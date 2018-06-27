3 điều đáng để đàn bà kiên nhẫn đợi chờ nhất trong đời

Phụ nữ yêu 27/06/2018 05:30

Đàn bà nhất định phải đợi được 3 điều này để đời an yên và hạnh phúc.

Đợi chờ tổn thương qua đi

Đàn bà ai cũng sợ đau lòng, ai cũng từng nghĩ mình sẽ không chịu được tổn thương quá lâu. Nhưng liệu có thời khắc nào trong đời, bạn từng ước, nỗi đau có thể kết thúc nhanh hơn không? Thật ra luôn có những vết thương dai dẳng, sâu đậm đến day dứt, đàn bà ngoài việc nếm trải vốn không thể làm gì khác được. Không còn là vài giờ, vài ngày, mà là vài tháng, vài năm đều có thể.

Đàn bà, ở chính thời khắc đau lòng ấy, đừng hỏi mình bao giờ sẽ hết đau lòng, bao giờ sẽ thôi hoang hoải. Tổn thương nào rồi cũng qua đi, theo năm tháng từng chút một, theo lòng người chấp vá từng ít một. Cũng như nỗi đau, đau mải miết rồi sẽ dần nguôi ngoai.

Đàn bà, hãy kiên trì đợi tổn thương qua đi, hãy kiên trì với chính lòng dạ của mình. Vì mọi tổn thương đều đáng giá cho hạnh phúc sau này. Khi bạn biết mình dần mạnh mẽ và kiên cường hơn, khi bạn nhận ra mình bản lĩnh thế nào. Và mọi đau lòng đều đáng để đàn bà nhìn nhận lại điều mình muốn, mình phải sống cuộc đời ý nghĩa hơn.

Vì vậy, nếu bạn đang đau lòng không dứt, hãy cứ bình thản đi qua nỗi đau. Cuối con đường, sẽ là điều đáng để bạn đợi chờ

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Đàn bà, hãy kiên trì đợi tổn thương qua đi, hãy kiên trì với chính lòng dạ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đợi chờ điều xứng đáng

Đàn bà đừng hỏi vì sao mỗi ngày mình đều phải đi làm mỏi mệt để kiếm tiền. Đừng hỏi vì sao phụ nữ đều phải cố gắng để khiến đàn ông nể trọng. Cũng đừng hỏi tại sao từng ngày đều phải nỗ lực hoàn thiện mình tốt hơn, ưu tú hơn. Phải hiểu điều gì trên thế gian này đều có cái giá của nó. Đúng hơn chính là nếu bạn không đủ cố gắng, bạn không thể nhận được điều bạn mong muốn.

Nếu bạn không cố gắng để có tiền của chính mình, bạn vốn không có tiếng nói, có kiêu hãnh của chính mình. Nếu bạn không tự hoàn thiện để chồng tôn trọng, bạn không thể hạnh phúc. Và nếu bạn không nỗ lực sống một cuộc đời ý nghĩa, chính bạn sẽ đào hố sâu cho mình. Những điều xứng đáng luôn đáng để phụ nữ đợi chờ, chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ lòng tin và bản lĩnh.

3 điều đáng để đàn bà kiên nhẫn đợi chờ nhất trong đời - Ảnh 2
Những điều xứng đáng luôn đáng để phụ nữ đợi chờ, chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ lòng tin và bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Đợi chờ một người sau cùng

Có một điều đáng để đàn bà đợi chờ nhất trong đời chính là một người xứng đáng sau cùng. Người có thể vì bạn dịu giọng trách hờn, vì bạn chịu đau lòng thua thiệt, vì bạn kiên nhẫn vun đắp, và vì bạn mỗi ngày đều tốt hơn.

Đàn bà, dù từng rơi nước mắt không ít lần vì bao người cũng phải đợi bằng được một người xứng đáng sau cùng như thế. Vì họ đáng để mình chờ, đáng để mình mong đợi. Vì vậy, đừng nản nếu hôm nay bạn vẫn chưa gặp được họ. Đừng bỏ cuộc khi qua bao con phố bạn vẫn còn cô đơn. Điều xứng đáng sau cùng luôn là điều xinh đẹp nhất. Vì vậy, hãy kiên nhẫn đôi chút, hãy bình thản đi, hãy đợi chờ…

3 điều đáng để đàn bà kiên nhẫn đợi chờ nhất trong đời - Ảnh 3
Điều xứng đáng sau cùng luôn là điều xinh đẹp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà, nên sống một cuộc đời từ tốn và nhẹ nhàng. Có nghĩa là đừng vì đau thương mà vội vàng đánh mất chính mình. Đừng vì mỏi mệt mà buông xuôi mong ước đã từng. Đừng vì gặp sai người mà thôi không đợi người xứng đáng. Hạnh phúc ở đời luôn có giá rõ ràng, tính bằng kiên nhẫn, cố gắng, bằng tổn thương đã qua, bằng tự trân quý chính mình. Hãy là chính mình tốt nhất, giá trị nhất, rồi bạn sẽ đợi được những gì xứng đáng sau cùng…

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