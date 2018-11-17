Mẹ chồng đòi lại vàng cưới và hành động không ngờ của cô dâu khiến mọi người tròn mắt kinh ngạc

Thế rồi hai đứa ra trường và đi làm. Sau khi đi làm được hai năm cả hai đã có sự nghiệp, công việc ổn định thì anh cầu hôn tôi:

Tôi và anh quen nhau từ thời hai đứa còn là sinh viên. Do cùng hoạt động bên đoàn nên dần dà cả hai có tình cảm với nhau. Ban đầu chỉ là tình cảm anh em bình thường nhưng chẳng hiểu tự bao giờ cả hai gắn bó với nhau, thân thiết rồi yêu nhau lúc nào không hay. Quãng thời gian sinh viên ấy cũng là lúc chuyện tình cảm của chúng tôi tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Cả hai cùng giúp đỡ nhau ngày càng tiến bộ hơn trong học tập cũng như trong các hoạt động của đoàn trường, thậm chí là những lúc đi làm thêm. Dường như có anh tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn, giông bão mà không nề hà điều gì.

Trước tấm lòng của anh tôi ngập tràn sung sướng và hạnh phúc. Cái gật đầu bẽn lẽn của tôi khiến anh òa lên vui mừng mà ôm tôi thật chặt. Dường như lúc đó cả hai như được sống trọn cho nhau, cùng hạnh phúc, cùng hân hoan hứa hẹn cuộc sống tương lai sau này.

- Em biết không anh đã đợi ngày này từ lâu lắm. Anh yêu em và muốn trọn đời này được cùng em chung bước, cùng nhau chia sẻ đắng cay, ngọt bùi để gây dựng hạnh phúc. Em đồng ý đi cùng anh bước tiếp trên quãng đường còn lại chứ?

Sau ngày anh cầu hôn 1 tuần thì anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Bố mẹ anh là dân kinh doanh nên kinh tế giàu có, khá giả chứ không như nhà tôi bố mẹ đều thuần nông nên hoàn cảnh vẫn còn khó khăn. Khi mẹ anh hỏi gia cảnh, biết hoàn cảnh nhà tôi mẹ anh tỏ thái độ không vui. Trong lúc tôi phụ giúp mẹ anh nấu cơm thì bà đã nói thẳng với tôi:

- Bác cứ nghĩ thằng Tuấn nhà bác được học hành tử tế, đàng hoàng thì phải có con mắt nhìn người chứ. Ai dè...

- Dạ, bác nói vậy ý là gì ạ, cháu không hiểu?

- Nhà bác cũng chẳng phải là giàu có gì đâu nhưng quan niệm của bác ấy dù thằng Tuấn có lấy vợ thì vợ nó cũng đừng hòng moi một đồng của nhà bác.

Mẹ anh luôn dò xét, chỉ trích tôi - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ anh nói vậy tôi sững người vì dù sao đây cũng chỉ là ra mắt lần đầu mà mẹ anh đã dè chừng, cảnh báo tôi như vậy. Tôi không biết sau này về làm dâu thì sẽ sao nữa. Tôi có nói với anh thì anh nắm chặt tay tôi và nói:

- Mẹ anh nói thì nói vậy thôi chứ thương con cháu lắm. Em đừng lo mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đã có anh bên cạnh em rồi.

Được anh động viên tôi lại vững tin cùng anh thực hiện lời hứa bên nhau xây dựng hạnh phúc.

Trong thời gian đợi ngày cưới tôi thường xuyên qua nhà anh hơn để gặp mặt, làm quen với mọi người. Trái với sự niềm nở của bố, anh chị em nhà anh thì mẹ anh lại khác. Bà luôn để ý tôi từng tý một. Hễ có làm điều gì không vừa lòng là bà lại lôi ra để chỉ trích, nói tôi đủ điều.

Thế rồi công tác chuẩn bị đám cưới cũng diễn ra, nhưng mọi vấn đề từ việc gặp mặt gia đình, chụp ảnh cưới, tổ chức lễ cưới, trang phục cưới… đều do một tay mẹ anh lo liệu. Bà nói làm như thế để gia đình nhà bà không bị mất mặt, với lại nhà tôi nghèo hèn như thế thì bà cũng chỉ làm cho đủ thủ tục chứ chẳng cần dườm dà gì. Tôi khá buồn vì mẹ anh có thành kiến với gia đình tôi nhưng được anh động viên tôi càng có thêm động lực hơn để sánh bước bên anh.

Mẹ chồng đòi lại vàng cưới khiến tốc tức giận - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày cưới khi mẹ chồng lên trao vàng cho con dâu, bà ghé vào tai tôi và nói: “Tôi trao vàng cho phải phép thôi chứ không phải để cho cô đâu. Cưới xong cô tháo ngay số vàng này trả tôi nghe chưa? Đã đũa mốc còn đòi chòi mâm son.”

Tôi không ngờ mẹ chồng đòi lại vàng cưới ngay cái thời khắc thiêng liêng này. Thế là bao nhiêu ấm ức, bao uất nghẹn dồn nén bấy lâu khiến tôi không thể im lặng mãi. Ngay lập tức tôi tháo hết chỗ vàng trả lại mẹ chồng và tuyên bố hủy đám cưới trước sự kinh ngạc của mọi người. Mặc cho anh níu kéo, mặc bố mẹ can ngăn tôi vẫn không thay đổi quyết định. Thà tôi đau bây giờ và còn rất yêu anh nhưng nếu tôi cứ cố chấp bước vào cuộc hôn nhân này có lẽ tôi sẽ phải khổ cả đời.