15 câu nói của người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường

Vậy mà duy nhất một việc mình lại chưa từng làm, hay chưa thấy ai làm, ai nói để mình biết… Đó là dừng lại và hỏi thật sự mình muốn và cần làm gì.

1. Thật ra sẽ có lúc phụ nữ nhận ra sao bản thân phải giống với đám đông ngoài kia nhiều quá. Như phụ nữ 25 tuổi phải lấy chồng, có con rồi phải từ bỏ những gì, hay có chết cũng không ly hôn,…

3. Đàn bà không quan trọng bao nhiêu tuổi, mà là trông bao nhiêu tuổi, có trái tim bao nhiêu tuổi. Đừng là người đàn bà 30 mà trông như 40 và có một trái tim đã hóa 50. Quan trọng với đàn bà là nhan sắc và tâm hồn.

2. Tạm vài phút trong đời, thôi đừng nghĩ về hạnh phúc hay thành công của mình để thấy cha mẹ thật sự sẽ không đợi mình được. Ở đời này, phụ nữ chẳng nợ ai cả, dù là chồng con hay gia đình chồng. Nhưng phụ nữ cả đời nợ cha mẹ mình từ khi sinh ra, cả những tháng năm chẳng thể cận kề chăm sóc cha mẹ sau này.

4. Đừng cảm ơn làm gì kẻ làm mình đau khổ, vì họ không hề giúp mình kiên cường hơn đâu. Mà là chính bản thân mình đã dẻo dai để trưởng thành, là người bên mình lúc khó khăn. Nếu muốn cảm ơn, thì chỉ nên cảm ơn chính mình đã kiên cường, cảm ơn những ai đã chưa từng bỏ rơi mình.

5. Nỗ lực và hối hận, điều gì nhiều chua xót và đau lòng hơn? Hãy cố gắng để không hối hận, dù là trong bất cứ chuyện gì, bất kể thời khắc nào trong đời.

6. Hãy cứ để người ta cười chê bạn tối mày tối mặt kiếm từng đồng khổ cực, kệ họ nói bạn thật thảm hại theo đuổi đồng tiền. Còn bạn cứ hãy cười họ một phút giây không có đàn ông cạnh bên thì đến cả một bữa cơm cũng không tự lo được. Đồng tiền với phụ nữ là sức mạnh, chỉ cần có sức mạnh bạn không bao giờ phải cúi đầu.

Đồng tiền với phụ nữ là sức mạnh, chỉ cần có sức mạnh bạn không bao giờ phải cúi đầu - Ảnh minh họa: Internet

7. Những gì từ trái tim, sẽ đến được với trái tim. Ai yêu bạn chân thành, bạn đều sẽ có thể nhìn thấy. Vì vậy, đừng đợi một người đến cả việc họ yêu bạn thế nào bạn cũng không nhìn ra. Tình yêu không thể là thứ kỳ tích khó đến, vì vậy đừng chờ.

8. Bạn có thể không tin vào số kiếp, nhưng hãy tin vào duyên phận. Người đến người đi, đừng gượng ép, đừng cưỡng cầu. Hết yêu chính là hết duyên, hết phận chính là phải rời đi.

9. Nếu bạn không có ô, nếu chẳng ai che hộ bạn những cơn mưa, thì nhất định phải tự mình chạy thật nhanh.

Người đến người đi, đừng gượng ép, đừng cưỡng cầu. Hết yêu chính là hết duyên, hết phận chính là phải rời đi - Ảnh minh họa: Internet

10. Đừng cố gắng giữ bất cứ ai, dù là chồng bạn. Người bạn phải nên giữ chỉ có bản thân mình. Giữ mình tươi xinh, giữ mình giá trị, giữ mình kiêu hãnh. Còn chồng, hãy để anh ta giữ lấy mình.

11. Phụ nữ mỗi ngày đều phải cố gắng chỉ có thể mua được thứ mình muốn mà không phải nhìn mặt ai, có thể dạy con cách mình muốn mà không phải sợ ai, có thể sống như chính mình muốn mà chẳng phải như ai.

12. Điều đau đớn nhất chính là những gì bạn đã có thể làm được nhưng đã không làm. Có những cột mốc trong đời nếu đã qua, chính là cả đời không thể trở lại. Có những việc nếu không làm vào lúc đó, sẽ không bao giờ có thể làm được nữa.

Người bạn phải nên giữ chỉ có bản thân mình. Giữ mình tươi xinh, giữ mình giá trị, giữ mình kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet

13. Thanh xuân khác với tuổi xuân. Tuổi xuân của phụ nữ có thời hạn, chứ thanh xuân trong tâm hồn và khí chất không bao giờ có ngày kết. Tuổi xuân có thể qua đi, nhưng thanh xuân của từng người đều phải tự mình giữ lấy.

14. Phụ nữ phải xem hạnh phúc là một thứ trang sức vô giá và phải có. Phụ nữ đẹp là phụ nữ hạnh phúc. Hãy khiến người khác khen ngợi bạn đẹp vì hạnh phúc, hơn là một lời khen chỉ vì thứ son phấn, nhan sắc trôi nhạt theo tháng năm.

15. Nếu không có ai đỡ, nhất định phải kiên cường đứng vững.