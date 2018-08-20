Cách lấy lòng mẹ chồng 'bách phát bách trúng'

Phụ nữ yêu 20/08/2018 06:33

Mẹ chồng nàng dâu là một mâu thuẫn khó tháo gỡ từ muôn đời nay. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hạnh phúc, vui vẻ khi sống với mẹ chồng mà không phải chịu ấm ức bằng sự khéo léo và khôn ngoan của chính mình. Một số cách lấy lòng mẹ chồng dưới đây có thể là bài học nằm lòng dành cho các nàng dâu khi mới về nhà chồng.

Tuyệt đối đừng nói “không” với mẹ chồng

Từ chối thẳng thừng lời đề nghị của mẹ chồng là cách làm thiếu khôn ngoan của các nàng dâu. Đặc biệt, đối với những bà mẹ chồng khó tính, việc nói “không” với họ sẽ dẫn bạn đến với những ngày tháng vô cùng khó thở.

Bạn là người cá tính và thẳng thắn? Bạn muốn thể hiện những quan điểm của bản thân và không ngại nói lời từ chối khi không muốn. Tuy nhiên, trong mối quan hệ gia đình, có những thứ bạn nên hạn chế lại. Mẹ chồng của bạn có thể có vô vàn lý do để không yêu thương bạn từ sau lời từ chối đó.

Tuyệt đối đừng nói
Tuyệt đối đừng nói "không" với mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối đừng nói “không” với mẹ chồng. Vì đó là hành động bạn đang tự trói buộc mình lại với những định kiến của mẹ chồng từ muôn đời. Điều đó không tốt cho cuộc sống tương lai của bạn chút nào.

Tìm hiểu sở thích của mẹ chồng

Một bà mẹ chồng dù khó tính đến đâu cũng dễ bị chinh phục bởi sự chân thành và khéo léo. Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc bỏ một chút thời gian và công sức của mình ra để tìm hiểu xem mẹ mình thích ăn món gì, thích xem phim gì, màu sắc ưa thích của bà và điều bà mong mỏi nhất là gì chưa?

Rất nhiều nàng dâu hoàn toàn có thể làm được điều đó sau một thời gian ngắn sống chung và quan sát. Tuy nhiên, không mấy người chịu làm điều này. Bởi lẽ, có những khoảng cách không hề nhỏ trong suy nghĩ và tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu. Những định kiến và ngăn trở bước đầu có thể khiến cho mong muốn được hiểu mẹ chồng nhiều hơn của con dâu bị dập tắt. Họ không còn tâm trạng và sự bao dung để biết được những sở thích nhỏ bé nhất của mẹ chồng nữa. Đó là khi họ đang bỏ qua một cơ hội để lấy lòng mẹ chồng.

Con dâu hãy cố gắng tìm hiểu sở thích của mẹ chồng
Con dâu hãy cố gắng tìm hiểu sở thích của mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cho dù đó là một bà mẹ chồng vô cùng khó khăn đi chăng nữa, hay cố gắng dung hòa mối quan hệ bằng cách lấy lòng mẹ chồng. Bởi với nhiều người, phần lớn hạnh phúc gia đình phụ thuộc vào mối quan hệ này.

Không có cử chỉ quá thân mật với chồng trước mặt mẹ chồng

Điều này có vẻ như đi ngược lại với lẽ thường. Tuy nhiên, nó rất đúng đối với những bà mẹ chồng coi con trai mình là nhất. Thực tế các bà mẹ chồng thường gây khó dễ với con dâu, bởi vì họ cho rằng con dâu chính là người cướp đi con trai của họ. Khi chưa lấy vợ, bố mẹ bao giờ cũng trên hết. Mọi quan tâm và thời gian rảnh rỗi, con trai sẽ dành cho bố mẹ. Nhưng sau khi lấy vợ lại khác. Các bà mẹ rất sợ con trai quan tâm đến con dâu mình mà quên đi bố mẹ. Do đó, họ thường cảm thấy không thoải mái khi con dâu và con trai có những hành động quá thân mật trước mặt mình.

Vì vậy, các nàng dâu nên nhớ, cho dù quan hệ vợ chồng rất thoải mái, nhưng khi sống chung với bố mẹ chồng, đừng thể hiện tình cảm thái quá. Hành động đó rất nhỏ đối với nhiều người, nhưng sự nhạy cảm và tâm lý của các bà mẹ chồng khiến cho bạn bị mất điểm rất nhiều.

Cố gắng dành thời gian cho mẹ chồng

Có rất nhiều bà mẹ chồng khó tính, từng gây khó dễ cho không ít nàng dâu. Bởi vậy, các nàng dâu cảm thấy e ngại khi gần gũi với mẹ chồng. Tuy nhiên, bạn càng xa lánh mẹ chồng, mối quan hệ lại càng dễ bị rạn nứt.

Các nàng dâu nên cố gắng dành thời gian cho mẹ chồng
Các nàng dâu nên cố gắng dành thời gian cho mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn có một cuộc sống gia đình trong ấm ngoài êm, không có những cãi vã và xung đột gay gắt với mẹ chồng, hãy chủ động dành thời gian cho họ nhiều hơn. Nhiều bà mẹ chồng ngoài lời khắc nghiệt, nhưng thực sự bên trong họ rất cô đơn, muốn có người tâm sự. Hãy dành thời gian xem phim, xem ca nhạc, nấu nướng, đi chợ, mua quần áo cho gia đình cùng mẹ. Nó không tốn thời gian của bạn quá nhiều, nhưng đổi lại bạn sẽ có được sự yêu thương của mẹ chồng.

Thực tế có khá nhiều cách để cải thiện mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Cách lấy lòng mẹ chồng không hề khó, bởi dù sao giữa hai người vẫn có mối quan hệ gắn bó khăng khít với nhau. Điều quan trọng là các nàng dâu có đủ kiên nhẫn hay không, có chịu hạ cá tính và cái tôi của mình xuống một chút để làm cho họ hài lòng hay không.

 

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