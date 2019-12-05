Những câu nói giúp đàn bà một đời chồng vượt qua tổn thương và được tiếp thêm sức mạnh

Dưới đây là những câu nói giúp đàn bà một đời chồng vượt qua nỗi đau. Nhờ đó, cuộc sống sau này của bạn sẽ có nhiều phúc báo và bình yên.

Vì vậy sau tất cả, đừng vì một người mà buồn lòng, nản chí. Người đàn bà khôn ngoan không lo trần thế thiếu nam nhân.

Đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều, đừng vội nản lòng hay tiếc nuối người đã ra đi. Sau những tổn thương, hãy sống thật tốt. Chắc chắn bạn sẽ gặp được một người đàng hoàng tử tế.

“Con cái cần có bạn, vì vậy đừng yếu đuối”

Con cái là món quà vô giá, đàn bà hãy biết trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà ly hôn vẫn còn con cái. Vì vậy đừng yếu đuối mà hãy thật mạnh mẽ để cho con cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Bởi khi bản thân bạn yếu mềm, con cái sẽ mất đi chỗ dựa. Chúng đã bơ vơ vì không có cha bên cạnh, bạn không thể để chúng thiếu thốn tình cảm của mẹ được. Thế nên dù có bất cứ chuyện gì cũng hãy xem con cái là nguồn động lực.

“Hạnh phúc rồi sẽ đến”

Phụ nữ ơi, bạn nhất định sẽ có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tin rằng sau những giông bão, ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc, bến đỗ cho riêng mình. Ai rồi cũng sẽ tìm được chỗ nương tựa thích hợp trong cuộc đời. Nếu không giữ được hạnh phúc này, chắc chắn bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui khác. Thế nên đừng hoài tiếc nuối một mối quan hệ đã rạn nứt. Hãy luôn tâm niệm một điều ông trời lấy đi của bạn thứ này, chắc chắn sẽ đền bù thứ khác tốt hơn.

“Chỉ cần bản thân sống tử tế, mọi việc khác đã có ông trời an bài”

Phụ nữ hãy sống tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Đừng sợ bản thân sẽ không có được hạnh phúc. Chỉ cần bạn sống tốt, đối xử tử tế với mọi người, chắc chắn ông trời sẽ không bạc đãi. Chỉ cần luôn giữ những suy nghĩ tích cực, bạn nhất định sẽ nhận được những điều tuyệt vời. Ông trời vốn rất công bằng, không bao giờ đẩy ai vào bóng tối quá lâu mà luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm tối tăm.