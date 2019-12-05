Những câu nói giúp đàn bà một đời chồng vượt qua tổn thương và được tiếp thêm sức mạnh

Phụ nữ yêu 05/12/2019 14:33

Những người đàn bà một đời chồng hãy nhớ những câu nói này để mạnh mẽ hơn, dù có đau khổ đến mấy cũng sẽ dễ dàng vượt qua, không có đàn ông vẫn sống tốt.

Dưới đây là những câu nói giúp đàn bà một đời chồng vượt qua nỗi đau. Nhờ đó, cuộc sống sau này của bạn sẽ có nhiều phúc báo và bình yên.

“Đàn ông tốt trên đời này còn rất nhiều”

Đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều, đừng vội nản lòng hay tiếc nuối người đã ra đi. Sau những tổn thương, hãy sống thật tốt. Chắc chắn bạn sẽ gặp được một người đàng hoàng tử tế.

dan ba mot doi chong 1
Đàn bà một đời chồng rồi sẽ tìm được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy sau tất cả, đừng vì một người mà buồn lòng, nản chí. Người đàn bà khôn ngoan không lo trần thế thiếu nam nhân.

“Con cái cần có bạn, vì vậy đừng yếu đuối”

dan ba mot doi chong 2
Con cái là món quà vô giá, đàn bà hãy biết trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà ly hôn vẫn còn con cái. Vì vậy đừng yếu đuối mà hãy thật mạnh mẽ để cho con cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Bởi khi bản thân bạn yếu mềm, con cái sẽ mất đi chỗ dựa. Chúng đã bơ vơ vì không có cha bên cạnh, bạn không thể để chúng thiếu thốn tình cảm của mẹ được. Thế nên dù có bất cứ chuyện gì cũng hãy xem con cái là nguồn động lực. 

“Hạnh phúc rồi sẽ đến”

dan ba mot doi chong 3
Phụ nữ ơi, bạn nhất định sẽ có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tin rằng sau những giông bão, ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc, bến đỗ cho riêng mình. Ai rồi cũng sẽ tìm được chỗ nương tựa thích hợp trong cuộc đời. Nếu không giữ được hạnh phúc này, chắc chắn bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui khác. Thế nên đừng hoài tiếc nuối một mối quan hệ đã rạn nứt. Hãy luôn tâm niệm một điều ông trời lấy đi của bạn thứ này, chắc chắn sẽ đền bù thứ khác tốt hơn.

“Chỉ cần bản thân sống tử tế, mọi việc khác đã có ông trời an bài”

dan ba mot doi chong 4
Phụ nữ hãy sống tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Đừng sợ bản thân sẽ không có được hạnh phúc. Chỉ cần bạn sống tốt, đối xử tử tế với mọi người, chắc chắn ông trời sẽ không bạc đãi. Chỉ cần luôn giữ những suy nghĩ tích cực, bạn nhất định sẽ nhận được những điều tuyệt vời. Ông trời vốn rất công bằng, không bao giờ đẩy ai vào bóng tối quá lâu mà luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm tối tăm.

Cuộc đời có 3 việc dễ và 3 việc khó, đàn bà khôn ngoan luôn chọn những điều dễ dàng

Cuộc đời có 3 việc dễ và 3 việc khó, đàn bà khôn ngoan luôn chọn những điều dễ dàng

Người đàn bà khôn ngoan biết chọn những việc dễ dàng để làm, đừng chọn những việc vượt quá sức của mình, có vậy mới hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ly hôn đàn bà khôn ngoan những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 22 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 55 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 29 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này