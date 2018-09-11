Những dấu hiệu cho thấy đồng nghiệp nam đang thích bạn

Phụ nữ yêu 11/09/2018 05:30

Nảy sinh tình cảm tại nơi làm việc là câu chuyện phổ biến vì công ty, cơ quan chiếm phần lớn thời gian của một người trưởng thành. Tuy nhiên, làm thế nào để nhận biết được đồng nghiệp nam đang thích mình?

Không ít người tìm thấy một nửa của cuộc đời mình ở nơi làm việc. Cùng một cơ quan, một chỗ làm việc, cùng một hạng mục, một dự án rất dễ gặp nhau, dễ nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên phụ nữ thường rất nhạy cảm, họ băn khoăn không biết là đồng nghiệp nam thích mình thật hay chỉ là tự bản thân suy diễn? Vì thế những dấu hiệu dưới đây có thể giải quyết hết những băn khoăn đó.

Thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn

Khi thích một người, chúng ta thường có xu hướng muốn nhìn người đó thật lâu, muốn ở bên cạnh người đó mọi lúc, mọi nơi. Khi đồng nghiệp nam thích bạn, họ sẽ cố gắng tìm mọi cách để được ở bên cạnh bạn.

Họ tìm cách để được đi làm, ngồi ăn trưa cùng bạn, muốn được gặp bạn một cách vô tình ở hành lang. Đặc biệt, họ thường muốn gặp bạn ở những không gian chỉ có hai người. Việc gặp nhau thường xuyên và sự xuất hiện ở bên cạnh bạn như vậy sẽ là cách để họ gây chú ý nhiều hơn với bạn.

Họ không nói chuyện nhiều với bạn, nhưng chính những dấu hiệu như vậy cũng cho thấy một phần nào đó, họ đang có tình ý với bạn.

Khi đồng nghiệp nam thầm thích bạn, họ sẽ thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn
Khi đồng nghiệp nam thầm thích bạn, họ sẽ thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn - Ảnh minh họa: Internet

Họ nhớ những điều nhỏ nhặt bạn từng nói

Có những điều nhỏ nhặt, bình thường trong cuộc sống hàng ngày của bạn cũng là mối quan tâm của họ. Họ nhớ việc bạn thích cái gì và ghét cái gì, họ nhớ cả những tên nhà hàng mà bạn thường ghé qua, thích vị cà phê mà bạn thường hay uống. Hay chỉ một lần nghe qua thôi, họ cũng ghi nhớ tên những người bạn thân của bạn. Có thể đó là điều nhỏ nhặt đối với những người khác, nhưng khi đã để ý đến bạn, họ sẽ ghi nhớ tất cả.

Vậy nên, bạn sẽ thường bất ngờ không hiểu tại sao người đồng nghiệp của mình lại nhớ đến ngày sinh nhật của mình để tặng quà. Họ thường mua những thứ bạn thích, nói những điều mà bạn quan tâm. Khi đồng nghiệp nam thích bạn, họ sẽ để ý từ những điều rất nhỏ.

Họ ghi nhớ những điều nhỏ nhặt nhất về bạn
Họ ghi nhớ những điều nhỏ nhặt nhất về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không thoải mái khi bạn nói chuyện với người đàn ông khác

Khi mối quan hệ chưa được xác lập rõ ràng, họ sẽ chỉ có quyền được ghen bóng gió. Khi bạn nói chuyện thân mật, cười đùa hay ở gần một người đàn ông khác, họ sẽ tỏ ra không thoải mái. Đàn ông đôi khi cũng giận dỗi vì những điều vu vơ như thế. Họ sẽ cố gắng tìm cách tách bạn ra khỏi người khác. Họ muốn bạn chỉ nhìn về hướng họ, mỉm cười với họ. Đơn giản vì họ không muốn mất bạn.

Khi bạn nhận thấy một đồng nghiệp nam hay để ý đến các mối quan hệ của bạn, nét mặt không thoải mái khi bạn cười đùa với người khác, rất có thể họ đang thầm thích bạn.

Cố gắng kể chuyện vui khi ở cạnh bạn

Phụ nữ thường thích những người đàn ông có khiếu hài hước. Biết được điều đó, đàn ông thường hay tìm kiếm những câu chuyện vui, cố tỏ ra mình là người hài hước khi ở cạnh phụ nữ. Nếu một đồng nghiệp nam thích bạn, họ sẽ không ngừng cố gắng kể chuyện vui khi ở cạnh bạn.

Có thể họ không có khiếu hài hước, có thể những câu chuyện họ kể không tạo được tiếng cười. Nhưng ít ra, họ luôn luôn cố gắng để làm được điều đó. Nếu một ngày bạn nhận ra người đồng nghiệp của mình đang cố gắng kể chuyện cười cho mình nghe, có thể họ cũng đang thầm thích bạn.

Họ cố gắng kể chuyện vui khi ở cạnh bạn
Họ cố gắng kể chuyện vui khi ở cạnh bạn - Ảnh minh họa: Internet

Có ai đó đang thích mình là một điều vô cùng ngọt ngào. Nếu bạn phát hiện ra ai đó đang thầm thích bạn, đang cố gắng làm cho bạn vui cười và hạnh phúc, hãy cho họ một cơ hội. Một chuyện tình đẹp đẽ ở nơi công sở có thể xảy đến với bạn nếu cả hai người cùng tôn trọng lẫn nhau.

 

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