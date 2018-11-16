Thiếu vắng đàn ông đâu có gì là thiệt thòi khiến cuộc sống bi quan. Bởi phụ nữ đẹp đâu do đàn ông quyết định mà do chính bản thân họ quyết định. Đẹp và thành công là đích đến của mọi phụ nữ trên thế gian này, không phải là tốn thời gian để buồn phiền và bị phản bội bởi đàn ông.

Đã qua rồi những thời phụ nữ lụy tình, luôn yếu đuối và là người thiệt thòi trong tình yêu. Những câu nói, những STT hay về phụ nữ độc lập không cần đàn ông là minh chứng rõ nét nhất của phụ nữ thời kỳ hiện đại, luôn chủ động và sống hết mình.

“Đối với người phụ nữ thì im lặng cũng là một món trang sức”. Phụ nữ thông minh biết im lặng đúng lúc, đúng thời điểm, không khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn mà tự biết cách rời bỏ trước một mối quan hệ đã không thể hàn gắn. Im lặng tạo nên vẻ bí ẩn cho một người phụ nữ, khiến đàn ông biết kính nể họ.

Không ai có quyền quyết định phụ nữ có đẹp hay không trừ chính bản thân họ

“Người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ và thái độ giao tiếp cởi mở là điều đẹp hơn tất cả những trang phục hay trang sức đắt tiền mà cô ấy khoác lên người”. Phụ nữ đâu cần bóng dáng đàn ông để thấy được hạnh phúc. Chi bằng tự tìm cho mình một niềm vui và phong thái tự tin trong giao tiếp, mở rộng mối quan hệ của mình, rồi những người đàn ông thông minh sẽ dễ dàng bị chinh phục bởi vẻ đẹp thân thiện ấy.

“Sinh ra là phụ nữ đã khổ, thế nhưng chọn nhầm người đàn ông của đời mình còn khổ hơn”. Phụ nữ độc lập đâu nhất thiết phải vội vàng tìm cho cuộc đời mình một người đàn ông để lập gia đình, rồi chẳng mấy chốc lại hối hận vì cuộc hôn nhân chóng vánh.

Chọn nhầm người đàn ông của đời mình, chẳng thà sống một mình hạnh phúc bên bố mẹ

Bởi vậy, “Bí quyết hạnh phúc của người phụ nữ là tự tìm cái vui cho bản thân”, đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai khác, cũng đừng vì quan niệm hạnh phúc của ai áp đặt vào khiến bản thân phải làm điều mình không muốn. Phụ nữ thông minh hãy tự biết quyết định cuộc đời mình, và chỉ tự bản thân mình mới có thể quyết định được cuộc sống của mình có hạnh phúc hay không.

Phụ nữ mạnh mẽ có thể độc lập không cần đàn ông

Phụ nữ độc lập không nhất thiết phải luôn tỏ ra mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ của phụ nữ luôn ẩn giấu bên trong. Vậy nên mới có câu: “Phụ nữ giống như một túi trà lọc, khi cho vào nước sôi mới thấy được sức mạnh của họ bung tỏa ra thế nào”. Bên trong vẻ đẹp mong manh đó lại là tâm hồn “sắt đá” có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn, kể cả là sự phản bội từ người đàn ông mình từng yêu thương nhất.

Phụ nữ yêu một kẻ phản bội là tự ngược đãi bản thân mình

“Phụ nữ không tự nhiên mà trở nên mạnh mẽ mà họ nhận ra rằng trong cuộc đời này, chẳng thể nào dựa dẫm vào một ai”. Bởi vậy, “Phụ nữ đừng bao giờ tạo cho bản thân mình thói quen dựa dẫm vào bất kỳ ai khác, bởi đến một lúc nào đó họ rời đi, bạn không những mất đi sự thăng bằng trong cuộc sống, mà nếu không sụp đổ, cũng có thể là sẽ chông chênh đến hết cuộc đời này”.

Phụ nữ có thể yêu say đắm, cũng có thể chẳng yêu một ai cả, chỉ cần hạnh phúc và độc lập tài chính là họ đã tìm được chân lý của cuộc đời mình

Phụ nữ đẹp không chỉ cần chú ý tới vẻ bề ngoài mà cần chăm chút cho vẻ đẹp tâm hồn, trau dồi sự mạnh mẽ và tự tin trong thần thái. Một bông hoa đẹp tỏa hương thơm sẽ tự khắc thu hút những người đàn ông thông minh. Bởi vậy, đừng để đàn ông lựa chọn mình, hãy tự mình lựa chọn một người đàn ông xứng đáng. Và nếu không còn niềm tin vào tình yêu, hãy độc lập và tự tìm lấy hạnh phúc cho đời mình vì phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về một ai.