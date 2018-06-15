Đàn bà không ai thắng được thời gian, hơn nhau cốt ở những điều này

Cùng là đàn bà với nhau, sao có người được nâng niu, có người phải chịu chà đạp. Sao có người có cuộc đời thong dong tự tại, có người lại cùng quẫn trong bất hạnh. Đừng nói chuyện số kiếp, cũng đừng đem duyên nợ ở đời ra so sánh. Đàn bà hơn nhau chính là ai biết đúng giá trị của mình. Nếu mình là hoa, đừng khiến ai chà đạp như cỏ dại. Nếu mình mình muốn người khác xem mình là hoa, chắc chắn phải có hương thơm riêng.

Đàn bà hay sợ thời gian lắm, như sợ một mai nhìn mình trước gương đã thôi son trẻ và cạn thanh xuân. Đàn bà cũng hay so sánh lắm, khi lỡ một mai có người đàn bà khác xinh đẹp và tươi trẻ hơn mình bước đến. Nhưng sự thật thì đàn bà có ai lại thắng được thời gian, người còn xuân thì rồi cũng đến lúc cạn tuổi trẻ. Ai rồi cũng già đi, ai rồi cũng thôi mỹ miều son sắc. Đàn bà, đừng lấy nhan sắc hay tuổi trẻ ra làm thước đo, hơn nhau phải là những điều này…

Và khi bạn tự xây dựng đúng giá trị mình muốn trở thành, đúng giá trị cuộc sống mình cần có, tự khắc người khác cũng sẽ đối xử và trân trọng bạn hơn như thế. Và cứ như thế, nếu bạn biết mình là hoa thì dù bao năm tháng ai cũng sẽ trân trọng bạn như hoa.

Nếu mình biết mình xứng đáng được yêu thương, thì mình sẽ tìm được người không đắn đo trân trọng mình. Nếu mình tin mình có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn, tự mình cũng hiểu phụ thuộc không bao giờ là lựa chọn sáng suốt. Và nếu mình muốn cảm giác an toàn, đừng bao giờ cho ai hết toàn quyền quyết định thay mình, an toàn là nằm trong tay mình, trong những bước lui mình chuẩn bị. Quan trọng vẫn là mình muốn mình trở thành người thế nào, có giá trị bản thân và cuộc sống ra sao.

Biết đâu là người đàn ông dành cho mình

Đàn bà lấy chồng có người khóc hằng đêm, lại có người trong mơ cũng mỉm cười. Đàn bà lấy chồng, không phải hơn nhau ở tấm chồng, mà là hơn nhau cách chọn và giữ người đàn ông dành cho mình.

Đàn ông dành cho mình không là đàn ông hoàn hảo nhất, nhưng phải là người chân thành và yêu thương mình nhất. Không cần là người giàu nhất, nhưng phải vì mình mà chi tiền, vì mình mà cố gắng.

Hơn hết, đó còn phải là người phù hợp duy nhất với mình mình. Có nghĩa là, nếu không là mình, họ sẽ không thể chọn ai khác. Đàn bà hơn nhau, còn là cách khiến mình trở nên duy nhất trong mắt người đàn ông của mình. Vì nếu mình không thể là duy nhất, thì rồi sẽ là thứ nhất.

Đến cuối cùng, người đàn ông đi cạnh mình phải là thứ trang sức và mỹ phẩm khiến mình xinh đẹp và giá trị nhất. Vì vậy, đã chọn thì phải chọn cho kỹ.

Đến cuối cùng, người đàn ông đi cạnh mình phải là thứ trang sức và mỹ phẩm khiến mình xinh đẹp và giá trị nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đủ thần thái, đủ kiêu hãnh

Đàn bà hơn nhau còn nằm ở thần thái và kiêu hãnh. Thần thái là góp nhặt những kinh nghiệm suốt bao năm, hình thành nên nét bình thản mà trưởng thành, từ tốn mà kiên quyết. Kiêu hãnh chính là biết đâu là lòng tự phải nuôi dưỡng, biết đâu là ranh giới không để ai chạm vào, ngay cả đàn ông. Thần thái và tự tôn mới làm nên đàn bà đẹp bất chấp thời gian.

Đủ khôn ngoan, đủ nhún nhường

Đàn bà, trời sinh kẻ xinh đẹp nhưng chưa chắc bằng được người khôn ngoan. Đàn bà hơn nhau còn ở khối óc, ở cái đầu đủ lạnh. Đàn bà khôn để biết mình là ai, mình cần gì, mình phải bảo vệ mình, trả đũa người, sống thế nào để thật “sang” thật ý nghĩa. Đàn bà khôn ngoan còn là biết nhường biết nhịn đúng lúc. Mềm nắn rắn buông, tinh tế sâu sắc mới là đàn bà có giá trị.

Mềm nắn rắn buông, tinh tế sâu sắc mới là đàn bà có giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, chính là biết mình có gì và cần gì

Đàn bà hơn nhau không phải ở những gì tự sẵn có, hay đã có mà là biết mình có gì và cần gì. Nếu người rõ ràng có mọi thứ lại lại mưu cầu điều người khác có thì sống cũng không thể an yên. Ngược lại, người biết mình có gì, biết yên ổn biết đủ đầy lại chính là người thắng. Đàn bà hơn nhau, cốt vẫn là biết hạnh phúc nằm đâu, biết mình cần gì để hạnh phúc hơn. Còn không, mãi mãi vẫn là đàn bà dại…