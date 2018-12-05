Những câu nói hay về việc yêu thầm một người hay những status về tình yêu đơn phương tưởng chừng vô vọng biết đâu sẽ khiến đối phương cảm động mà trân trọng hơn những tình cảm đó. Yêu thầm một người là khổ, nhưng dối lòng tự che giấu những cảm xúc thật của mình còn khiến con tim đau đớn hơn. Chi bằng cứ bóng gió nói ra để người ta biết được, dù có chấp nhận tình cảm đó hay không cũng chẳng quan trọng, vì chỉ cần trong lòng vơi bớt những tâm sự là có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tình yêu thầm lặng cũng giống như yêu phải một người vô tâm, dẫu có khi biết được những quan tâm ấy chẳng đi đến đâu nhưng vẫn muốn níu giữ không buông. Yêu đơn phương không có gì cần phải giấu bởi trên mạng xã hội cũng đã có không ít những câu nói hay về tình yêu thầm lặng với một người.

Những câu nói hay nhất về tình yêu thầm lặng

Yêu thầm là thứ cảm xúc nhớ thương và thực sự yêu một ai đó, nhưng lại không dám nói ra, hoặc không thể để cho người ấy biết. Tình yêu từ một phía cũng rất đẹp, nhưng lại khiến người ta đau khổ vì muốn hờn ghen cũng chẳng có chút danh phận.

“Yêu lặng thầm không phải là một tình yêu cao thượng, cũng không phải là tình yêu ích kỷ, lại càng chẳng phải thứ tình yêu ngu ngốc. Yêu thầm là một tình yêu có đủ cả ba, nhưng vẫn yêu không hối tiếc”.

“Nếu như một người nào đó chấp nhận yêu thầm và vẫn luôn mỉm cười dù đó là yêu đơn phương, hãy biết khâm phục và trân trọng, vì họ đã thực sự nghiêm túc và tôn thờ tình yêu”.

“Nếu như lấy danh nghĩa bạn bè để có thể lặng lẽ yêu một người, đến cả tư cách ghen cũng không có thì càng yêu nhiều bao nhiêu, càng thấy đau lòng bấy nhiêu”. Chi bằng lùi lại một bước, quan sát người ấy từ xa sẽ thấy bớt tủi thân hơn.

Có ai chưa từng yêu thầm một ai đó và một mình gặm nhấm nỗi cô đơn

Thế nhưng yêu đơn phương vẫn là một tình yêu đẹp mà không ai muốn bỏ cuộc. “Hãy cho em được yêu anh dù chỉ là thầm lặng, yêu anh theo cách của riêng em. Trước mắt em là cả quãng đường dài với rào cản là sự vô tâm của anh, sẽ có lúc em sẽ thấy mệt mỏi, nhưng đừng lo vì em sẽ không bỏ cuộc”.

“Yêu lặng thầm đau đớn lắm, nhưng tại sao cứ mãi không buông? Vì khi yêu một ai thật lòng, nỗi đau cũng trở thành một phần của cuộc sống”. Bởi vậy nên khi yêu thầm một ai đó, cũng giống như yêu một người vô tâm, khi họ có thể vẫn lừa dối rằng yêu ta, nhưng lại chẳng hề để tâm đến. “Cảm giác từ bỏ một người yêu thầm từ rất lâu sẽ ra sao? Chỉ có thể là cảm xúc như vừa mất đi cả thế giới nhưng thực ra vốn dĩ chưa bao giờ có được”.

Những status hay về tình yêu đơn phương thầm lặng

“Khi biết rằng anh đang hạnh phúc bên người khác, em đã đau đớn và khóc nhiều biết nhường nào. Nhưng khi bình tâm trở lại, chợt mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc, bởi vì khi yêu một ai đó thật lòng, bạn sẽ chấp nhận hi sinh tất cả để người ấy được vui”.

Yêu thầm một người đem lại những cảm giác vui buồn lẫn lộn

“Đã từng nhiều lần nói với anh rằng dù có trải qua bao tháng năm nữa, dù cho có gặp được bao nhiêu người nữa, cũng sẽ không có ai như anh. Tiếc là câu nói đó, anh vẫn cho rằng tôi đang nói về người khác”.

“Có đôi lúc yêu thương chẳng cần lý do, dẫu biết là mù quáng và mãi mãi họ chẳng thể thuộc về mình nhưng vẫn muốn đứng lặng lẽ ở đâu đó quan sát và thương người ấy”. Hầu như ai cũng từng một lần trải qua cảm giác yêu thầm, dẫu chẳng hề vui vẻ, nhưng không thể nào ép trái tim mình thôi nhớ thương một người vốn dĩ là kẻ xa lạ, nhưng lại luôn ở trong trái tim mình.

Yêu thầm một ai đó hay yêu một người vô tâm nói cho cùng cũng chỉ là tình yêu lặng lẽ cô độc. Tình yêu thầm là sự đơn côi nếm trải, âm thầm quan sát người đó và nhút nhát đến mức chỉ để riêng mình nắm giữ những cảm xúc đó, rồi gặm nhấm nỗi cô đơn một mình chẳng ai hay.