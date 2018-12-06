Những câu nói hài hước “khó đỡ” về người béo

Nhưng đã là con gái, béo hay gầy đâu quan trọng, chỉ cần những câu nói hài hước về người béo an ủi tinh thần là có thể vui vẻ và lạc quan hơn với vóc dáng hiện tại của mình. Những câu stt con gái béo, hay những câu châm ngôn về người béo sẽ là một trong những " động lực" giúp các nàng tự tin hơn, luôn vui vẻ yêu đời dù đôi khi vẫn canh cánh ước mơ giảm cân mãi chẳng thể thành hiện thực.

Những câu nói hài hước về người béo luôn là động lực giúp những cô gái có thân hình mũm mĩm có nhiều động lực giảm cân hiệu quả nhât hiện nay. Đã là một cô gái, ai không muốn mình thật xinh đẹp và có vóc dáng hoàn hảo thu hút cánh mày râu. Nhưng sinh ra con gái là kèm theo sở thích ăn vặt, chính “tâm hồn ăn uống” đó khiến không ít nàng chẳng mấy thon gọn.

Những câu nói hài hước về người béo giúp giảm cân hiệu quả

“Thật tình rằng tôi cũng rất muốn giảm béo, nhưng một người vốn vừa thông minh lại muôn phần xinh đẹp như tôi nay lại còn sở hữu vóc dáng thon thả thì sẽ khiến cho những cô gái khác thấy mặc cảm biết nhường nào!”

“Mỗi ngày, tôi đều cầu xin Chúa hãy giúp mình đạt được mục đích đó là tăng chiều cao và giảm cân nặng, nhưng có vẻ như ngài đang nhầm lẫn giữa hai điều đó”.

“Bên trong cơ thể tôi là một người con gái cân đối nhỏ nhắn đang ngày ngày gào thét muốn xé toạc lớp mỡ thừa để thoát ra ngoài. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhét thức ăn vào miệng để cô ta khỏi kêu gào!”

“Tôi yêu lớp cơ bụng 6 múi của mình lắm, nên tôi quyết định sẽ bảo vệ chúng một cách an toàn bởi lớp mỡ thật dày”

“Càng trưởng thành thì việc giảm cân lại càng khó, bởi vì khi đó bạn và đống mỡ đã trở thành bạn thân của nhau mất rồi”

Mập đâu dễ gì bị bắt cóc, lại nổi bật giữa đám đông

“Nếu việc ăn kiêng là người yêu tôi thì có lẽ tôi nợ anh ấy một lời xin lỗi chân thành, bởi tôi thường xuyên bỏ rơi anh ấy một mình, thậm chí còn lừa dối anh ấy để đi gặp gỡ thằng đồ ăn béo mập”

“Giá mà cân nặng cũng tụt nhanh như động lực giảm béo của tôi thì thật là tốt biết bao”

“Hồi bé vì lười ăn nên lùn, lớn lên ý thức được nên chăm chỉ ăn thì vừa lùn vừa béo. Ôi cuộc đời thật lắm éo le!”

“Làm sao có thể giảm cân khi mà chỉ ăn rau củ quả cho được khi mà đám trâu bò chúng cũng cả đời ăn cỏ mà con nào con nấy vẫn béo quay béo cút?”

“Cách nhanh nhất để hết cảm thấy tự ti về cân nặng đó là nhồi nhét những đứa bạn xung quanh cũng béo ú giống mình. Vậy nên nhiều nàng không ngại ngần ước rằng “Ông trời nếu đã không thể giúp con giảm cân, thì xin người hãy làm cho những người bạn của con mập lên”.

“Quá trình giảm cân của phụ nữ là một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát khi sợ béo, nhịn ăn, thấy đói thì lại ăn, sau đó lại sợ béo...”

Con gái mập mạp một chút cũng không sao, sẽ càng khiến phái mạnh thấy diện mạo dễ thương cần gì đến việc giảm cân tại nhà nhỉ ? Chỉ cần luôn vui vẻ và biết yêu bản thân mình, con gái sẽ trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Chẳng cần phải cố gắng giảm cân để mặc vừa một chiếc váy nào đó, chỉ cần mua size lớn hơn là có thể thoải mái rồi.

Size quần áo sinh ra là để cho những nàng mập có thể tự tin mặc gì mình thích, làm điều mình muốn

Chẳng phải “Trư Bát Giới đã đi bộ 1 vạn 8 ngàn dặm nhưng cũng có giảm béo được chút nào đâu?”. Vậy nên chân lý cuộc đời có khi chỉ cần được ăn ngon, uống tốt, ngủ đủ, chơi vui là tâm trạng khắc sẽ tốt, mà tâm trạng tốt ắt hẳn cơ thể sẽ tự trở nên cân đối mà thôi.

Một cô gái nhỏ bé khi nũng nịu người yêu thì như chú chim nhỏ nép vào người bạn trai, nhưng một cô gái mập mạp khi nũng nịu lại có uy lực khủng khiếp chẳng khác nào “đại bàng dang cánh”. Giảm béo làm gì khi người ta đã may quần áo đủ size S, M, L, thậm chí XL, XXL,... cho tất cả mọi người?

Cuộc sống này vốn dĩ mỗi người một vẻ, cũng không ai là 100% hoàn hảo. Bởi vậy, con gái đôi khi đặt ra mục tiêu giảm béo mỗi ngày, nhưng vài năm, thậm chí vài chục năm cũng chẳng hề đạt được. Đừng quá thúc ép bản thân phải giảm cân tại nhà nhanh chóng, chỉ cần làm điều mình thích và có một chế độ sinh hoạt khoa học, lành mạnh là được. Béo cũng có nét duyên thầm của béo mà đôi lúc, những cô nàng mi nhon không thể nào có được!