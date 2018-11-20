Những kiểu phụ nữ khó bỏ chồng tệ bạc, đáng thương nhất là kiểu thứ 4

Phụ nữ yêu 20/11/2018 05:30

Có những kiểu phụ nữ ngay cả khi chồng tệ bạc nhất, họ vẫn không thể bỏ. Nhưng thật sự, đàn bà phải bỏ được một kẻ tồi tệ mới đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà kiêu hãnh. Còn không, cả đời đều chỉ có thể cúi đầu khổ sở.

Yếu đuối

Phụ nữ yếu đuối không dám bỏ chồng. Đơn giản vì họ xem chồng là một điểm tựa quá chắc chắn, là thói quen trong đời họ. Họ nghĩ mình không thể sống nổi khi mất đi điểm tựa duy nhất, làm gì chịu được nếu mất một thói quen quá quen thuộc. Vì căn bản họ yếu đuối, nên xem chồng là nguồn sức mạnh của mình. Nhưng phụ nữ ở đời càng xem chồng là sức mạnh, sẽ càng yếu đuối hơn gấp bội.

Đàn ông không thích, thậm chí là xem thường phụ nữ yếu đuối. Họ có thể ban đầu nảy sinh nhu cầu chở che như một vị anh hùng trước nữ nhân mềm mỏng. Nhưng rồi họ sẽ xem sự yếu đuối của phụ nữ là gánh nặng. Đàn ông cần nhiều hơn một người phụ nữ chỉ biết cậy dựa vào họ. Và tệ hơn, khi phụ nữ quá yếu ớt, càng khiến đàn ông bộc lộ thói xấu đáng sợ. Phụ nữ càng yếu thế, đàn ông càng lấn lướt.

Những kiểu phụ nữ khó bỏ chồng tệ bạc, đáng thương nhất là kiểu thứ 4 - Ảnh 1
Đàn ông cần nhiều hơn một người phụ nữ chỉ biết cậy dựa vào họ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên hiểu, sự yếu đuối nên là nét thu hút hơn là để nó trở thành nhược điểm của bản thân. Khi người ta yêu bạn, yếu đuối có thể là điểm mạnh của bạn. Nhưng khi người ta tổn thương bạn, yếu đuối sẽ trở thành nhược điểm của bạn. Phụ nữ khôn ngoan, có thể yếu đuối khi cần, nhưng không yếu đuối để chịu khổ.

Không độc lập tài chính

Phụ nữ không có tài chính chính là khó quyết định cuộc đời và hạnh phúc của mình nhất. Khi bạn không thể kiếm ra tiền, bạn là người không có tiếng nói trong gia đình. Khi bạn không vững vàng trong tài chính, bạn là người phụ nữ yếu đuối nhất. Khi bạn không đủ sức nuôi nổi mình, bạn sẽ là người mẹ đáng trách nhất nếu phải ly hôn chồng.

Tiền với phụ nữ là sức mạnh, là vũ khí, là cảm giác an toàn  nhất. Phụ nữ không độc lập tài chính thì có khi để bỏ một kẻ tệ bạc cũng không làm được, huống hồ là đem đến hạnh phúc của mình hay con.

Những kiểu phụ nữ khó bỏ chồng tệ bạc, đáng thương nhất là kiểu thứ 4 - Ảnh 2
Phụ nữ không độc lập tài chính thì có khi để bỏ một kẻ tệ bạc cũng không làm được, huống hồ là đem đến hạnh phúc của mình hay con - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên có tài chính riêng, dù ít hay nhiều vẫn phải có. Tiền sẽ cho bạn nhiều hơn những giá trị vật chất. Khi có tiền, bạn có quyền quyết định cuộc đời mình, ở bên ai hay rời xa ai cũng không phải nghĩ suy chịu đựng. Khi có tiền, bạn sẵn sàng chọn lựa hạnh phúc hay cuộc sống mình muốn.

Mang suy nghĩ sống vì con quá nặng

Nhiều phụ nữ, rõ ràng là đang sống với một người chồng quá tệ bạc, vẫn nhất quyết không ly hôn. Vì họ mang suy nghĩ sống vì con quá nặng, nghĩ rằng duy trì hôn nhân chính là cho con một nền tảng gia đình đủ đầy.

Thật ra, phụ nữ ai cũng muốn con mình có cha mẹ bên cạnh. Huống hồ ly hôn rồi, con mình nếu phải sống với cha kế cũng không dễ dàng. Nhưng đó không nên là lý do khiến phụ nữ chịu đòn roi khổ sở chỉ để cho con một người cha trên danh nghĩa.

Những kiểu phụ nữ khó bỏ chồng tệ bạc, đáng thương nhất là kiểu thứ 4 - Ảnh 3
Họ mang suy nghĩ sống vì con quá nặng, nghĩ rằng duy trì hôn nhân chính là cho con một nền tảng gia đình đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Mọi đứa trẻ đều có mong muốn hạnh phúc gia đình, nhưng không phải là một người mẹ cam chịu và một người cha vô trách nhiệm. Nếu bạn muốn sống vì con, đừng chọn thay con điều con không muốn và xem đó là hy sinh chính đáng. Một gia đình hạnh phúc sẽ cho con nền tảng tốt, nhưng một gia đình giả hạnh phúc sẽ chỉ cho con một sự dối lừa và tạm bợ về hôn nhân.

Quá yêu chồng

Kiểu phụ nữ này khó bỏ chồng nhất, cũng là người vợ đáng thương nhất. Họ biết chồng tệ bạc với mình, họ chịu không ít tổn thương, nhưng vì quá yêu chồng, họ không thể buông tay. Chính là giữ thì đau mình, buông cũng không đành.

Tình yêu của phụ nữ đôi khi mù quáng đến dại dột. Ngay cả khi người ta đã đổi thay đáng sợ thế nào, phụ nữ cũng bằng lòng yêu không điều kiện. Nhưng phụ nữ nên hiểu tình yêu không sai, nhưng bạn cứ cố chấp yêu một kẻ không đáng thì chính bạn đang sai với bản thân mình. Sẽ không tình yêu nào là đúng đắn nếu nó không giúp bạn hạnh phúc và sống tốt hơn. Thứ bạn cố giữ chỉ là ký ức cũ, một con người cũ từng tốt lành. Đến cùng nếu bạn không buông tay thì khổ đau cũng chỉ bạn chịu.

Những kiểu phụ nữ khó bỏ chồng tệ bạc, đáng thương nhất là kiểu thứ 4 - Ảnh 4
Chính là giữ thì đau mình, buông cũng không đành - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên hiểu có những người đàn ông bạn nhất định phải bỏ một lần mới mong sống khá hơn. Những kẻ tồi tệ đôi khi chỉ là một cột mốc bạn nhất định phải vượt qua để đến đúng đỉnh núi sau cùng. Nếu một khi bạn cam chịu dựng đời mình trên một hòn đá không xứng trên dốc núi thì cả đời cũng chỉ ngả nghiêng chẳng thể bằng phẳng nổi. Đàn bà, phải bỏ được một kẻ tồi tệ mới đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà kiêu hãnh. Còn không, cả đời đều chỉ có thể cúi đầu khổ sở.

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Từ khóa:   chồng tệ bạc phụ nữ bất hạnh

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