Đa phần đàn ông đều đủ thông minh và kiềm nén lý trí để che đậy những suy nghĩ này. Dù vậy, chỉ cần có chút hơi men, dần đánh mất lý trí, đàn ông luôn dễ để lộ cơn tức giận, sự oán hờn, thậm chí là muốn tổn thương người phụ nữ của mình. Vì đôi khi với họ, phụ nữ không thể giữ được trinh tiết chính là một lỗi lầm khó có thể sửa đổi.

Đàn ông nào cũng có thể nói rằng họ không quan trọng cái màng mỏng manh có tiếng là quý giá của phụ nữ, rằng chuyện trinh tiết không khiến vợ chồng bất hòa. Nhưng thật lòng, đàn ông luôn có chút mặc cảm, thậm chí là xấu hổ khi không thể là người đầu tiên của phụ nữ. Có khi, họ còn giấu suy nghĩ rằng đến sau chính là người chỉ nhận những gì còn sót lại.

Đàn ông nào cũng thích chinh phục, như thú vui quy phục lòng dạ phụ nữ. Phụ nữ muốn có giá trị trong mắt đàn ông thì nhất định phải là con mồi khiến đàn ông phải dốc lòng săn bắt, có tâm mà chinh phục.

Phụ nữ nên hiểu rằng với đàn ông, nếu họ không thể là người đầu tiên của bạn, thì mãi mãi vẫn chỉ là người thứ hai. Vì vậy, đừng giải thích, đừng than thở, đừng nói điều gì thêm. Đàn bà luôn xem tình cảm là nhất, còn đàn ông, thứ tự của họ trong đời bạn mới là điều quan trọng hơn hết.

Phụ nữ muốn có giá trị trong mắt đàn ông thì nhất định phải là con mồi khiến đàn ông phải dốc lòng săn bắt, có tâm mà chinh phục - Ảnh minh họa: Internet

Thủy chung trọn đời là điều viễn vông

Đàn bà luôn tin tình yêu luôn đủ sức trường tồn theo tháng năm, và họ sẵn sàng hy sinh và tận tụy vì tình yêu đó. Ngược lại, đàn ông không hề mang suy nghĩ này. Vì với phần lớn đàn ông, của lạ cũng là của ngon. Đôi khi chẳng cần phải cao sang quyền quý, chỉ cần mới mẻ thử thách, vậy là đã thỏa mãn. Mà đàn ông thì nào có thích đánh đổi, chỉ thích thêm, chứ chẳng muốn bớt.

Phụ nữ, đừng nên biết quá nhiều về người đàn ông của mình. Đôi khi, cứ một mắt nhắm một mắt mở lại sống nhẹ nhàng hơn. Hoặc là hãy nghĩ mình đủ may mắn khi người đàn ông của mình có ăn vụng cũng gọn gàng chùi mép. Hay là, cứ hãy tin vào những gì yên bình bạn có thể nhìn thấy, đừng cố đi sâu vào, đừng bới móc những gì xấu xí, bạn sẽ khó sống an yên.

Phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng tin chồng tuyệt đối, cũng đừng nghi ngờ mỏi mệt. Hãy cho mình một lòng tin vừa đủ để không vì thất vọng mà ê chề.

Đôi khi, cứ một mắt nhắm một mắt mở lại sống nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thói gia trưởng của đàn ông là con dao do chính phụ nữ mài giũa

Phụ nữ không hề biết sự hy sinh và nhịn nhường của mình chỉ mài giũa thêm con dao thói gia trưởng ở đàn ông. Từ đó, đàn ông lại dùng con dao ấy đâm vào lòng dạ đàn bà.

Phụ nữ nên nhìn xa hơn, bao quát hơn chính cuộc hôn nhân của mình. Hãy hiểu hôn nhân sẽ không làm người ta tệ đi. Và nếu người đàn ông của bạn đã trở nên hoàn toàn thay đổi, ngay cả cảm giác ở bạn khi ở cùng họ cũng dần xa lạ, hãy hiểu đó đã là một bi kịch.

Đàn bà một khi lấy chồng rồi luôn bằng lòng làm mọi điều vì chồng con. Hạnh phúc của họ đều có thể quẩn quanh bên niềm vui của chồng, nụ cười của con, ở những bữa cơm cho gia đình, ở từng quan tâm, thậm chí là thương hại của chồng. Họ sợ chồng không thích, họ sợ chồng chán chê, họ sợ một mai chồng rời đi. Và cho luôn cho rằng chồng sẽ thấu hiểu hết những hy sinh tận tụy của họ bao tháng ngày, rằng chồng sẽ vì vậy mà không bội bạc họ.

Phụ nữ không hề biết sự hy sinh và nhịn nhường của mình chỉ mài giũa thêm con dao thói gia trưởng ở đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đời này, thứ khó đoán nhất vẫn là lòng thủy chung của đàn ông. Đàn ông có thể gói thủy chung của mình, trao tặng cho đàn bà. Nhưng bất cứ lúc nào khi đàn bà mở chiếc hộp đó ra thì lòng thủy chung kia đều có thể chỉ là món quà đã hết hạn sử dụng. Rỗng tuếch nghĩa tình và giá trị…

Đàn bà nên hiểu bạn chỉ có duy nhất một lần được sống. Đừng sống chỉ vì ai khác, đừng dung nạp hạnh phúc của mình vào cuộc đời một ai khác, dù là chồng bạn. Hãy hiểu, bạn hy sinh là vì bạn muốn, không ai ép bạn phải như thế, càng không ai hiểu hết bạn đã bỏ ra những gì, đã đánh đổi ra sao.

Và hãy nhớ, nếu bạn không thể là người vợ, người mẹ hạnh phúc thì chồng bạn, con bạn cũng không bao giờ được hạnh phúc. Trước khi mưu cầu hạnh phúc cho ai khác, hãy trao hy vọng và mong ước cho chính mình. Vì chỉ khi bạn đủ hạnh phúc, bạn mới đủ sức nhóm lửa yêu thương cho một gia đình. Hạnh phúc của chồng bạn, con bạn, nằm trong chính bạn, nhớ nhé…