5 lý do khiến phụ nữ đau khổ vì đàn ông hết lần này đến lần khác

Có những người phụ nữ hết lần này đến lần khác khóc vì đàn ông, luôn chỉ nhận lấy đau lòng từ tình yêu hay hôn nhân. Đó không phải là duyên số, càng không là điều không thể thay đổi. Luôn có những lý do khiến phụ nữ khó tìm thấy hạnh phúc.

Sợ cô đơn Khi phụ nữ sợ cô đơn, họ sẽ lựa chọn sống tạm bợ hay yêu cho có một người đàn ông đã không còn xứng đáng. Họ có thể chịu cảnh khổ vì chồng chứ không muốn một mình bắt đầu lại. Họ có thể chấp nhận một tình yêu nhạt nhòa chứ không từ bỏ được thói quen có một người cạnh bên. Nhưng rõ ràng, mọi phụ nữ đều từng một mình lớn lên và trưởng thành trước khi họ tìm được một ai đó đi cùng. Mọi phụ nữ đều từng là một cá thể độc lập và không cần một ai qua bao năm tháng. Có nghĩa là, không có một người đàn ông ở bên, phụ nữ vẫn có thể sống tốt, thậm chí là ý nghĩa hơn. Hãy hiểu, nếu tình yêu hay hôn nhân không giúp bạn sống tốt hơn thì đã là lúc bạn nên một mình. Cô đơn không đáng sợ đâu khi bạn có thể chịu trách nhiệm và tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình.

Cô đơn không đáng sợ đâu khi bạn có thể chịu trách nhiệm và tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet Không thấy đúng giá trị của bản thân Tại sao có những phụ nữ lấy chồng được chồng yêu thương, lại có người chịu cảnh chồng xem thường, không trân trọng. Đừng nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, phụ nữ hơn nhau chính là biết đúng giá trị của mình. Nếu bạn nghĩ bạn xứng đáng với một người chồng tôn trọng và yêu thương bạn, anh ấy sẽ như thế. Còn nếu bạn nghĩ mình chấp nhận được kẻ phụ bạc, người vũ phu thì chồng bạn cũng sẽ chỉ như vậy. Phụ nữ lấy chồng, phải biết giá trị của mình nằm ở đâu. Giá trị của mình là yêu thương, là chiều chuộng, là trân trọng thì mình sẽ được hơn như thế. Còn nếu bạn chấp nhận một cuộc sống vì chồng, chịu tổn thương và bất hạnh, thì trong mắt chồng, giá trị của bạn cũng chỉ có thế.

Vì vậy, nhất định phải niêm yết đúng giá trị của bản thân và cuộc sống của mình đang có. Vì mọi phụ nữ đều đáng được hạnh phúc, nếu bạn muốn! Phụ nữ lấy chồng, phải biết giá trị của mình nằm ở đâu - Ảnh minh họa: Internet Sống vì người khác quá nhiều Phụ nữ sống theo kỳ vọng và mong muốn của người khác quá nhiều luôn khó có thể hạnh phúc. Khuôn khổ ở đời vốn nhiều lắm, từ những người mẹ, từ đồng nghiệp, từ cấp trên, thậm chí là từ những người hàng xóm cạnh nhà bạn. Nhưng cuộc đời bạn chỉ có một, bản thân bạn cũng nào đủ sức vừa lòng hết mọi điều. Đừng là những đứa trẻ, những cô nàng, rồi sẽ là những người vợ, người mẹ chỉ sống theo mong muốn của người khác. Hãy tự hỏi mình muốn gì, muốn trở thành ai, muốn sống thế nào. Đó mới là điều quan trọng nhất. Tin rằng có thể đổi thay một người Niềm tin này luôn là cội nguồn cho bất hạnh của phụ nữ. Không ai trên đời này có thể thay đổi một ai khác. Tình yêu không đủ sức, hôn nhân lại càng không. Đừng thi vị hóa tình yêu, đừng tô hồng hôn nhân, đừng quá đề cao vị trí của mình trong đời ai khác. Ngay cả chính bạn cũng khó thay đổi, thì huống hồ gì một con người, một trái tim của người khác. Hãy hiểu rằng, bạn phải tìm một người có thể hòa hợp cùng bạn, chứ không phải một người bạn cố thay đổi họ để vừa vặn với bạn. Đừng thi vị hóa tình yêu, đừng tô hồng hôn nhân, đừng quá đề cao vị trí của mình trong đời ai khác - Ảnh minh họa: Internet Quá xem trọng tình yêu Phụ nữ quá xem trọng tình yêu luôn là phụ nữ dễ bất hạnh nhất. Vì họ xem đàn ông và tình yêu trên hết nên sẽ dần quên đi cuộc sống độc lập, bạn bè và gia đình bên cạnh. Thật tình, tình yêu chỉ nên là một phần trong cuộc sống của phụ nữ. Cũng như đàn ông chỉ nên góp mặt vào hạnh phúc tự có của phụ nữ.

Thư của mẹ đơn thân gửi con trai: Đã không ít lần mẹ muốn từ bỏ con… Nếu một mai lớn lên, có giây phút nào đó con chạnh lòng vì thiếu vắng cha, cũng hãy nhớ, mẹ đã dũng cảm và kiên cường thế nào để giữ lấy con. Hãy luôn tin rằng, con có quyền tự hào vì mẹ, con nhé!

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