5 sai lầm phụ nữ một lần mắc phải, đàn ông cả đời không tha thứ!

Phụ nữ yêu 22/06/2018 05:30

Đàn ông vốn khác phụ nữ lắm. Phụ nữ có thể tha thứ cho đàn ông hết lần này đến lần khác. Nhưng đàn ông có khi lại không bao giờ tha thứ được cho người phụ nữ của mình. Đây là 5 sai lầm một khi mắc phải, phụ nữ khó lòng nhận được bao dung từ đàn ông.

Ngoại tình

Đàn ông, dù từng bao dung thế nào cũng không thể chấp nhận sự bội bạc từ người phụ nữ của mình, thậm chí là một lần duy nhất. Thực tế thì nỗi đau bị phản bội còn là sự tổn thương lòng tự trọng và sĩ diện của đàn ông. Họ sẽ thấy xấu hổ và thua thiệt với bạn bè và người xung quanh. Hơn hết, họ không dễ thứ tha như phụ nữ, họ khó lòng chấp nhận người phụ nữ lén lút lừa dối và từng chung chăn chạ với người đàn ông khác.

Dù rằng, sẽ có số ít đàn ông tha thứ lần đầu cho người phụ nữ của mình, vì họ còn nghĩa tình. Nhưng trong thâm tâm, họ vẫn khó lòng quên được, thậm chí khi có cơ hội, họ vẫn nhớ lại để trách vợ mình.

5 sai lầm phụ nữ một lần mắc phải, đàn ông cả đời không tha thứ! - Ảnh 1
Đàn ông, dù từng bao dung thế nào cũng không thể chấp nhận sự bội bạc từ người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cư xử không phải phép với cha mẹ, họ hàng của họ

Nếu có lúc bạn than phiền, thậm chí là dùng lời lẽ không hay về gia đình hay họ hàng của đàn ông, họ chắc chắn sẽ không tha thứ cho bạn. Với đàn ông, gia đình luôn là điều họ bảo vệ và giữ gìn. Khi bạn yêu hay đồng ý sống cùng họ, bạn cũng phải trân trọng gia đình họ. Chỉ cần một lần họ thấy bạn không tôn trọng người thân, chắc chắn quan hệ của cả hai sẽ nảy sinh vấn đề, tệ hơn là dẫn tới đổ vỡ.

Bạn nên nhớ, phụ nữ muốn giữ được chồng thì nhất định phải có lòng với bố mẹ và gia đình chồng. Khi thấy bạn có hiếu với họ, chồng cũng sẽ quý trọng bạn hơn.

5 sai lầm phụ nữ một lần mắc phải, đàn ông cả đời không tha thứ! - Ảnh 2
Bạn nên nhớ, phụ nữ muốn giữ được chồng thì nhất định phải có lòng với bố mẹ và gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet

Coi thường công việc, thu nhập của họ

Đàn ông luôn có sĩ diện và tự trọng cao. Và sự nghiệp, thu nhập đôi khi chính là sĩ diện, là tự trọng của họ. Một khi bạn xem thường hai yếu tố đó thì cũng có nghĩa là bạn đang không tôn trọng người đàn ông của mình. Phụ nữ khôn ngoan nên tế nhị khôn khéo trong việc đề cập tới công việc và tiền bạc chồng kiếm được. Ngay cả khi anh ấy có kiếm ít tiền, hay gặp thất bại trong công việc, cũng đừng bao giờ tỏ thái độ xem thường hay chê bai.

Đàn ông nào cũng muốn mình là trụ cột trong gia đình. Một khi bị vợ xem thường, dần dà họ sẽ muốn tìm kiếm một người khác coi trọng họ hơn.

5 sai lầm phụ nữ một lần mắc phải, đàn ông cả đời không tha thứ! - Ảnh 3
Đàn ông nào cũng muốn mình là trụ cột trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Chửi mắng chồng

Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng của phụ nữ mà khó lòng đàn ông tha thứ được. Phụ nữ một khi nóng giận thường dễ mất bình tĩnh, dẫn đến nói lời khó nghe với chồng. Lúc này, chồng mà im lặng chính là càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Một khi đàn ông thấy bị tổn thương, xúc phạm, họ dễ mang cảm giác mất lòng tin ở vợ. Càng tệ hơn chính là những lời chửi mắng của vợ có thể gây ám ảnh cho chồng, khiến anh ấy khó lòng tha thứ.

Hay buôn chuyện trong nhà, chê chồng “yếu”

Đàn ông sẽ cảm thấy tổn thương, thậm chí là thấy bị xúc phạm khi nghe người phụ nữ của mình chê bai “khả năng đàn ông” của họ. Họ sẽ khó lòng tha thứ cho phụ nữ. Vì đây chính là sự xúc phạm về tự tôn, sĩ diện của đàn ông. Một khi bạn gây ra lỗi lầm này, đàn ông sẽ thấy không còn tin tưởng, và chỉ muốn tránh xa bạn!

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