bạn nên học cách sống như một người phụ nữ thực thụ.

Trớ trêu khi con dâu có tình cảm với bố chồng

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