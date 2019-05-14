Những điều một người phụ nữ hạnh phúc luôn khắc cốt ghi tâm

1. Đừng kết hôn quá sớm, hãy trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Lấy chồng sớm hay muộn không bằng lấy đúng người. Để có một gia đình cũng cần một nền tảng, để trở thành một người vợ người mẹ cũng cần có đủ thời gian.

Một người phụ nữ hạnh phúc luôn ghi nhớ những điều này.

3. Chọn đàn ông làm chồng chỉ nên có 3 tiêu chuẩn: tốt, yêu bạn và có khả năng lo cho tương lai của cả hai. Đàn ông tốt thì ít nhất sẽ tử tế với bạn. Chọn đàn ông yêu bạn làm chồng vẫn tốt hơn là người bạn yêu. Và đàn ông phải có việc làm ổn định, biết lo cho kinh tế gia đình mới là chỗ dựa vững chắc cho bạn về sau.

2. Phải có chính kiến riêng và can đảm bảo vệ quan điểm của mình. Phụ nữ làm được như thế mới được sự tôn trọng từ người khác. Dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, bản lĩnh của phụ nữ là chính mình mới được công nhận.

4. Ở thời đại này, phụ nữ phải có một việc làm ổn định. Phụ nữ của hôm nay có thể không giỏi nhưng phải kiếm được tiền. Trong cuộc sống hay hôn nhân, nếu không có tiền phụ nữ không bao giờ có tiếng nói.

Trong cuộc sống hay hôn nhân, nếu không có tiền phụ nữ không bao giờ có tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng sống dựa vào người khác và cũng đừng sống quá nhiều vì người khác. Phụ nữ phải sống cho mình trước tiên. Vì nếu không thể yêu và quý trọng được bản thân mình, bạn không bao giờ yêu hay được trân trọng bởi người khác.

6. Đừng sống theo lời của người khác, đừng để người khác sắp đặt cuộc sống của mình. Cuộc sống của bản thân phải do chính mình quyết định.

7. Con đường đến trái tim đàn ông không phải chỉ qua đường tình dục. Nếu xếp theo thứ tự ưu tiền thì sẽ là tình dục, dạ dày rồi mới đến tình yêu.

8. Đàn ông luôn ưu tiên bản thân nhưng lại xem thường phụ nữ. Bởi thế, trước khi chứng minh được với anh ta rằng bạn xứng đáng được tôn trọng, yêu thương, đừng tạo điều kiện để anh ta kiêu ngạo.

9. Đàn ông thường ích kỷ. Họ luôn muốn phụ nữ hy sinh vì họ nhưng ít khi chịu hy sinh vì phụ nữ. Bởi thế, phụ nữ phải sống cho mình, đừng phụ thuộc vào đàn ông. Đừng quên không ít phụ nữ vẫn sống hạnh phúc với con và tiền mà không cần đàn ông.

Đừng quên không ít phụ nữ vẫn sống hạnh phúc với con và tiền mà không cần đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

10. Phụ nữ có thể yếu đuối. Nhưng hãy biết tận dụng sự yếu đuối của mình để được tôn trọng. Đừng yếu đuối để người khác xem thường mình.

11. Khi tình yêu đã qua, hãy để nó đi. Đừng cố níu thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình, vì bạn sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất.

12. Với tình yêu, hãy nói yêu thôi đừng nghĩ là mãi mãi. Vì sâu đậm nhất là tình yêu, mà mong manh nhất cũng là tình yêu. Vạn vật đổi thay, con người cũng thế, tình cảm lại càng khó đoán.

13. Phụ nữ có thể học kiên nhẫn, nhưng đừng học chịu đựng.

14. Đàn ông là sinh vật có dòng máu dối lừa. Bởi thế, đừng dễ dàng tin anh ta. Nhất là khi đang yêu mặn nồng, mơ mộng xa xôi, hứa hẹn là điều nghe chứ đừng tin. Muốn tin hãy nhìn vào những gì anh ta làm vì bạn.

15. Đàn ông yêu bạn chưa chắc có thể đợi bạn nhưng đàn ông kiên nhẫn vì bạn chắc chắn yêu bạn đủ nhiều.

16. Phụ nữ yếu đuối là bản chất, nhưng mạnh mẽ là bản lĩnh.

17. Đừng bao giờ từ bỏ sự nghiệp, đam mê vì tình yêu. Thất tình không chết được, nhưng thất nghiệp thì có thể chết đấy!

Đừng bao giờ từ bỏ sự nghiệp, đam mê vì tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

18. Đã là phụ nữ thì phải tự làm mình vui, học cách trốn khỏi nỗi buồn và tự lau nước mắt cho bản thân. Vì không phải ai cũng có thể ở bên bạn vỗ về, ủi an bạn cả đời.

19. Hãy học cách tha thứ cho người khác và bao dung với chính mình. Vì chỉ cần trong lòng có oán hận, bạn không bao giờ hạnh phúc được.

20. Đừng bao giờ xem việc nuôi con, chăm sóc gia đình là trách nhiệm của duy nhất người vợ. Đó là nhiệm vụ của cả chồng và vợ.

21. Đừng cho rằng chỉ đàn ông được nghỉ ngơi và vui chơi. Phụ nữ cũng phải có thời gian cho chính mình dù đã có gia đình.

22. Với phụ nữ, làm đẹp cũng quan trọng như việc kiếm tiền. Khi đẹp hơn, biết yêu quý bản thân hơn, bạn sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Hơn hết, phụ nữ đẹp luôn được ngắm nhìn và ngưỡng mộ.