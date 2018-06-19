7 ‘diệu kế’ tài tình vợ khôn sử dụng để điều khiển chồng!

Từ đó đàn ông sẽ biết rõ ràng đâu là điều bạn thích. Và xét về góc độ tâm lý của đàn ông, sự thẳng thắn này còn đánh vào bản tính chinh phục của họ. Anh ấy sẽ nghĩ, vợ đã muốn như thế, nhất định phải tìm cách thỏa mãn cô ấy. Do đó, đừng lòng vòng làm gì, đàn ông đôi khi sẽ mất nhiều thời gian để hiểu ý bạn hơn!

Đàn ông không bao giờ như chị em với vợ mình, biết mình thích gì muốn gì. Họ cũng chẳng phải là nhà tâm lý tài ba đâu, càng không đoán nổi vợ nghĩ gì. Mà phụ nữ mình, đôi khi lại thích bóng gió khéo lắm, rằng hãng này mới ra túi đẹp lắm, bạn em có bộ váy kia xinh lắm. Nghe vài lần thì chắc chồng sẽ hiểu đó nhưng đây là chiêu thức cũ quá rồi. Cứ nói thẳng với chồng: “Em thích cái váy này!” hay “Anh mua cho em đôi giày này nhé!”.

Cũng như việc đòi hỏi ở chồng khéo léo, khi nhắc nhở anh ấy cũng hãy áp dụng như thế. Đừng “Anh mà về trễ thì ở ngoài luôn đi”, mà hãy “Anh đừng về trễ quá, em với con ở nhà không yên tâm”. Chỉ cần nói được như thế thì chẳng ông chồng nào muốn xa vợ lâu cả.

Đừng nhầm lẫn giữa thẳng thắn và ép buộc nhé. Giữa “Anh mua cho em chiếc áo này nhé!” với “Anh phải mua cho em chiếc váy này!” vốn rất khác nhau. Với đàn ông, đừng khơi gợi trách nhiệm hay ép buộc ở họ. Ngược lại, bạn phải biết cách vuốt ve họ bằng khéo léo và nhẹ nhàng. Đàn ông, cũng chỉ thích nghe lời nhẹ nhàng ngọt ngào như phụ nữ thôi.

Với đàn ông, cứ phải ngọt ngào và nhẹ nhàng, tự khắc họ sẽ nghe lời. Ngược lại, ép buộc chỉ khiến họ làm điều ngược lại.

Biết điều một chút

Với đàn ông, phụ nữ biết điều luôn đáng để yêu chiều. Thật ra, không ít anh chàng trước khi lấy vợ luôn muốn thử bạn gái. Anh ta có thể gợi ý, “Anh mua cho em chiếc xe đời mới nhé!”. Nhưng nếu nàng gật đầu thì xem như không qua nổi vòng thử thách của chàng. Ngược lại, khi nghe “Anh để dành tiền làm việc lớn. Em thích lắm chứ nhưng mà thôi mình mua sau” thì chàng nào chả đổ. Tương tự thôi, muốn điều gì, cứ nói với chồng: “Em thích cái này lắm, nhưng em biết mình còn phải tiết kiệm, anh đi làm cực thế…”. Vợ biết thương chồng, biết điều thế thì có ông chồng nào không thương, không mủi lòng?

Đây chính là “diệu kế” để chồng mua thứ bạn muốn nhé!

Với đàn ông, phụ nữ biết điều luôn đáng để yêu chiều - Ảnh minh họa: Internet

Biết ơn

Đừng bao giờ nghĩ yêu chiều bạn là nghĩa vụ của chồng, là điều đương nhiên. Vợ khôn ngoan luôn khơi gợi sự biết ơn để chồng càng yêu chiều mình hơn. Đừng tiếc vài lời cảm ơn, đừng quên thể hiện sự xúc động trước những gì chồng làm. Chỉ cần thấy mình quan trọng, được vuốt ve bản lĩnh đàn ông thì ông chồng nào cũng thích. Từ đó, chồng sẽ chỉ càng chiều vợ hơn.

Biết “trả lại”

Hơn hết, đừng chỉ nhận lại mà không biết cho đi. Nếu chồng thường xuyên yêu thương, tặng quà cho bạn thì cũng đừng quên chuẩn bị vài món để anh ấy bất ngờ. Cũng không cần đồ gì quá xa xỉ đâu, quan trọng là khiến chồng thấy quan tâm và thấu hiểu của bạn.

Giữ thể diện cho chồng

Đàn ông dù có là “kèo dưới” khi ở nhà thì cũng không bao giờ muốn bạn bè mình biết điều đó. Vợ khôn chính là trước mặt bè bạn của chồng, phải để anh ấy là người đàn ông có tiếng nói, có bản lĩnh với vợ con. Đôi khi, cứ chiều chồng đi, cứ khiến anh ấy mát mặt đi, về nhà tự khắc chồng sẽ nghe lời bạn răm rắp thôi!

Đôi khi, cứ chiều chồng đi, cứ khiến anh ấy mát mặt đi, về nhà tự khắc chồng sẽ nghe lời bạn răm rắp thôi! - Ảnh minh họa: Internet

Nhẹ nhàng nhưng sâu cay đan xen

Vợ khôn phải biết hiền đúng lúc, dữ đúng chỗ. Hiền quá đàn ông khinh, ghê gớm quá đàn ông lại sợ. Tốt nhất vẫn là đan xen hợp tình hợp lý. Bạn có thể là con mèo hiền lành đáng yêu khi chồng khó chịu. Nhưng cũng nên là con hổ đúng chỗ khiến chồng phải thấy sợ.

Đàn bà lấy chồng, giữ chồng đôi khi cũng là cả một nghệ thuật, chị em cứ phải học và làm quen dần nhé!