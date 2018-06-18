Kiểu đàn ông một lần ngoại tình, phụ nữ tha thứ bao lần cũng vô ích!

Phụ nữ yêu 18/06/2018 05:30

Với phụ nữ, đàn ông ngoại tình nên chia làm 2 dạng, một là có thể tha thứ, hai là thứ tha bao lần cũng là vô ích. Đây là những kiểu đàn ông thuộc dạng thứ hai đó!

Đàn ông bội bạc quá sâu

Đàn ông ngoại tình, lòng dạ đã mai một là điều chắc chắn. Người còn có thể trở về là người còn chút lòng dạ với vợ con. Còn người chút tình chút nghĩa cũng không còn, chính là bội bạc quá sâu, chính là không thể quay về được nữa. Huống hồ, không điều gì ở đời giữ chân được người đàn ông hết tình hết nghĩa. Đàn ông nếu họ ở lại, lòng họ sẽ ở lại, có nghĩa là họ sẽ cố gắng đổi thay để bồi đắp tình cảm cùng vợ. Đàn ông muốn ra đi, lòng họ chỉ còn nhân tình, một khắc trở về cũng là cực hình.

Với kiểu đàn ông ngoại tình này, đàn bà tha thứ là vô ích. Nếu họ trở về thì cũng chỉ có thân xác, cũng chỉ khiến vợ con khổ đau về sau.

Kiểu đàn ông một lần ngoại tình, phụ nữ tha thứ bao lần cũng vô ích! - Ảnh 1
Nếu họ trở về thì cũng chỉ có thân xác, cũng chỉ khiến vợ con khổ đau về sau - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ruồng bỏ vợ con

Kiểu đàn ông ngoại tình này chính là tàn nhẫn và không đáng để tha thứ thêm lần nào nữa. Họ như trở thành một con người hoàn toàn khác. Dù rằng ngày trước họ yêu thương và chung thủy với vợ thế nào thì giờ lại bội bạc và đối xử tệ với vợ con. Nếu nói rằng một con người có thể thay đổi vì cám dỗ cũng không sai. Và kiểu đàn ông này sẵn sàng ruồng bỏ vợ con để hạnh phúc bên nhân tình. Với họ, vợ con chỉ là cái gai trong mắt, bỏ đi càng sớm càng tốt.

Ngay cả khi họ hối lỗi quay về thì vẫn sẽ có lúc họ lặp lại lỗi lầm cũ. Đàn ông từng biết bỏ rơi vợ con, từng dám bội bạc thì không bao giờ trở nên tốt đẹp hơn được.

Kiểu đàn ông một lần ngoại tình, phụ nữ tha thứ bao lần cũng vô ích! - Ảnh 2
Đàn ông từng biết bỏ rơi vợ con, từng dám bội bạc thì không bao giờ trở nên tốt đẹp hơn được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không còn muốn trở về

Đàn ông ngoại tình mà không còn muốn trở về nữa thì vợ nên hiểu không điều gì có thể níu kéo được họ. Tha thứ, bao dung, con cái, gia đình, trách nhiệm…thậm chí là tín mạng của bạn, họ cũng không quan tâm. Đàn ông kiểu này cũng không khó nhận ra, chính là họ không hối hận, một lần cũng không thấy mình sai. Kiểu đàn ông này, một là dứt khoát ra đi để tránh đau lòng cho vợ con, hai là xem ngoại tình là chuyện thường và không còn muốn trở về nữa. Nhưng dù là dạng nào thì với phụ nữ cũng  đều là vô ích khi níu kéo.

Phụ nữ có chồng ngoại tình nên biết người đàn ông của mình đang ở mức nào…

Đàn ông ngoại tình cũng có nhiều dạng. Ngoại tình vì phút chốc vui chơi, ngoại tình vì thiếu thốn tình cảm, hay cố tình ngoại tình để thỏa ham muốn, xem ngoại tình là điều hiển nhiên… Vì ở mỗi kiểu, mức độ ngoại tình, đàn ông sẽ đều có cư xử và lòng dạ khác nhau. Đàn ông ngoại tình vì ham muốn, không bao giờ muốn bỏ vợ con. Đàn ông ngoại tình vì yêu, khó lòng quay về. Còn đàn ông ngoại tình trở nên tồi tệ, ruồng bỏ vợ con, không thiết gia đình, thì bỏ đi đừng tiếc.

Kiểu đàn ông một lần ngoại tình, phụ nữ tha thứ bao lần cũng vô ích! - Ảnh 3
Đàn ông ngoại tình trở nên tồi tệ, ruồng bỏ vợ con, không thiết gia đình, thì bỏ đi đừng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có chồng ngoại tình, nhất định phải đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để biết chồng mình đã trở thành người thế nào, bội bạc tới đâu, lòng dạ còn được bao nhiêu. Tha thứ với đàn bà, ai cũng làm được, nhưng quan trọng là tha thứ rồi mình còn lại gì, một ông chồng thật tâm quay về, hay một người đàn ông lại muốn ra đi?

 

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