Đã là đàn ông thì đừng nói những lời này với phụ nữ

Là đàn ông thì một lần cũng đừng nói lời này với phụ nữ, không thì hối không kịp đâu!

“Cô kia nhìn sexy quá” Sau khi nói câu này thì bạn cứ chuẩn bị một trận lôi đình từ người phụ nữ bên cạnh mình đi. Vì không người phụ nữ nào thích nghe câu này từ người đàn ông của mình. Cũng như bạn cực kì khó chịu khi nghe cô ấy khen một người đàn ông khác. Và hãy nhớ một trong những hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng nhất của đàn ông với phụ nữ chính là khen một người phụ nữ khác. Lời nói này sẽ khiến người phụ nữ của bạn cảm thấy có phần tự ti và thậm chí là nghi ngờ sự thủy chung của bạn. Trong suy nghĩ của phụ nữ, chỉ cần bạn có để mắt đến người khác thì khả năng ngoại tình là rất cao!

Trong suy nghĩ của phụ nữ, chỉ cần bạn có để mắt đến người khác thì khả năng ngoại tình là rất cao! - Ảnh minh họa: Internet Bạn cũng đừng nghĩ dùng cách này để cô ấy tự thay đổi mình tốt hơn. Ngược lại, hãy giúp cô ấy hoàn thiện mình bằng những lời khen và khuyến khích sẽ hay hơn. “Em đang mập lên” Phụ nữ cực kì không vui khi nghe câu nói này từ người đàn ông của mình. Và khi đàn ông đề cập tiêu cực tới cân nặng của phụ nữ sẽ khiến cô ấy tự ti về ngoại hình của mình. Hơn hết, bạn nên nhớ bất cứ người phụ nữ nào cũng xem ngoại hình là mối quan tâm lớn nhất. Nếu bạn muốn cô ấy nhận thức về tình trạng cân nặng của mình thì nhất định phải tìm cách nhẹ nhàng và khéo léo nhất. Nếu không, thay vì muốn tốt cho cô ấy, bạn sẽ làm tổn thương người phụ nữ của mình.

Nói về tuổi tác Với phụ nữ, nhất là sau khi kết hôn và sinh con, tuổi tác luôn là vấn đề đáng lo sau ngoại hình và nhan sắc. Khi đàn ông nhắc về tuổi tác, phụ nữ sẽ vô thức có những lo âu về việc tuổi già đang đến, về những kế hoạch chưa hoàn thành, những mong muốn còn dở dang. Phụ nữ nào cũng sợ tuổi già. Vì vậy, đừng tạo áp lực cho cô ấy, đừng khơi gợi âu lo cho cô ấy. Ngược lại, hãy luôn tạo cho người phụ nữ của mình suy nghĩ thoải mái về tuổi tác, sự tươi trẻ trong cuộc sống. Hãy luôn tạo cho người phụ nữ của mình suy nghĩ thoải mái về tuổi tác, sự tươi trẻ trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet “Em ăn mặc không nóng bỏng” Khi đàn ông nhận xét thế này, phụ nữ sẽ có cảm giác cô ấy không còn sức hút trong mắt bạn. Và cô ấy sẽ nghĩ bạn hoàn toàn không thích phong cách ăn mặc của cô ấy. Hãy nhớ, phụ nữ luôn quan trọng lời nhận xét về ngoại hình của người khác, nhất là từ người đàn ông của mình. Là đàn ông, hãy luôn hướng người phụ nữ của mình tới những gì tích cực, tâm trạng thoải mái. Thay vì dùng lời khó nghe, hãy nhẹ nhàng tinh tế, phụ nữ vẫn là thích nghe lời ngọt ngào. Nhắc về quá khứ Quá khứ là chuyện đã qua, vốn dĩ không nên nhắc lại. Và một trong những hành động thiếu tôn trọng nhất của đàn ông chính là lấy quá khứ để làm vũ khí trong những cãi vã với phụ nữ. Bạn nên nhớ, khi bạn nhắc về quá khứ chính là lúc phụ nữ thấy họ không còn được tôn trọng và yêu thương. Ai cũng có quá khứ, và nếu quá khứ đó khiến cô ấy đau buồn và xấu hổ thì bạn chính “tội đồ” không thể tha thứ! Ai cũng có quá khứ, và nếu quá khứ đó khiến cô ấy đau buồn và xấu hổ thì bạn chính “tội đồ” không thể tha thứ! - Ảnh minh họa: Internet Sau tất cả, hãy nhớ, bạn là người đàn ông đem đến cho người phụ nữ của mình tình yêu, cảm thông và cảm giác an toàn. Đừng chỉ vì những lời nói của bạn mà khiến cô ấy thấy mình mỏi mệt, thua thiệt hay thậm chí là tổn thương. Hãy nhớ, người phụ nữ của bạn xinh đẹp hay xấu xí, hạnh phúc hay bất hạnh cũng tùy vào cách cư xử của bạn tốt đẹp hay tồi tệ!

6 kiểu vợ vĩnh viễn không được tôn trọng, chồng mặc sức ngoại tình, đau khổ không dứt Phụ nữ ai cũng mong mình được chồng yêu chiều tôn trọng. Nhưng không phải ai cũng biết mình luôn có thể trở thành 5 kiểu vợ không bao giờ được chồng tôn trọng này!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-la-dan-ong-thi-dung-noi-nhung-loi-nay-voi-phu-nu-287180.html