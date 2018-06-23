Những cố chấp chỉ khiến đàn bà khổ cả đời

Phụ nữ yêu 23/06/2018 05:30

Phụ nữ, càng mang nhiều cố chấp bất thành càng khó lòng hạnh phúc. Phụ  nữ, nên biết nặng nhẹ vừa phải, nên hiểu đâu là điều dành cho mình, đâu là người có thể bên mình.

Cố chấp giữ một người không còn tình cảm với mình

Cố chấp tai hại nhất ở đời đàn bà chính là muốn giữ một người đã không còn thương mình ở bên. Cố chấp này rồi sẽ ăn mòn hạnh phúc và cuộc sống của đàn bà. Họ có thể bất chấp chịu khổ đau, bất chấp mọi thứ chỉ để giữ mỗi thân xác của một người đàn ông hết tình. Ngay cả khi họ bội bạc, tàn nhẫn, thậm chí đã vài lần bỏ đi. Ngay cả khi đàn bà vì họ sống mỏi mòn, khổ sở mỗi ngày.

Thật ra, phụ nữ nên hiểu vô vọng nhất ở đời chính là giữ một người đã cạn tình. Đừng lấy bất kì lý do gì khác, đừng cố cho mình hy vọng. Đàn ông cạn tình, vô phương giữ. Đàn ông còn tình, vô ích đuổi đi. Đàn ông ở lại, lòng họ ở lại. Đàn ông muốn rời đi, cũng chỉ có thân xác ở lại. Thế thì giữ làm gì, huống hồ thứ đàn bà cần là yêu thương , là một trái tim trọn tình trọn nghĩa.

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Thế thì giữ làm gì, huống hồ thứ đàn bà cần là yêu thương , là một trái tim trọn tình trọn nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên hiểu, đàn ông có thể khiến mình yêu trên đời này không ít đâu. Không phải chỉ có tình đầu, cha của con mình, hay người mình hy sinh cả thanh xuân mới là người duy nhất mình có thể yêu. Quan trọng là họ có còn thủy chung với mình không, mình có còn được hạnh phúc khi bên cạnh họ không.

Cố chấp sống một cuộc đời không dành cho mình

Phụ nữ dại luôn sống một cuộc đời không dành cho mình. Chính là ở bên người không còn muốn bên mình, sống cuộc sống không còn đam mê và ý nghĩa, không còn là chính mình muốn và thỏa mãn nhất. Hay họ lựa chọn một cuộc đời của người khác, theo ý người khác muốn.

Thật ra, đó là tồn tại, không phải sống. Phụ nữ nên nhớ mình chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống tạm, đừng sống thay ai, cũng đừng vì ai mà sống. Hãy chọn cuộc đời vì mình, hạnh phúc cũng vì mình, tự do cũng do mình.

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Phụ nữ nên nhớ mình chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống tạm, đừng sống thay ai, cũng đừng vì ai mà sống - Ảnh minh họa: Internet

Cố chấp bằng lòng với bất hạnh

Thứ cố chấp dai dẳng và hành hạ cuộc đời đàn bà nhiều nhất chính là bằng lòng với bất hạnh. Tin rằng đó là duyên số, cam chịu rằng cuộc đời mình chỉ có thể dừng ở tổn thương và mất mát.

Phụ nữ nên hiểu không cuộc đời nào sinh ra đã định sẵn là khổ đau không dứt, nhất là với đàn bà. Đừng đặt cuộc đời mình vào tay ai, cũng đừng xem bất hạnh của mình là đường nhiên. Phụ nữ nào cũng có quyền và có thể hạnh phúc, nếu họ muốn, nếu họ thấy mình đủ giá trị. Quan trọng không phải đã gặp phải chuyện gì, mà là dù thế nào vẫn thấy mình xứng đáng với hạnh phúc.

Những cố chấp chỉ khiến đàn bà khổ cả đời - Ảnh 3
Phụ nữ nào cũng có quyền và có thể hạnh phúc, nếu họ muốn, nếu họ thấy mình đủ giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ, càng mang nhiều cố chấp bất thành càng khó lòng hạnh phúc. Phụ  nữ, nên biết nặng nhẹ vừa phải, nên hiểu đâu là điều dành cho mình, đâu là người có thể bên mình. Đôi khi, bản lĩnh không nằm ở níu được bao lâu, mà là buông được những gì. Đôi khi, hạnh phúc không phải cứ là phải có những điều người khác có, mà là thứ khiến mình thấy an yên đủ đầy.

Phụ nữ sống ở đời nên nhẹ nhàng, nên từ tốn, nên giữ lòng thanh thản. Chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì đi ắt phải đi. Điều nặng nề đau khổ mấy rồi cũng qua hết. Lòng nhẹ, tim an, cuộc đời mới là ý nghĩa…

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