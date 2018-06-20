Cư xử thế này, chắc chắn là người đàn bà khôn ngoan!

Đàn bà dại chỉ biết trách cứ, chỉ thấy những hậu quả mà chồng gây ra. Thậm chí, họ cũng không màng đứng cạnh chồng sau đó, vì quá thất vọng.

Đàn bà khôn sẽ để ý đến cảm xúc và thất vọng của chồng nhiều hơn. Họ sẵn sàng hỗ trợ, khuyến khích và khuyên nhủ chồng. Vì họ hiểu đây là lúc chồng cần mình nhất, cần một người vợ biết thấu hiểu nhất. Và thay vì tỏ vẻ thất vọng và buồn phiền như chồng, họ sẽ tỏ ra như không có chuyện gì. Từ đó, sẽ tìm kiếm hy vọng và động viên chồng nhiều hơn.

Đàn bà dại ra lệnh hoặc chỉ co chồng một cách khó nghe, cứng nhắc.

Đàn bà khôn nhẹ nhàng giúp chồng nhìn thấy hướng giải quyết, hoặc cùng chồng tìm ra mục tiêu cần đạt, thấy con đường cần đi.

- Khi dạy dỗ con cái:

Đàn bà dại muốn con phải giỏi toán, vì nghĩ rằng chỉ khi giỏi toán con mới có thể đỗ đạt và thành công.

Đàn bà khôn lại quan niệm mỗi đứa trẻ đều có thế mạnh riêng. Họ muốn con phát huy điểm mạnh của mình, và làm bất cứ điều gì để tự con thấy hạnh phúc nhất.

- Đàn bà dại chỉ đi làm và cố gắng tranh đua, so đo để dẫn đầu trong mọi việc, nỗ lực không bao giờ mắc sai lầm. Với họ, kết quả trong công việc mới là thứ khiến người khác nể trọng.

Đàn bà khôn tiến lên bằng cố gắng, kết hợp với sự hòa đồng và tôn trọng đồng nghiệp. Với họ, sự thành công còn nằm ở làm việc nhóm, sự hỗ trợ của tập thể.

Đàn bà khôn lại quan niệm mỗi đứa trẻ đều có thế mạnh riêng - Ảnh minh họa: Internet

- Đàn bà dại chăm sóc con ngay cả khi chúng đã trưởng thành. Họ bảo bọc và cho con lời khuyên ngay cả khi con không cần.

Đàn bà khôn muốn con tự trải nghiệm và tìm kiếm kinh nghiệm cho mình. Họ cũng có cách hỗ trợ con riêng để con không thấy gò bó và dựa dẫm.

- Đàn bà dại luôn muốn thay đổi mọi thứ quanh mình.

Đàn bà khôn lại cố gắng đổi thay chính mình và hòa hợp chấp nhận những người khác.

- Đàn bà dại nghĩ họ chỉ có thể hạnh phúc khi họ đúng.

Đàn bà khôn lại nghĩ họ đúng khi họ có thể hạnh phúc.

- Đàn bà dại xem đàn ông là tất cả. Đàn bà khôn xem mình là tất cả.

- Đàn bà dại sống vì con. Đàn bà khôn hạnh phúc vì con.

- Đàn bà dại cần đàn ông hơn cần tiền. Đàn bà khôn cần tiền rồi tới đàn ông.

- Đàn bà dại làm việc để tồn tại. Đàn bà khôn sống để làm việc.

- Đàn bà dại lấy chồng rồi sẽ không cần bạn. Đàn bà khôn dù lấy chồng vẫn giữ bạn bè ở bên

Ảnh minh họa: Internet

- Đàn bà dại nắm được không buông nổi. Đàn bà khôn cầm lên được thì nhất định buông bỏ được.

- Đàn bà dại cần hạnh phúc. Đàn bà khôn chỉ cần tình yêu.

- Đàn bà dại sợ cô đơn. Đàn bà khôn bình thản một mình.

- Đàn bà dại cần một người đàn ông thành công. Đàn bà khôn thành công cùng người đàn ông của mình.

- Đàn bà dại chờ đàn ông mang lại hạnh phúc cho mình. Đàn bà khôn chỉ để đàn ông góp mặt vào hạnh phúc mình tự có.