Bí quyết để nàng dâu được mẹ chồng yêu thương chiều chuộng

Tâm sự gia đình 14/10/2018 05:09

Các nàng dâu khi về nhà chồng ít nhiều đều lo lắng và mong muốn được mẹ chồng yêu. Bởi mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu từ xưa đến nay vẫn là một mối quan hệ có nhiều nước mắt nhất. Tuy vậy, chúng ta vẫn hoàn toàn giữ được hạnh phúc cho bản thân mình nếu biết cách làm cho mẹ chồng hài lòng và thực sự dành tình yêu thương cho mình. Dưới đây là một số bí quyết để nàng dâu được mẹ chồng yêu mà bạn nên biết.

Chăm chỉ làm việc nhà

Cho dù ở nhà mẹ đẻ, bạn là công chúa đi chăng nữa, thì khi về nhà chồng, bạn cũng nên tập làm một người phụ nữ đảm đang. Chăm chỉ làm việc nhà, đặc biệt là trong những ngày đầu tiên về nhà chồng là điều tốt nhất để bạn có thể lấy lòng mẹ chồng và người trong gia đình chồng. Sự chăm chỉ có thể bù đắp lại cho rất nhiều thứ. Hãy để cho họ thấy được thành ý, thái độ cầu thị của bạn khi bắt đầu một cuộc sống mới.

Các bà mẹ chồng thường rất khó tính và để ý từng chi tiết trong thời gian đầu. Bởi đó là thời gian họ chưa hiểu con dâu mình là người như thế nào. Cuộc sống tương lai quyết định rất nhiều bởi ấn tượng đầu tiên. Vì vậy, đừng giãy nảy lên khi có nhiều công việc nhà cần phải làm, đừng tỏ ra khó chịu khi con dâu mới về nhà chồng phải ôm một tá việc vào người. Bất cứ cái gì cũng cần có sự đánh đổi. Hãy chăm chỉ làm việc để được mẹ chồng yêu thương.

Chăm chỉ làm việc nhà là việc đầu tiên các nàng dâu nên làm để lấy lòng mẹ chồng
Chăm chỉ làm việc nhà là việc đầu tiên các nàng dâu nên làm để lấy lòng mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Trò chuyện với mẹ chồng nhiều hơn

Mẹ chồng bạn sẽ có hàng tá lí do để nói về việc con dâu không tâm lí và không ngoan ngoãn. Điều quan trọng cần có của các nàng dâu chính là sự thấu hiểu mẹ chồng. Hãy dành thời gan rảnh để trò chuyện với mẹ chồng nhiều hơn. Phần lớn những nàng dâu mới về nhà chồng rất ngại việc ngồi lại với mẹ chồng một thời gian lâu để nói và ba câu chuyện nhạt nhẽo. Họ thích hẹn hò bạn bè đi chơi và tán gẫu những câu chuyện mà họ thích nhiều hơn. Tuy nhiên, đôi khi như thế bạn cũng sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Ngồi cạnh mẹ chồng để nói chuyện, để hiểu hơn về họ, bạn sẽ thấy được rằng những câu chuyện đó gắn kết hai người lại khăng khít hơn.

Hạnh phúc gia đình vô cùng quan trọng, nó quyết định cuộc sống cá nhân, đời sống tinh thần của bản thân bạn có được trọn vẹn hay không. Đó cũng chính là lí do mà bạn nên đánh đổi một số thứ để có được mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng.

Hãy dành thời gian để trò chuyện với mẹ chồng nhiều hơn
Hãy dành thời gian để trò chuyện với mẹ chồng nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng sở thích của mẹ chồng

Con người của hai thế hệ khác nhau thường có những suy nghĩ, sở thích khác biệt. Lắm lúc, những sở thích đó lại mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu bạn biết chiều mẹ chồng đúng cách, chắc chắn bạn sẽ được mẹ chồng vô cùng yếu quý. Bạn có thể đưa mẹ chồng đi nghe những buổi hòa nhạc bà yêu, mua những cuốn sách thuộc thể loại bà thích đọc, trang trí nhà cửa theo màu sắc yêu thích của bà,... Những việc làm đó có thể không phù hợp với cá tính của bạn, nhưng bạn sẽ thấy, nó tác động rất lớn đến mối quan hệ giữa hai người.

Có lẽ những món quà là cách thể hiện hữu hiệu và trực tiếp nhất thành ý của một cô con dâu. Sao bạn không thử tặng những món quà yêu thích của mẹ chồng? Sao bạn không dành một chút thời gian để nấu những món ăn mà mẹ chồng bạn thích? Sao bạn không thử tìm hiểu xem mẹ chồng bạn thích xem những bộ phim nào và thích nghe thể loại nhạc nào? Những điều đó sẽ giúp ích bạn rất nhiều trong cuộc sống mẹ chồng nàng dâu.

Hãy biết cách tôn trọng sở thích của mẹ chồng
Hãy biết cách tôn trọng sở thích của mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thời gian đầu bạn sẽ chịu hi sinh rất nhiều. Bạn sẽ không được mẹ chồng chấp nhận ngay, cũng có thể bạn chưa đủ khéo léo để biết được mẹ chồng muốn gì. Nhưng rồi thời gian sẽ chứng mình được thành ý của bạn mà thôi. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách hi sinh sở thích của mình một chút, nhún nhường một chút để có được sự bình yên lâu dài.

Vốn dĩ, các nàng dâu để được mẹ chồng yêu không quá khó khăn. Có chăng chỉ là sự nỗ lực và kiên nhẫn của bạn chưa đủ để khiến cho họ cảm thấy sẵn sàng chấp nhận. Hãy để cuộc sống gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn, đầm ấm và hạnh phúc hơn từ những hành động, lời nói và cử chỉ rất nhỏ.

 

Cách lấy lòng mẹ chồng 'bách phát bách trúng'

Cách lấy lòng mẹ chồng 'bách phát bách trúng'

Mẹ chồng nàng dâu là một mâu thuẫn khó tháo gỡ từ muôn đời nay. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hạnh phúc, vui vẻ khi sống với mẹ chồng mà không phải chịu ấm ức bằng sự khéo léo và khôn ngoan của chính mình. Một số cách lấy lòng mẹ chồng dưới đây có thể là bài học nằm lòng dành cho các nàng dâu khi mới về nhà chồng.

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