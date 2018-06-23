3 bi kịch lớn nhất đời phụ nữ khi bước vào hôn nhân, đừng dại vướng phải!

Phụ nữ yêu 23/06/2018 05:30

Người ta yêu nhau dễ lắm, sống với nhau cả đời mới khó. Phụ nữ một khi lấy chồng rồi chính là bắt đầu những “cuộc chiến” nho nhỏ mỗi ngày, là chăm con, giữ sắc, giữ chồng… Hơn hết, chính là 3 bi kịch lớn nhất đời phụ nữ khi lấy chồng, phải biết để tránh nhé!

Khi vợ chồng sống với nhau chỉ vì con cái

Đây hầu như là tình trạng quá phổ biến đến mức ít ai nhận ra đó là bi kịch trong hôn nhân với phụ nữ. Nhiều cặp vợ chồng sống bao năm với nhau chỉ vì một lý do duy nhất, là muốn con cái đủ đầy cha mẹ. Họ hết tình cảm với nhau đến độ thay vì xem gia đình là nơi trở về sau mỗi ngày, họ chọn cà kê bè bạn, thậm chí là lấy công việc để làm niềm vui. Tệ hơn nữa, chính là “ông ăn chả bà ăn nem”, chỉ cần đừng để con biết, chỉ cần vẫn giữ nếp nhà trong mắt thiên hạ.

Thế thì hôn nhân còn mang ý nghĩa gì khi thực tế chỉ có hai người sống cạnh nhau, như hai kẻ xa lạ? Và những đứa trẻ sống trong gia đình như thế, lớn lên trong tình yêu chấp vá dối gạt đó, chúng sẽ như thế nào?

Những cặp vợ chồng thế này luôn nghĩ họ sống như thế là để hy sinh vì con. Nhưng thực chất lại chính là mang đến nỗi đau tiềm tàng lớn nhất cho con. Khi con phát hiện, khi con đủ lớn để nhận thức, liệu chúng có còn hồn nhiên nữa không?

3 bi kịch lớn nhất đời phụ nữ khi bước vào hôn nhân, đừng dại vướng phải! - Ảnh 1
Thế thì hôn nhân như thế mang ý nghĩa gì khi thực tế chỉ có hai người sống cạnh nhau, như hai kẻ xa lạ? - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng không còn để tâm đến nhau

Nếu một trong vợ hay chồng trở nên vô tâm, người còn lại chắc chắn không thoát khỏi buồn tủi, thậm chí là tổn thương. Đây là bi kịch đau lòng và khiến phụ nữ héo mòn nhanh chóng nhất.

Đây luôn là dấu hiệu báo trước cho đổ vỡ một ngày không xa. Khi kẻ vô tâm có thể ra đi bất cứ lúc nào, còn người chịu đựng có lúc sẽ không còn chống cự được nữa. Sự vô tâm này bắt nguồn từ sự thiếu ưu tiên cho bạn đời, sự chênh lệch trong lối sống khi thiếu sẻ chia và thấu hiểu. Từ đó mà hình thành thói quen, xem vô tâm là đương nhiên.

Thật sự, đây là “lỗ hỏng” trong hôn nhân có thể bù lắp, có thể đổi thay bởi vợ chồng. Người đi nhanh quá thì người kia nên đi chậm lại. Một người lỡ buông lỏng tay thì người kia nhất định phải nắm chặt hơn. Vợ chồng, chính là phải đi cùng nhau không rời, đủ yêu thương và quan tâm.

3 bi kịch lớn nhất đời phụ nữ khi bước vào hôn nhân, đừng dại vướng phải! - Ảnh 2
Vợ chồng, chính là phải đi cùng nhau không rời, đủ yêu thương và quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Không đáp ứng được nhu cầu của bạn đời

Chuyện tình dục đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân, thậm chí là thiết yếu. Ngay cả khi vợ chồng có sự tương đồng về gia cảnh, sống cạnh nhau ít cãi vã nhưng chuyện ấy lại không phù hợp vẫn là một bi kịch lớn.

Vì trong tình yêu hay hôn nhân, nếu không có sự hòa hợp trong chuyện chăn gối, vốn không thể có sự thăng hoa. Mối quan hệ khi đó cũng khó mật thiết, dễ buông lỏng bất cứ lúc nào. Đến một lúc, khi một trong hai tìm được đối tượng phù hợp hơn, kết thúc sẽ là điều phải xảy ra.

3 bi kịch lớn nhất đời phụ nữ khi bước vào hôn nhân, đừng dại vướng phải! - Ảnh 3
Đến một lúc, khi một trong hai tìm được đối tượng phù hợp hơn, kết thúc sẽ là điều phải xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

 Phụ nữ lấy chồng, đừng để mình va phải một trong 3 bi kịch này, vướng rồi thì chỉ buồn vương một đời. Hãy chọn hạnh phúc cho mình, hơn là sống tạm bợ không rõ hạnh phúc hình dáng gì. Hãy chọn một người chồng tốt, hơn là một người đàn ông có thể làm chồng. Phụ nữ bước vào hôn nhân, phải hạnh phúc hơn, nhớ nhé!

 

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