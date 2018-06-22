3 kiểu phụ nữ dễ mắc phải 'lưới tình' của đàn ông có vợ

Yêu phải đàn ông có vợ là bi kịch của phụ nữ. Và những kiểu phụ nữ sau rất dễ mắc phải "lưới tình" của đàn ông có gia đình!

Ngây thơ, dễ tin người Phụ nữ ngây thơ, dễ tin người luôn là “con mồi béo bở” với đàn ông có vợ. Đây là kiểu phụ nữ luôn có cái nhìn quá dễ dàng với cuộc sống. Họ tin lời người khác nói, ngây thơ đến mức khờ dại. Đàn ông có vợ lại dựa vào tính cách này để “thả lưới bắt mồi. Anh ta chỉ cần vài lần ngọt lời, vài bận lừa dối đôi chút cũng đủ để phụ nữ thế này tin như thật. Phụ nữ nên hiểu, lương thiện là đúng nhưng đừng ngu dại. Ngây thơ là một nét đẹp, nhưng đừng khờ khạo. Tin người là nên, nhưng đừng đặt lòng tin sai chỗ. Lời đàn ông nói, dễ nghe quá chính là mật ngọt chết ruồi. Người đáng tin cậy, đáng để mình yêu, đừng nghe họ nói, phải thấy họ làm. Đừng nhẹ dạ cả tin, mình thiệt mình khổ.

Phụ nữ ngây thơ, dễ tin người luôn là “con mồi béo bở” với đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet Chưa nhiều trải nghiệm Đàn ông có vợ luôn toát lên vẻ trưởng thành và đầy trải nghiệm, nhất là về khả năng chinh phục lòng phái nữ. Đây lại là điều thu hút những phụ nữ chưa nhiều trải nhiệm. Họ sẽ nhìn thấy ở đàn ông có vợ hình mẫu họ muốn lấy làm chồng. Từ đây, họ dễ dàng có cảm tình và dần rơi vào vòng tay đàn ông có gia đình. Nhưng phụ nữ nên nhớ, đàn ông có vợ, trưởng thành hay thành đạt đều là nhờ vợ của họ. Trước khi chưa từng có bất cứ điều gì, họ vốn không thể như bây giờ. Vẻ bề ngoài đẹp đẽ bạn nhìn thấy, đều là nhờ gia đình, vợ con họ tạo nên. Sự trải nghiệm bạn ngưỡng mộ chính nhờ thời gian và hôn nhân tạo nên. Khi bạn đủ trải nghiệm, đàn ông có vợ sẽ lại chỉ là hình ảnh đương nhiên trong mắt bạn.

Đàn ông có vợ luôn toát lên vẻ trưởng thành và đầy trải nghiệm, nhất là về khả năng chinh phục lòng phái nữ - Ảnh minh họa: Internet Yếu đuối, dễ bi lụy Đây là kiểu phụ nữ một khi lỡ yêu thì sẽ khó lòng buông bỏ. Đàn ông có vợ biết điều này, vì vậy sẵn sàng dốc công “giăng bẫy”, vì biết chắc khi đã yêu, họ khó lòng buông bỏ. Phụ nữ yếu đuối luôn xem tình yêu là điều không thể thiếu. Khi đã yêu, họ thà đau khổ để nắm lấy chứ không bao giờ dứt khoát buông bỏ. Ngay cả khi tình yêu có là sai trái, là bị cấm đoán và lên án, phụ nữ bi lụy cũng dây dưa khó rời bỏ. Ngay cả khi tình yêu có là sai trái, là bị cấm đoán và lên án, phụ nữ bi lụy cũng dây dưa khó rời bỏ - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, mọi người phụ nữ đều có khả năng yêu phải đàn ông có vợ. Chỉ là, phụ nữ hãy hiểu, đàn ông có vợ luôn là thứ thuốc độc có sức hút với mọi phụ nữ. Say càng nặng, độc càng sâu, càng khó lòng dứt bỏ. Phụ nữ nên hiểu, tình yêu với đàn ông có vợ không bao giờ có cái kết đẹp. Không thứ hạnh phúc nào cắm rể nổi nơi bất hạnh từ một gia đình khác. Không có thứ tình yêu nào bắt nguồn từ bội bạc dối lừa. Và không một người phụ nữ nào đủ sức hạnh phúc khi yêu đàn ông có vợ. Một là đau thương vì bị bỏ rơi, hai là cả đời cũng chỉ yêu đương vụng trộm hay mang danh giật chồng kẻ khác. Huống hồ, đàn ông trong thiên hạ đâu thiếu, đàn ông tốt cũng nhiều. Quan trọng là bạn có bảo vệ mình khỏi một tình yêu sai trái, khỏi những kẻ muốn chạy trốn gia đình của mình hay không. Hãy nhớ, đàn ông biết phản bội người phụ nữ khác, rồi cũng sẽ giỏi bội bạc mình, phụ nữ nhé!

Thư của mẹ đơn thân gửi con trai: Đã không ít lần mẹ muốn từ bỏ con… Nếu một mai lớn lên, có giây phút nào đó con chạnh lòng vì thiếu vắng cha, cũng hãy nhớ, mẹ đã dũng cảm và kiên cường thế nào để giữ lấy con. Hãy luôn tin rằng, con có quyền tự hào vì mẹ, con nhé!

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