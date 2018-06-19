Mẹ biết, ngày nay đánh ghen trở thành một thứ vũ khí của đàn bà. Như để trả đũa kẻ cướp chồng người, để dằn mặt người đàn ông bội bạc. Người ta đánh ghen bằng nước mắt của chính mình, tệ hơn là bằng nước mắt và máu của người đàn bà khác. Nhưng con biết không, sau mỗi trận đánh ghen kinh hoàng ấy, mẹ luôn muốn biết, rốt cuộc những người vợ bị cướp mất chồng ấy rồi họ sẽ còn lại gì?

Hôm qua, con trở về nhà, chỉ hỏi mẹ, mẹ ơi làm sao để đánh ghen người đàn bà cướp chồng mình, làm sao để làm đau kẻ khiến con khóc? Mẹ sững sờ, nhìn đôi mắt đầy hận thù của con, nhìn bàn tay đang nắm ghì khẽ run lên của con…

Đến cuối cùng, đánh ghen cũng chỉ là cái cớ để con trút hết mọi oán hận của chính mình. Mà đã là oán hận thì vốn không khiến người ta thấy sai, càng chỉ thấy con là một người phụ nữ không giữ nổi mình. Ngày trước, con là vợ đảm mẹ hiền bao nhiêu, con hết lòng vì gia đình thế nào, chồng con vẫn phản bội con. Vậy thì hôm nay, khi con điên rồ làm đau kẻ khác, con mặc sức sỉ vả người cũng là đàn bà như con, thì ở con còn gì đẹp đẽ nữa? Hay chồng con chỉ thấy con quá đáng sợ hả con? Con ơi, đàn bà khi xinh đẹp dịu dàng là lúc đáng được yêu thương nhất mà đàn ông vẫn nhẫn tâm ra đi, thì liệu con có cần hóa dữ dội xấu xí để giữ một kẻ không đáng?

Con ơi, đàn bà mình đừng biến yêu thương thành tội tình. Đơn nghĩa của thương yêu không bao giờ là thương tổn người khác, dù là vì con yêu chồng, hay vì chồng con lỡ thương người đàn bà khác. Vì không có màn trả thù nào nhận lại được hạnh phúc, không lần nào con khiến người ta đau mà con lại không khóc. Người đàn bà kia đáng để con trách, người đàn ông bội bạc đó cũng đáng để con hận. Nhưng rồi thì sao, con làm họ đau một, con cũng nào có hạnh phúc hơn. Chồng con vẫn ôm cô nhân tình kia, con vẫn không thể có lại người đàn ông hiền lành ngày trước.

Đơn nghĩa của thương yêu không bao giờ là thương tổn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, con vẫn đang là vợ của chồng mình, người đàn bà kia cũng chỉ kẻ đứng ngoài không biết điều. Cô ta có thể vướng điều tiếng của thiên hạ là chuyện của cô ta. Nhưng con nên nghĩ, mặt mũi của con, của chồng con, của gia đình mình nằm ở đâu đây con? Người ta nhìn vào, mấy người ủng hộ con, bao người nghĩ con là đàn bà cay độc đáng sợ? Và con của con, khi thấy hình ảnh mẹ mình trong những clip quay hành hạ người đàn bà khác, chúng sẽ nghĩ gì, sẽ lớn lên ra sao?

Con ơi, kết thúc yêu thương, dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân đừng bao giờ là bản án làm mục rửa chính phẩm hạnh và kiêu hãnh của mình. Nếu người ta giành chồng con, phải xem người đàn ông đó có còn tử tế để con giật lại không. Nếu người ta làm con đau, thì ít nhất đừng tự khiến mình khóc. Nếu người ta bội bạc mình, hãy kiêu hãnh ra đi và đừng nhìn lại. Một người đàn ông tệ không thể là điều khiến con tự hạ thấp chính mình. Cứ phải đứng đúng vị trí của con, bước lên và nhìn xuống nơi họ đang đứng con nhé.

Một người đàn ông tệ không thể là điều khiến con tự hạ thấp chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà mình, phải thử qua vài trận buồn, vài lần tưởng như sống chẳng nổi mới biết chính mình quý giá nhường nào. Rồi đây, vài năm nữa, khi nỗi đau qua đi, con sẽ thấy mọi hận thù hôm nay đều không đáng. Rồi con sẽ nhận ra đáng lẽ mình đừng nên khóc quá nhiều cho người quá tệ.

Nhưng hôm nay, nếu đau con cứ khóc, nếu mỏi mệt, hãy cứ về với mẹ. Mình hãy làm tròn nghĩa một chữ thương cho kẻ muốn ra đi, cho chính bản thân mình, cho con cái của mình. Khi mình thương nhau, từng đàng hoàng thế nào thì khi mình ra đi cũng hãy tử tế theo cách của mình. Đừng khiến mình vướng tội tình của kẻ khác, đừng gieo cay nghiệt cho đời làm gì. Vì đến cuối cùng, điều con cần phải là từ tận tâm nhẹ nhàng thanh thản, từ tận lòng bình yên viên mãn. Mà muốn như thế, con hãy nghĩ, hãy sống vì mình, kệ kẻ bội bạc, kệ người đáng sợ, kệ hết con nhé.

Và con ơi, cô con gái nhỏ bé từng hiền lành của mẹ. Hãy luôn là đứa trẻ nhỏ lương thiện mà mẹ nuôi dạy yêu thương. Vì mẹ đã tin, cô gái nhỏ của mẹ ngày đó sẽ gặp được người tốt trân trọng con. Vì vậy, đừng đánh mất chính mình để anh chàng nào ngoài kia lại không tìm được con. Mệt mỏi rồi, về bên mẹ nhé. Để mẹ con khổ đau, cùng con làm lại, cùng con hạnh phúc lần nữa, con nhé!