Những lý do nếu phụ nữ không nỗ lực cố gắng về sau nhất định sẽ hối hận

Không hẳn phụ nữ sẽ kiếm tiền được nhiều hơn đàn ông, hay thành công rực rỡ hơn ai khác. Nhưng vẫn phải nỗ lực mỗi ngày, vì có những lý do nếu không cố gắng đến cùng, phụ nữ về sau nhất định sẽ hối hận…

Phụ nữ ngày hôm nay có thể bận rộn từ sáng tới tối, có khi quên ăn quên ngủ, có lúc mệt đến không thở nổi. Chung quy đến cùng cũng là vì để có tiền, ai cũng vậy. Rồi sau đó, không hẳn sẽ kiếm tiền được nhiều hơn đàn ông, hay thành công rực rỡ hơn ai khác. Nhưng vẫn phải nỗ lực mỗi ngày, vì có những lý do nếu không cố gắng đến cùng, phụ nữ về sau nhất định sẽ hối hận… Đừng để đến lúc cha mẹ cần, bạn không có gì ngoài nước mắt Phụ nữ đi làm, học hỏi, nỗ lực, suy cho cùng là để có tiền. Tiền sẽ cho phụ nữ tiếng nói và sức mạnh. Phụ nữ cố gắng là để khi độc thân không để ai nhìn vào thu nhập bản thân kiếm được mà cư xử với cha mẹ mình. Phụ nữ nỗ lực là để khi đi lấy chồng rồi, có lúc muốn cho mẹ vài thứ đắt giá, muốn bù đắp tháng ngày không thể cận kề cũng không phải ngửa tay xin tiền chồng, không cần nhìn mặt ai chỉ để xin phép báo hiếu cho cha mẹ. Cũng sẽ không đợi đến lúc cha mẹ cần, mình lại không có gì ngoài nước mắt. Khi ấy mới biết tiền không là tất cả, nhưng không có tiền thì đến việc báo hiếu cũng thật khó khăn.

Khi ấy mới biết tiền không là tất cả, nhưng không có tiền thì đến việc báo hiếu cũng thật khó khăn - Ảnh minh họa: Internet Đừng để đến lúc con cái cần, bạn chẳng có gì ngoài hổ thẹn Phụ nữ khi đã làm mẹ nhất định sẽ muốn cho con thật nhiều, mà phải là thứ tốt nhất. Mình có 10, sẽ cho con 8, tình yêu cần, tiền lại càng phải cần. Không hẳn là có tiền là để nuông chiều những đòi hỏi quá đáng của con. Nhưng có tiền thì ít ra mình vẫn cho con thấy lao động cần thiết và tiền chính là từ lao động mà ra. Khi có tiền, mình cũng có thể cho con hiểu về giá trị của đồng tiền, dạy con về cách sử dụng tiền. Hơn hết, đừng để đến khi con cần, mình lại chẳng có gì ngoài hổ thẹn. Đừng đến lúc muốn cho con thứ gì cần thiết, lại phải nhìn mặt chồng có vui hay không, xem nhà chồng có đồng ý không. Những gì cần thiết cho con, mình nhất định phải mua được. Dù ít hay nhiều mình đều có tiền để cho con những gì mình muốn, để con không phải tủi hổ hay so sánh bản thân với bạn bè. Chính mình cũng có thể hãnh diện nói với con mình có thể cho con những gì mình có.

Chính mình cũng có thể hãnh diện nói với con mình có thể cho con những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet Và đừng để đến khi chính mình cần, chỉ có thể tủi thân khép nép nhìn mặt người khác Phụ nữ độc thân có tiền trước tiên là có thể mua thứ mình thích, đến nơi mình muốn. Dù chẳng phải là thứ phù phiếm, nơi lộng lẫy, nhưng có thể chiều chuộng bản thân cũng là một loại kiêu hãnh đáng dể có, đáng để tự hào. Dù sao thì người mình thích chưa chắc có được, điều mình muốn cũng không phải lúc nào cũng như ý, vậy thì thứ mình thích chắc chắn nên cố gắng mua được. Tự mình có tiền thì cũng sẽ không vì tiền ở bên người mình không thương, hay vì tiền mà rời bỏ người mình yêu thật sự. Tiền sẽ cho mình quyền lựa chọn, độc lập trong cuộc sống. Phụ nữ có chồng có tiền là để cho mình tiếng nói, và tự tôn trong gia đình. Mình có thể kiếm ra tiền thì cũng không cần phải nhìn mặt chồng để mua thứ mình thật sự thích. Mình có tiền cũng sẽ có thể giúp chồng khi gia đình lao đao thăng trầm. Mình tự có tiền cũng sẽ có tiếng nói với chồng, như những kẻ có quyền với đồng tiền nói chuyện với nhau. Hơn hết, tiền sẽ cho phụ nữ một đường lui an toàn nếu một mai hôn nhân đổ vỡ. Tiền với phụ nữ có chồng quan trọng như một thứ trang sức không thể thiếu. Tiền với phụ nữ có chồng quan trọng như một thứ trang sức không thể thiếu - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ly hôn rồi lại càng phải có tiền. Có tiền rồi thì có thể cho con cuộc sống không thiếu thốn, con vẫn lớn lên giỏi giang mà chẳng màng miệng đời thế nào. Có tiền mình cũng sẽ có kiêu hãnh và tự do riêng. Mình đẹp hơn, khiến mình vui hơn, tự bù đắp cho minh sau đổ vỡ tổn thương. Tiền với phụ nữ ly hôn như một người bạn, đồng hành và chia sẻ. Bởi vậy, phụ nữ không nên thực dụng xem tiền là tất cả, nhưng hãy thực tế đi, mình thật sự cần tiền. Phải cố gắng mỗi ngày, nỗ lực để mình giỏi giang hơn. Ít ra thì đừng gây thù chuốc oán với đồng tiền, đừng xem tiền là vật không cần thiết, vì biết đâu sẽ có lúc thứ mình cần nhất lại chỉ là tiền. Mà phụ nữ đợi đến lúc đó thì thật sự đã sống chẳng dễ dàng…

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